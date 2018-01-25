Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk ekrana entegre parmak izi okuyuculu Vivo X20 Plus satışa çıkıyor

Ekrana entegre parmak izi okuyucusu ile X20 Plus In-Screen Fingerprint akıllı telefon modeli satışa çıkıyor. X20 Plus In-Screen Fingerprint özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,9b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2018 fuarının en ses getiren ürünlerinden birisi olan ve sektörde ilk kez ekrana parmak izi okuyucusunu entegre eden Vivo X20 Plus modeli kısa süre içerisinde Çin’de satışa sunuluyor.

X20 Plus In-Screen Fingerprint özellikleri ve fiyatı

X20 Plus In-Screen Fingerprint şeklinde adlandırılacak olan akıllı telefon Synaptics’in entegre parmak izi sensörünü kullanıyor. Şu anda sadece Synaptics tarafından üretilen bu sensör sadece OLED ekranlarda çalışıyor.

Fotovoltaik yansıma teknolojisi ile parmak izinin yüksek çözünürlükte görüntüsünü alan sensör karşılaştırma yaparak kullanıcısını doğruluyor. Sensörün çalışması için entegre edildiği alanın aydınlatılması gerek. Bu imkan sadece OLED ekranlarda olduğu için de her telefona uygulanamıyor.

6.43 inçlik Super AMOLED ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefon 18:9 görüntü oranına sahip. Parmak izi okuyucusunun ekrana taşınması daha kompakt bir gövde ortaya çıkarmış. Telefonun kalınlığı 7.5mm civarında.

Ayrıca Bkz. "LG G6 için Android Oreo güncellemesi yaz aylarında"

Qualcomm’un özelleştirilmiş 4+4 çekirdeğe sahip Snapdragon 660 yonga setini kullanan telefon performans açısından geçen yılın amiral gemi modellerinden geri kalmıyor. 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesinin eşlik ettiği telefonda ES9318 DAC ile Hi-Fi amplifikatör ses kalitesini en yükseğe çıkarıyor. Ayrıca yapay zeka ile içeriğe göre ses kalitesi ayarlanabiliyor.

Arka kısmında 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera barındıran model ön kısmında da 12MP çözünürlüğünde bir kamera barındırıyor. Vivo Image Cube adındaki görüntü işlemcisi de fotoğrafla ilgili tüm işlemleri yüklenerek işlemciyi yormuyor.

3800mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenmiş. 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, microUSB gibi özellikleri olan telefon 565$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Satışlar 1 Şubat itibariyle başlıyor.

 

 

https://www.gizmochina.com/2018/01/24/vivo-x20-plus-screen-fingerprint-officially-debuts-worlds-first-phone-display-fingerprint-sensor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 1 yıl
Ekranın sadece alt kısmının belli bir bölümünün parmak izini okuması saçma olmuş. Ayrıca cihazı uyandırmakta cabası. FaceID varken Apple böyle saçma bir şeyi cihazına getirmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ruvale 1 yıl
Sanırım jiroskopun ekranı açması pek iyi bir yöntem değil. Mesela telefon cebimizdeyken hareket edersek ekran sürekli açık olacak. Büyük şarj kaybı gibi gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 1 yıl
Tam olması gereken bir telefon olmuş helal olsun bana eksiksiz bir telefon gibi geldi tek kötü yanı 18:9 olması kürek gibi oluyor nereden çıktı bu oran anlamış değilim...
18:9 oranın işe yaradığı tek yer telefonu birinden alırken veya verirken elini daha az uzatıyorsun o kadar :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 yıl
iphone kısmında nezaman gelir acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarahaten 1 yıl
Düşündüğüm teknoloji ekranda tek bir yere basınca değil ekranda istediğiniz yere dokununca algılamasıydı. Bir de ne kadar stabil olacak. İleride kullanıcı yorumlarından anlarız. Firmalar ilk biz yaptık demek için teknolojiyi geliştirmeden piyasaya çıkarıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicboyguccino 1 yıl sarahaten
sarahaten
Düşündüğüm teknoloji ekranda tek bir yere basınca değil ekranda istediğiniz yere dokununca algılamasıydı. Bir de ne kadar stabil olacak. İleride kullanıcı yorumlarından anlarız. Firmalar ilk biz yaptık demek için teknolojiyi geliştirmeden piyasaya çıkarıyorlar.

