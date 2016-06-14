Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldı: İşte o inanılmaz görüntüler

United Launch Alliance'a ait işlev haldeki dünyanin en güçlü roketi Delta IV Heavy, uzun bir aradan sonra tekrar yörüngeye fırlatıldı. En son 2014 yılında NASA'nın Orion uzay kapsülünün denemeleri için fırlatılan dev roketin şimdiki göreviyse ABD'ye ait gizli bir casus uydusunu yörüngeye taşımaktı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 20.51'de fırlatılan dev roket, Ulusal Keşif Ofisi'ne (National Reconnaissance Office) ait NROL-37 isimli uyduyu yer eş zamanlı yörüngeye taşıdı. Görevin ulusal savunmaya destek olarak düzenlendiği belirtilirken uydunun detayları hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca Bkz.

"Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"

İşte Delta IV Heavy'nin fırlatıldığı o anlar:





http://arstechnica.com/science/2016/06/saturdays-mighty-delta-iv-rocket-launch-looked-like-a-van-gogh-painting/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.