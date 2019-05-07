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EA Access, Temmuz ayında PS4’e geliyor

Electronic Arts'ın büyük kütüphanesine erişim sunacak ve aylık 4,99 dolar fiyatlı EA Access, PS4 kullanıcılarına Temmuz ayında sunulacak. PS4'ün bu hizmete erişimi Xbox'tan tam beş yıl sonra geldi.
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Oyun Konsolları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Electronic Arts’ın devasa oyun kütüphanesine sınırsız erişim sağlayan abonelik servisi EA Access sonunda PlayStation 4 kullanıcılarına sunuluyor. Xbox One için beş yıl önce kullanıma sunulan hizmet, bu Temmuz’da PS4’e gelecek.  
Tıpkı şimdiki Xbox teklifi gibi aylık 4,99 ya da yıllık 29,99 dolar ücrete sahip olan abonelik, birden fazla hizmeti de beraberinde getiriyor. Oyun erişiminin yanında EA oyunlarının tam fiyatları üzerinden %10 indirim de bu abonelere sunuluyor. Aboneler ek olarak EA oyunlarının erken deneme sürümlerine de erişebiliyor.
Üzücü bir haber ise hem Xbox hem de PS4 kullananlar için geldi. Ayrı kullanıcılara sahip olacak iki sistem birbirinden bağımsız çalışacak ve her ikisine de ücret ödemek gerekecek.

https://www.ea.com/ea-access Yorum Yaz
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redoano 2 hf.
EA mi? aman sağol kalsın. input lag sorunu yüzünden ps4 pro'da payback oynanamıyor bile. Frostbite kullanılan EA oyunları da bana gerçekçi gibi değil de çizgi film gibi geliyor zaten. benim işim olmaz, alana hayırlı işler :D
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Renovatio90 2 hf.
Bu fiyatta oldumu anlami yok xbox da yıllık 65 lira iken playstation da 180 lira biz kerizmiyiz bu fiyatlar yüzünden xbox a kayacak millet
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keremec 2 hf. Renovatio90
Daha Türkiye için bir fiyat açıklanmadı. Ayrıca psn kurundan hesaplanırsa 240 lira falan olur o
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Mr.Seko 2 hf. Renovatio90
fiyatlar xbox ile aynı olacak yazıyor bazı sitelerde verilen haberde.
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