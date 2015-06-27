Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Düşük Windows Phone satışları Microsoft'u büyük zarara sokabilir

3 yıl
5,6b
1
104
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Düşük Windows Phone satışları Microsoft'u büyük zarara sokabilir

Son dönemde Windows Phone ekosisteminde neredeyse yaprak kımıldamamaya başladı ve üreticiler artık Windows 10 işletim sisteminin çıkışını bekliyor. Aynı şekilde ekosistemin sahibi Microsoft da yokları oynuyor. 

Nokia mobil cihazlar bölümünü toplamda 9.4 milyar dolara satın alan Microsoft, yeni ve iddialı cihazların sözünü vermişti. Ayrıca 2018 yılında 1.7 milyar satacağı tahmin edilen akıllı telefon pazarında yüzde 15 pay hedefleyen firma 45 milyar dolar gelir ve 4.5 milyar dolar da faaliyet karı elde edeceğini düşünüyordu. Bu rakamlarla Nokia'ya ödenen bedel de kısa sürede kendisini amorti edecekti. Elbette bunlar 2013 yılı sonlarındaki planlardı. 

Satış sürecinin takibi nedeniyle yetkili makamlara mali rapor sunan Microsoft, fazla rekabetçi ve dengesiz bir akıllı telefon pazarında beklediği rakamlara ulaşmasının mümkün olamayabileceğini belirtti. Microsoft sonraki yıllarda cihazların üretiminde maliyeti düşürücü tedbirler alacağını ve alt seviye segmente sunulan modellerde değişikliğe gideceğini rapora ekledi. 

Uzmanlar bu rapora bakarak Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın alma sürecinde harcanan 9.4 milyar doların tamamının zarar olarak mali tablolara eklenebileceğini düşünüyor. Yani Nokia'nın satın alınması Microsoft'a geri dönüşü olmayan bir mali zarar vermiş olacak. 

Nokia'nın satın alınmasından önce de Microsoft büyük bir zarara uğramıştı. AQuantive firmasını 6.2 milyar dolara satın alan Microsoft, beklediği verimi alamayınca bu rakamın tamamını zarar olarak mali tablolara geçirmişti.  

http://www.phonearena.com/news/Lower-than-forecast-handset-sales-could-lead-to-a-multi-billion-dollar-write-off-for-Microsoft_id70904 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Dr. Hannibal Lecter 3 yıl en beğenilen
Severek kullanan bir windows phone kullanıcısıydım. Şimdi android kullanıyorum, o windows phone mağazası ne eziyetmiş be yeni anladım
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 3 yıl
Şu microsoftu savunanları da anlayamadım nedense Sanırım savunan arkadaşlar wp bir cihaz kullanmamış Wp öncesi android veya ios bir cihaz kullanan biri wp savunuyosa gerçektende kördür O kadar kötü bir işletim sistemi ki anlatmakla bitmez Bu kadar köklü bir yazılım firması bu kadar kötü bir cihaz yapsın inanılır gibi değil Bazıları zamana ihtiyacı var demiş Microsoft androidden de ios tan da önce mobil telefon işindeydi zaten Neyin zamanı Tutturmuşlar stabil diye Neyin stabili bu yahu Bi şey kullanmazsan stabil olması da normal elbette :) Mağaza çok kötü , uygulamalar eksik hatta olanlar bile daha kötü Android ve iosta olan uygulama wp de aynı kalite de bile değil Çok ilginç Kısacası kullanmayan arkadaşlar boşboş wp yi överek milleti yanıltmasın Kullanıpta öven varsa Allah şifa versin Almayın aldırmayın WP pişman eder :)
Şu microsoftu savunanları da anlayamadım nedense Sanırım savunan arkadaşlar wp bir cihaz kullanmamış Wp öncesi android veya ios bir cihaz kullanan biri wp savun...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 3 yıl
ekran parlaklığı istenilen seviyeye ayarlanamayan akıllı telefon mu olur ya, adamlar wp almayın diyor işte android alın diyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darbelux 3 yıl
Optimua g pro cihazim artik son demlerini oynuyor. Akiciligi konusunda wp cihazlarini begeniyordum ama sans eseri burdaki haberi okudum ve tabiki de yorumlari.

Nedense sahibinden sitesinde lumialarda cok fazla degisim cihazi var. Ozellikle 830 ve 930 lar hep degisim cihazi olarak gelenler cok var. Anneme bile kolay kullanim olur diye wp dusunuyordum ama burda yazilanlardan sonra ben de kafamdaki wp seceneklerini sildim.

Bilgi veren arkadaslara tesekkurler.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 3 yıl darbelux
darbelux
Optimua g pro cihazim artik son demlerini oynuyor. Akiciligi konusunda wp cihazlarini begeniyordum ama sans eseri burdaki haberi okudum ve tabiki de yorumlari.

