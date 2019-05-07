EA Access, Temmuz ayında PS4’e geliyor

Electronic Arts’ın devasa oyun kütüphanesine sınırsız erişim sağlayan abonelik servisi EA Access sonunda PlayStation 4 kullanıcılarına sunuluyor. Xbox One için beş yıl önce kullanıma sunulan hizmet, bu Temmuz’da PS4’e gelecek.

Tıpkı şimdiki Xbox teklifi gibi aylık 4,99 ya da yıllık 29,99 dolar ücrete sahip olan abonelik, birden fazla hizmeti de beraberinde getiriyor. Oyun erişiminin yanında EA oyunlarının tam fiyatları üzerinden %10 indirim de bu abonelere sunuluyor. Aboneler ek olarak EA oyunlarının erken deneme sürümlerine de erişebiliyor.

https://www.ea.com/ea-access

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Üzücü bir haber ise hem Xbox hem de PS4 kullananlar için geldi. Ayrı kullanıcılara sahip olacak iki sistem birbirinden bağımsız çalışacak ve her ikisine de ücret ödemek gerekecek.