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DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon: iPhone 8 Plus

DxOMark, iPhone 8 Plus'ı en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinin tepesine, iPhone 8'i ise ikinci sıraya yerleştirdi. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
1 yıl
11,9b
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57
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 8 Plus, en iyi akıllı telefon kamerasına sahip cihaz oldu. DxOMark kamera test laboratuarı, telefonun kamera performansına 94 puan verdi. iPhone 8 Plus aldığı bu rekor puanla listenin tepesine yerleşmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Apple kulaklık girişini kaldırdı kablosuz kulaklık satışları %343 arttı"
DxOMark yeni yayınlanan incelemesinin başında Apple iPhone 8 Plus'ın amiral gemisi telefona gerçekten layık bir ana kamera sistemine sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca şimdiye kadar test ettikleri en iyi performans gösteren mobil cihaz kamerası olduğunu da vurgulamışlar.
DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon: iPhone 8 Plus
12MP ana geniş açılı kamera (arka aydınlatmalı -BSI- sensör ve f/1.8 diyafram) ve 12MP telefoto kameraya (f/2.8 diyafram) yapılan yükseltmeler kaliteyi geliştirmiş. iPhone 8 Plus, DxOMark'ın puanlama sistemine eklediği yakınlaştırma (zoom) görüntü kalitesi ve Bokeh kalitesi olmak üzere iki yeni kategoride yüksek puan almış durumda.
Akıllı telefon 94 puanla yeni iPhone 8'in 2, Google Pixel ve HTC U11'in ise 4 puan önünde yer alıyor. DxOMark'ın özellikle iPhone 8 Plus'ın HDR performansı, yüz tanıma doğruluğu, yakınlaştırma yetenekleri ve bokeh kalitesi hakkında övgülerde bulunduğunu belirtelim.
Aklınızda bulundurmanız gereken oldukça önemli bir detay var. DxOMark henüz Apple'ın gerçek yeni amiral gemisi iPhone X'i test etmedi. Bu açıdan bakıldığında iPhone 8 Plus'ın liderliği çok kısa sürebilir.

https://www.dxomark.com/apple-iphone-8-plus-reviewed-the-best-smartphone-camera-ever-tested/ Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Fazla o puan videoda mono ses kaydı ve manüel ayar özürlü bi cihaz için...
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engurlu 1 yıl
İPhone 1.çıksın diye S8 S8+ ve Note 8 ı listeye koymamışlar
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Led Zeppelin 1 yıl
Test protokolünü değiştirdikleri için Apple lar tepeye oynuyordu sanırım Dxo da.
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dJ_bLoW 1 yıl
Yalandan kim ölmüş.!!
iPhpne X gölgesinde kalacağı (ki kaldı, Talep bile yok) ve 8 ismi ile çok eleştiri aldığı modeli yanlı testlerle ön plana çıkarmaya çalışıyor. ip 7'den hiçbir farkı olmayan kameralar nasıl şimdi dünyanın en iyi kameraları seçilmiş?
Videolar ile bir bakalım gerçekten öylemi.. Kendinizi kandırıp "gerçekten öyleymiş, hemen alalım" diyorsanız parada sizin, taktirde sizin..


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ALBAY 1 yıl
Yalan dolan alayı. Elimde N808 var. Gelsin tokat manyağı yapayım iphone'u. Bir de utanmadan 61 puan vermişler.
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aycibin 1 yıl
hemen spekülasyonlar başlamış.yahu adamlar yeni test prosedürüne başlamışlar.bu yeni testlerle de şimdilik bu kadar telefonu test etmişler.zamanla s8 de note8'de listeye katılır.ama iphone8'in pixel'den iyi çıkması gerçekten de sağlam bir kamerası olduğunu gösteriyor.
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drjacob 1 yıl
8 Plus ve X pek hoşuma gitmedi 7 Plus'a devam
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rryzen 1 yıl
bence dxomark yanlı davranıyor bunu apple ı en ıyı secmesıne baglamıyorum genel olarak sıralama ya bızım bılmedıgımız bır cok krıtere gore yapılıyor ve oyle secıyor yada cıdden reklam uzerıne sıralama bellı oluyor.
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cakirbrk 1 yıl
Dxomark a güven kalmadı diğer markaları 5 ay geriden test ederken birkaç haftalık daha piyasaya sürülmemiş telefonları teste tabi tutuyorlar tamamen paraya bakıyorlarsa demek ki .Xz P nin testi yeni eklenmiş S8 lerin testleri hala ortada yok her şey ortada
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deoks 1 yıl
Ahaha androitçiler nasıl da hoplamışlar
yarın note 8 in puanı yüksek çıkınca tükürüklerini yalayacaklar eminim.
Bi de gece gündüz antutu testi yapanların benchmark önemli değil demesi komik olmuş.
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car_26 1 yıl
benchmarklara güvenmek doğru değil bence. gözünüz hangisini daha iyi buluyorsa en iyisi odur
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alemburda34 1 yıl
Bunlari kesinlikle dikkate almamak lasim kendiniz gidin magazalarda test edin yada birkac tane youtube videosundan ornek alin.
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esmerbuyucu 1 yıl
Dxomark fandroidlerin sürekli referans gösterdiği sitelerin başını çekiyordu. Apple cihazları birinciliğe oturunca tü kaka denilmeye başlanmış. Pixel 2 çıkıp yüksek puan alırsa da şişirme diyecek misiniz? Tabii ki hayır. Apple'ın başarılarını bu kadar da kıskançlık olmaz ki.
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