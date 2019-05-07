EA Access, Temmuz ayında PS4’e geliyor

Teknoloji Editörü
Electronic Arts’ın devasa oyun kütüphanesine sınırsız erişim sağlayan abonelik servisi EA Access sonunda PlayStation 4 kullanıcılarına sunuluyor. Xbox One için beş yıl önce kullanıma sunulan hizmet, bu Temmuz’da PS4’e gelecek.
Tıpkı şimdiki Xbox teklifi gibi aylık 4,99 ya da yıllık 29,99 dolar ücrete sahip olan abonelik, birden fazla hizmeti de beraberinde getiriyor. Oyun erişiminin yanında EA oyunlarının tam fiyatları üzerinden %10 indirim de bu abonelere sunuluyor. Aboneler ek olarak EA oyunlarının erken deneme sürümlerine de erişebiliyor.
https://www.ea.com/ea-access Yorum Yaz Paylaş Tweetle