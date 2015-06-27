Düşük Windows Phone satışları Microsoft'u büyük zarara sokabilir

Son dönemde Windows Phone ekosisteminde neredeyse yaprak kımıldamamaya başladı ve üreticiler artık Windows 10 işletim sisteminin çıkışını bekliyor. Aynı şekilde ekosistemin sahibi Microsoft da yokları oynuyor.





Nokia mobil cihazlar bölümünü toplamda 9.4 milyar dolara satın alan Microsoft, yeni ve iddialı cihazların sözünü vermişti. Ayrıca 2018 yılında 1.7 milyar satacağı tahmin edilen akıllı telefon pazarında yüzde 15 pay hedefleyen firma 45 milyar dolar gelir ve 4.5 milyar dolar da faaliyet karı elde edeceğini düşünüyordu. Bu rakamlarla Nokia'ya ödenen bedel de kısa sürede kendisini amorti edecekti. Elbette bunlar 2013 yılı sonlarındaki planlardı.





Satış sürecinin takibi nedeniyle yetkili makamlara mali rapor sunan Microsoft, fazla rekabetçi ve dengesiz bir akıllı telefon pazarında beklediği rakamlara ulaşmasının mümkün olamayabileceğini belirtti. Microsoft sonraki yıllarda cihazların üretiminde maliyeti düşürücü tedbirler alacağını ve alt seviye segmente sunulan modellerde değişikliğe gideceğini rapora ekledi.





Uzmanlar bu rapora bakarak Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın alma sürecinde harcanan 9.4 milyar doların tamamının zarar olarak mali tablolara eklenebileceğini düşünüyor. Yani Nokia'nın satın alınması Microsoft'a geri dönüşü olmayan bir mali zarar vermiş olacak.





Nokia'nın satın alınmasından önce de Microsoft büyük bir zarara uğramıştı. AQuantive firmasını 6.2 milyar dolara satın alan Microsoft, beklediği verimi alamayınca bu rakamın tamamını zarar olarak mali tablolara geçirmişti.

http://www.phonearena.com/news/Lower-than-forecast-handset-sales-could-lead-to-a-multi-billion-dollar-write-off-for-Microsoft_id70904