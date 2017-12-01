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Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'nin kalkışı yine ertelendi

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'yi bir kez daha erteledi. Aralık ayında fırlatılacağı düşünülen roket için şimdilerde 2018'in ilk haftaları işaret ediliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'nin ilk kalkış tarihi bir kez daha ertelendi. Fırlatılmasıyla beraber dünyanın en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, SpaceX tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre ilk görevine 2018'in ilk haftalarında çıkacak.

Aviation Week'e konuşan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, teknik aksaklıklar nedeniyle ilk kalkış tarihini 2018'e ertelenmek zorunda kaldıklarını belirtirken,"Yıl sonuna kadar Falcon Heavy'yi fırlatmak istiyorduk ancak planların birkaç hafta ertelenmesiyle beraber maalesef bunu yapamayacağız. Yine de yıl sona ermeden roketin statik ateşleme testini gerçekleştirmiş olacağız. Birkaç hafta sonra ise roketi uçurmuş oluruz." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Uzay yürüyüşündeki astronot Dünya'yı işte böyle görüntüledi"
SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamalarda Falcon Heavy'nin Kasım ayı sonuna kadar fırlatılmış olacağını söylemiş ancak Musk'ın bu sözlerinden birkaç ay sonra roketin ilk kalkış tarihi Aralık ayına ertelenmişti. Şimdiyse dev roketin ilk testi için 2018'in ilk haftaları işaret ediliyor.

Dünyanın en güçlüsü


Falcon 9 için fazla ağır olan yüklerin Dünya yörüngesine taşınmasında kullanılacak olan roket, Elon Musk'ın da ifadeleriyle tam bir "canavar". İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy, günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip. SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak.

Alçak dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e 13.600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan dev roketin önümüzdeki Kasım ayında ilk kez uzaya fırlatılması bekleniyor. Ancak şirket CEO'su Elon Musk, Falcon Heavy'nin sahneye çıkacağı bu ilk görevden pek de ümitli değil. Musk, Instagram adresinden yaptığı açıklamalarda görev sırasında çok fazla şeyin ters gidebileceğini söylüyor.

Roketin yörüngeye ulaşması bile şüpheli


Geçtiğimiz Temmuez ISS R&D konferansına katılan Elon Musk, beklentileri düşürmek adına roket hakkında bazı ilginç ifadeler kullanmıştı. Falcon Heavy'nin henüz çok yeni olduğundan bahseden Musk, ilk görevden çok da bir başarı beklemediklerini söyleyerek, "Falcon Heavy'nin ilk görevinde yörüngeye ulaşabileceğinden bile şüpheliyim. Aslına bakarsanız roketin kalkış kompleksine zarar vermemesini bile başarı sayarım. Umuyorum kalkış kompleksinden yeterince uzaklaşır da herhangi bir zarara neden olmaz." şeklinde konuşmuştu.

Tabi söz konusu uzay araştırmaları ve bu tarz devasa roketler olunca her bir başarısızlığın bile çok büyük önemi oluyor. SpaceX, tıpkı Falcon 9'un geliştirilme sürecinde olduğu gibi Falcon Heavy için de her türlü başarısızlardan dersler çıkarmaya çalışacak. Bakalım Falcon Heavy, Kasım ayındaki ilk uçuşunda Elon Musk'ı şaşırtmayı başarabilecek mi. 


https://www.engadget.com/2017/11/30/spacex-falcon-heavy-launch-delayed-2018/ Yorum Yaz
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St Batuhan 1 yıl
Falcon Heavy, Kasım ayındaki ilk uçuşunda Elon Musk'ı şaşırtmayı başarabilecek mi.
Zaten Aralık 1 tarihli haber biraz kafam karıştı. Ocak'ta ateşleme bekleniyor ama kasım diyor, önümüzdeki kasım ise neye yönelik bir bekleme var o kısımda?
Bu arada beklentiyi yükseltmemek iyi bir şey çünkü genç bir şirket olduklarını da bir noktada biliyorlar. Şov amaçlı şeyler de katıyorlar ama bir parça güveni de Roadstar yollamasına bağlıyorum. Yani tamamen ümitsiz değil, gerçekleşmesini istiyor Elon ama olamayabilir kısmı var aklında.
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V4LKyR 1 yıl
Belki de adamın çalışma stili böyledir... Elemanlarına "bunlar beceremeyecekler herhalde, bu kesin patlar" şeklinde yaklaşarak aslında performanslarının artmasını bekliyor olabilir.
Yine de, bu bir mobbingdir.
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Kefelon 1 yıl
Elon Musk'la çalışmış birinin güzel bir lafı vardı (adını hatırlayamadım): "Elon bir iş için 1 saatte biter derse biz bir günde biteceğini anlardık, 2 saat ise 2 gün demekti. Eğer bir gün sürecek derse o zaman haftalar sürecek bir işe başlıyorduk." Çalışanlarının insan olduğu düşüncesi ara ara aklından çıkıyor sanırsam.
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Kenan Memedov 1 yıl Kefelon
Orijinalden alıntı: Kefelon
Elon Musk'la çalışmış birinin güzel bir lafı vardı (adını hatırlayamadım): "Elon bir iş için 1 saatte biter derse biz bir günde biteceğini anlardık, 2 saat ise 2 gün demekti. Eğer bir gün sürecek derse o zaman haftalar sürecek bir işe başlıyorduk." Çalışanlarının insan olduğu düşüncesi ara ara aklından çıkıyor sanırsam.

Aksine Elon'la çalışanlar ondan gayet memnun.
Tesla'dan ayrılan birçok insan ayrılmasına rağmen onunla çalışmaktan gayet memnun olduklarından bahsediyorlardı.
Adamın şirketleri inanılmaz iyi çalışanlara sahip. (Bilgi birikimi yönünden)
Tesla'nın yazılımcıları olsun Space-X'in mühendisleri olsun.
O mühendisler olmasa bugünlere gelemezlerdi.
Adamlar onca başarısız denemenin ardından başarıya ulaştılar.
Ve üzüldüğüm nokta Space-X şirketinin 2002 yılında kurulmuş olması.
Belki aynı zamanda bir şirket kurup Space-X kadar başarılı olamayabilirdik ama bu alanda biz de varız mesajını rahatlıkla verebilir, hatta birlikte eğitim / mühendislik programları geliştirebilirdik.
Biz hala a şehrinden b şehrine gitmekle oyalanıyoruz.
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