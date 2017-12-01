Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'nin kalkışı yine ertelendi





Aviation Week'e konuşan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, teknik aksaklıklar nedeniyle ilk kalkış tarihini 2018'e ertelenmek zorunda kaldıklarını belirtirken,"Yıl sonuna kadar Falcon Heavy'yi fırlatmak istiyorduk ancak planların birkaç hafta ertelenmesiyle beraber maalesef bunu yapamayacağız. Yine de yıl sona ermeden roketin statik ateşleme testini gerçekleştirmiş olacağız. Birkaç hafta sonra ise roketi uçurmuş oluruz." ifadelerini kullanıyor.



Ayrıca Bkz. "Uzay yürüyüşündeki astronot Dünya'yı işte böyle görüntüledi"

SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamalarda Falcon Heavy'nin Kasım ayı sonuna kadar fırlatılmış olacağını söylemiş ancak Musk'ın bu sözlerinden birkaç ay sonra roketin ilk kalkış tarihi Aralık ayına ertelenmişti. Şimdiyse dev roketin ilk testi için 2018'in ilk haftaları işaret ediliyor.



Dünyanın en güçlüsü

Falcon 9 için fazla ağır olan yüklerin Dünya yörüngesine taşınmasında kullanılacak olan roket, Elon Musk'ın da ifadeleriyle tam bir "canavar". İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy, günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip. SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak.



Alçak dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e 13.600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan dev roketin önümüzdeki Kasım ayında ilk kez uzaya fırlatılması bekleniyor. Ancak şirket CEO'su Elon Musk, Falcon Heavy'nin sahneye çıkacağı bu ilk görevden pek de ümitli değil. Musk, Instagram adresinden yaptığı açıklamalarda görev sırasında çok fazla şeyin ters gidebileceğini söylüyor. SpaceX'in yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'nin ilk kalkış tarihi bir kez daha ertelendi. Fırlatılmasıyla beraber dünyanın en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, SpaceX tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre ilk görevine 2018'in ilk haftalarında çıkacak.Aviation Week'e konuşan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, teknik aksaklıklar nedeniyle ilk kalkış tarihini 2018'e ertelenmek zorunda kaldıklarını belirtirken,"Yıl sonuna kadar Falcon Heavy'yi fırlatmak istiyorduk ancak planların birkaç hafta ertelenmesiyle beraber maalesef bunu yapamayacağız. Yine de yıl sona ermeden roketin statik ateşleme testini gerçekleştirmiş olacağız. Birkaç hafta sonra ise roketi uçurmuş oluruz." ifadelerini kullanıyor.SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamalarda Falcon Heavy'nin Kasım ayı sonuna kadar fırlatılmış olacağını söylemiş ancak Musk'ın bu sözlerinden birkaç ay sonra roketin ilk kalkış tarihi Aralık ayına ertelenmişti. Şimdiyse dev roketin ilk testi için 2018'in ilk haftaları işaret ediliyor.Falcon 9 için fazla ağır olan yüklerin Dünya yörüngesine taşınmasında kullanılacak olan roket, Elon Musk'ın da ifadeleriyle tam bir "canavar". İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy, günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip. SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak.Alçak dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e 13.600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan dev roketin önümüzdeki Kasım ayında ilk kez uzaya fırlatılması bekleniyor. Ancak şirket CEO'su Elon Musk, Falcon Heavy'nin sahneye çıkacağı bu ilk görevden pek de ümitli değil. Musk, Instagram adresinden yaptığı açıklamalarda görev sırasında çok fazla şeyin ters gidebileceğini söylüyor.

Roketin yörüngeye ulaşması bile şüpheli

Geçtiğimiz Temmuez ISS R&D konferansına katılan Elon Musk, beklentileri düşürmek adına roket hakkında bazı ilginç ifadeler kullanmıştı. Falcon Heavy'nin henüz çok yeni olduğundan bahseden Musk, ilk görevden çok da bir başarı beklemediklerini söyleyerek, "Falcon Heavy'nin ilk görevinde yörüngeye ulaşabileceğinden bile şüpheliyim. Aslına bakarsanız roketin kalkış kompleksine zarar vermemesini bile başarı sayarım. Umuyorum kalkış kompleksinden yeterince uzaklaşır da herhangi bir zarara neden olmaz." şeklinde konuşmuştu.



Tabi söz konusu uzay araştırmaları ve bu tarz devasa roketler olunca her bir başarısızlığın bile çok büyük önemi oluyor. SpaceX, tıpkı Falcon 9'un geliştirilme sürecinde olduğu gibi Falcon Heavy için de her türlü başarısızlardan dersler çıkarmaya çalışacak. Bakalım Falcon Heavy, Kasım ayındaki ilk uçuşunda Elon Musk'ı şaşırtmayı başarabilecek mi.

https://www.engadget.com/2017/11/30/spacex-falcon-heavy-launch-delayed-2018/