Nedense sahibinden sitesinde lumialarda cok fazla degisim cihazi var. Ozellikle 830 ve 930 lar hep degisim cihazi olarak gelenler cok var. Anneme bile kolay kullanim olur diye wp dusunuyordum ama burda yazilanlardan sonra ben de kafamdaki wp seceneklerini sildim.

Bilgi veren arkadaslara tesekkurler.

Lg g3 kullaniyorum. Lumia 920 mi servis gasp etmeseydi hala kullaniyor olurdum. Lg g3 de w10 cikinca hizli elden cikaririm diye aldim. Nexus harici android kesinlikle kullanilmaz
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 3 yıl darbelux
Windows Phone ilk günlerde pek hoş gelebilir size fakat bir süre sora sadece üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OyunaGelenAdam 3 yıl
adamlar AMD yi satın alacakmış siz burda microsoftu eleştirin...

admlar tek el olacak pazarda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medcezir10 3 yıl
Zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler... Burada gelmiş o ona sataşıyor o ona laf sokuyor. Size noluyor ki? AHHHAH.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmtl 3 yıl
Bu zihniyetle satmaları ilginç olurdu zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ukunc35 3 yıl
Microsoft'un yapması gereken bence çok sağlam bir amiral gemi modeli çıkartıp piyasada şok etkisi yaratmak.Apple Samsung ve diğer firmalarla rekat etmek istiyorsa özellikle kamera anlamında onlardan daha iyi fotoğraf çeken ve video kaydı yapan bir telefon üretmeliler.Gerisi zaten teferruat windows phone stabil ve akıcı çalışan bir sistem uygulama sıkıntısını da çözdüler mi satışlar artar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OyunaGelenAdam 3 yıl ukunc35
ukunc35

Microsoft'un yapması gereken bence çok sağlam bir amiral gemi modeli çıkartıp piyasada şok etkisi yaratmak.Apple Samsung ve diğer firmalarla rekat etmek istiyorsa özellikle kamera anlamında onlardan daha iyi fotoğraf çeken ve video kaydı yapan bir telefon üretmeliler.Gerisi zaten teferruat windows phone stabil ve akıcı çalışan bir sistem uygulama sıkıntısını da çözdüler mi satışlar artar.

930 EN İYİ foto çeken mobil cihazı...zaten bu mevcut ama sistemin düzgün olmazsa bu çok anlam ifade etmiyor....
bu yarışta bitmez
..tek başına foto da öne çıkarmaz bir telefonu...kombinasyonu iyi olmalı..
.

bundan senin haberin bile yoktur ama inan en iyi foto çeken telefon 930....

bir çok sitede ve yabancı kaynaklarda bu belirtilmiş..

bu siteler basit siteler değil yön veren siteler...

maaleef bilmeyenler için durum bu...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R ART 3 yıl
bu faaliyetlerle karı elde edemez
tipde olması lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuhanb85 3 yıl
Burada "beter olsun" diye yorumlar okuyorum ve mal mısın diye sormak istiyorum. Pazarda üçüncü oyuncu her zaman rekabet getirir, fiyat performans oranını arttırır. Yani kullanıcıların yararına. Neden belasını istiyorsunuz anlamıyorum ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tempestatem 3 yıl
Argesine, pazarlama departmanına milyar dolar doken, dünyanın en iyilerini getiren firmaya edilen laflara bak, iyice berber dedikodusuna döndü konu. Leş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Windows'un bu dertlerden kurtulabilmesi için öncelikle DLL sisteminden kurtulmalıdır. Kurtulamıyorsa, DLL üzerinde yenilik yapması gerekmektedir. DLL sistemi iyi bir sistem ama çok eskidi diye düşünüyorum. Hala register etmeniz ve sistemi yeniden başlatmanız gerekiyor. Hafıza'da çok fazla yer kaplıyor ve yıllardır yapmak istediği restart yapmadan çalıştırma fikrine en büyük engel. Bilmiyorum belki bildiklerim yanlış (eğer öyle ise lütfen düzeltin öğrenmemek ayıp) ama doğru ise MS'in bu işe el atması kesinlikle lazım (özellikle "10'dan başka işletim sistemi çıkmayacak" söyleminde devam etmek istiyorsa).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 3 yıl
Microsoft'a bişey olmaz.Windows Phone gayet güzel bir sistem.Güvenlik,stabilite,istikrar,uzun ömürlü kullanım isteyenin tercihi Windows.W10 ile birlikte mobil alanda da pazar payını artıracaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5591 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Qnap TS-112P ev ve küçük iş yeri tipi NAS video inceleme 3 yıl FSP'den taşınabilir enerji sistemi: Bavul şeklinde yüksek kapasiteli güç kaynağı 3 yıl Tesla Powerwall'a rakip geldi: FSP'den yeni enerji sistemi 3 yıl Reeder P8C video inceleme 3 yıl 2si1 ''Sürpriz Sunuculu'' Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim