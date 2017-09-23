DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon: iPhone 8 Plus

Apple'ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 8 Plus, en iyi akıllı telefon kamerasına sahip cihaz oldu. DxOMark kamera test laboratuarı, telefonun kamera performansına 94 puan verdi. iPhone 8 Plus aldığı bu rekor puanla listenin tepesine yerleşmiş durumda.

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DxOMark yeni yayınlanan incelemesinin başında Apple iPhone 8 Plus'ın amiral gemisi telefona gerçekten layık bir ana kamera sistemine sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca şimdiye kadar test ettikleri en iyi performans gösteren mobil cihaz kamerası olduğunu da vurgulamışlar.

12MP ana geniş açılı kamera (arka aydınlatmalı -BSI- sensör ve f/1.8 diyafram) ve 12MP telefoto kameraya (f/2.8 diyafram) yapılan yükseltmeler kaliteyi geliştirmiş. iPhone 8 Plus, DxOMark'ın puanlama sistemine eklediği yakınlaştırma (zoom) görüntü kalitesi ve Bokeh kalitesi olmak üzere iki yeni kategoride yüksek puan almış durumda.

Akıllı telefon 94 puanla yeni iPhone 8'in 2, Google Pixel ve HTC U11'in ise 4 puan önünde yer alıyor. DxOMark'ın özellikle iPhone 8 Plus'ın HDR performansı, yüz tanıma doğruluğu, yakınlaştırma yetenekleri ve bokeh kalitesi hakkında övgülerde bulunduğunu belirtelim.

Aklınızda bulundurmanız gereken oldukça önemli bir detay var. DxOMark henüz Apple'ın gerçek yeni amiral gemisi iPhone X'i test etmedi. Bu açıdan bakıldığında iPhone 8 Plus'ın liderliği çok kısa sürebilir.

https://www.dxomark.com/apple-iphone-8-plus-reviewed-the-best-smartphone-camera-ever-tested/