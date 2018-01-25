Dünyanın ilk ekrana entegre parmak izi okuyuculu Vivo X20 Plus satışa çıkıyor

CES 2018 fuarının en ses getiren ürünlerinden birisi olan ve sektörde ilk kez ekrana parmak izi okuyucusunu entegre eden Vivo X20 Plus modeli kısa süre içerisinde Çin’de satışa sunuluyor.

X20 Plus In-Screen Fingerprint özellikleri ve fiyatı

X20 Plus In-Screen Fingerprint şeklinde adlandırılacak olan akıllı telefon Synaptics’in entegre parmak izi sensörünü kullanıyor. Şu anda sadece Synaptics tarafından üretilen bu sensör sadece OLED ekranlarda çalışıyor.

Fotovoltaik yansıma teknolojisi ile parmak izinin yüksek çözünürlükte görüntüsünü alan sensör karşılaştırma yaparak kullanıcısını doğruluyor. Sensörün çalışması için entegre edildiği alanın aydınlatılması gerek. Bu imkan sadece OLED ekranlarda olduğu için de her telefona uygulanamıyor.

6.43 inçlik Super AMOLED ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefon 18:9 görüntü oranına sahip. Parmak izi okuyucusunun ekrana taşınması daha kompakt bir gövde ortaya çıkarmış. Telefonun kalınlığı 7.5mm civarında.

Ayrıca Bkz.

"LG G6 için Android Oreo güncellemesi yaz aylarında"

Qualcomm’un özelleştirilmiş 4+4 çekirdeğe sahip Snapdragon 660 yonga setini kullanan telefon performans açısından geçen yılın amiral gemi modellerinden geri kalmıyor. 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesinin eşlik ettiği telefonda ES9318 DAC ile Hi-Fi amplifikatör ses kalitesini en yükseğe çıkarıyor. Ayrıca yapay zeka ile içeriğe göre ses kalitesi ayarlanabiliyor.

Arka kısmında 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera barındıran model ön kısmında da 12MP çözünürlüğünde bir kamera barındırıyor. Vivo Image Cube adındaki görüntü işlemcisi de fotoğrafla ilgili tüm işlemleri yüklenerek işlemciyi yormuyor.

3800mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenmiş. 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, microUSB gibi özellikleri olan telefon 565$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Satışlar 1 Şubat itibariyle başlıyor.