"Firmalar ilk biz yaptık demek için teknolojiyi geliştirmeden piyasaya çıkarıyorlar."
Bu kanıya nasıl vardınız?
Vivo bu teknolojiyi uzun süredir zaten test ediyordu. Yabancı siteleri araştırırsanız haberleri görürsünüz.
Xplay 7 nin bu teknolojiyle çıkması bekleniyordu. Ancak orta premium sınıftaki cihazında uyguladı.
Oppo,Vivo genelde bazı ilkleri yapar. (Asıl yapmazlarsa şaşılması gerekir :) )
One plus ile birlikte hepsi aynı şirkete bağlı markalar zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isamorgil 1 yıl
Parmak izini okutmak için telefonu uyandırmanin gerekmesi kötü. Kullanmadan önce telefonu sallamak lazım yani olmamış teknoloji hala hazır değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 1 yıl
Parmak izinin mobil cihazlarda saglikli bir sekilde kullanimi hayati kolaylastiran faydali bir inovasyondu, ancak cihazin orasinda burasinda konumlandirilmasi ayni sey degil,
3-4 sene once gelse evet heyecan uyandurabilirdi ancak suan olsa da olur olmasa da..
Sahsi kanaatim artik telefonlarin min 4-5 gun sarja sahip, 2-3mm kalinliginda ve 30-70gr i gecmeyen agirlikta olmasi vs gibi konularda ilerleme gostermeleri lazim..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Pili bekledigimdende iyi gelmis ancak ben oneplustan ekrana gomulu parmak izi okuyuculu telefon bekliyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Volvo elektrikli kamyonlarını bu yıl Avrupa'da yollara çıkaracak 1 yıl Zeytin Dalı harekatındaki gelişmeleri anlık olarak paylaşan Liveuamap’e erişim engeli 1 yıl "Otonom ve uçan araba mühendisliği" kursu kayıtları başladı 1 yıl Tesla Model S kaza yaptı: Federal inceleme başlatıldı 1 yıl Numara sorgulama siteleri ve uygulamaları kapatılıyor 1 yıl Canlı yayında LG V30+ inceleyeceğiz 1 yıl Telefonu el konsoluna dönüştüren aksesuar 1 yıl Dünya düzdür diyen "Çılgın Mike" yeni roketiyle geri döndü 1 yıl Qualcomm, 1 milyar euroluk cezayı temyize taşıyacak 1 yıl Porsche sağlam geliyor: Mission E, Tesla'lardan iki kat daha hızlı şarj olacak 1 yıl Çatıda elektrik üretimine vergi muafiyeti geliyor 1 yıl Uber'in sürücüsüz taksi operasyonları için geri sayım başladı 1 yıl Elon Musk'ın kazı şirketi ikinci tünel için görüşmelere başladı 1 yıl Türkiye Kart tanıtıldı; Türkiye Kart nedir? 1 yıl AppStore'da Türkiye'den alışverişlere vergi zammı! 1 yıl Vine platformunun devamı yaz aylarında geliyor 1 yıl Samsung Galaxy S9'un lansman tarihi kesinleşti 1 yıl Egzersiz yapabilen robot Kengoro ile tanışın 1 yıl Scooby-Doo Mystery Cases ile korkutucu sırları siz çözün 1 yıl 6.1 inçlik kırpılmış bir iPhone iddiası güçleniyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın ilk ekrana entegre parmak izi okuyuculu Vivo X20 Plus satışa çıkıyor Sonraki Holografik telefon RED Hydrogen One yaz aylarında satışa çıkıyor 1 yıl İşte Falcon Heavy'nin ilk test anlarından muhteşem görüntüler 1 yıl Dünyanın en büyük hidrojen elektroliz tesisi Almanya'da kurulacak 1 yıl Xiaomi’den aracınızda dizüstü şarj etme imkânı 1 yıl MacBook Air yolun sonuna mı geldi? 1 yıl Qualcomm’a Apple üzerinde tekel kurduğu suçlamasıyla 1 milyar Avroluk tazminat cezası 1 yıl Xiaomi yapay zekaya ağırlık vereceği MIUI 10'u resmen duyurdu 1 yıl Telefonu mobil hastaneye dönüştürün 1 yıl Tesla'nın teklifi Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı yapabilir 1 yıl İşte 9000 yıl önce yaşamış genç kızın yeniden oluşturulan yüzü 1 yıl Kripto para çılgınlığı hackerların iştahını kabarttı 1 yıl iOS 11.3 ile gelen yenilikler neler? Ne gibi özellikler sunacak? 1 yıl Google Photos’un oluşturduğu panaromik fotoğraf görenleri gülümsetti 1 yıl İnternetten yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 45 arttı 1 yıl KFC'den ilginç promosyon: Drone'a dönüşebilen tavuk kanadı kutusu 1 yıl Akıllı telefon işlemcisinde Windows 10 kullanmak: Miix 630 1 yıl Irdeto, oyunları korsandan koruyan Denuvo'yu satın aldı 1 yıl LG ile Türkiye'ye özel Twinwash ve Instaview buzdolabını konuştuk 1 yıl Galaxy S9 videoda gözüktü 1 yıl Google artırılmış gerçeklik teknolojisini web tarayıcılarına getiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim