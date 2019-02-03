EA'nın ücretsiz battle royale oyunu hazır: Yarın yayınlanabilir

Fortnite'ın başarısından etkilenen Electronic Arts'ın, bir süredir ücretsiz bir battle royale oyunu üzerinde çalıştığı biliniyordu. ABD'li gazeteciler tarafından bugün ortaya çıkarılan bilgilere göre EA'nın hakkında hiçbir detay vermediği bu oyun artık tamamıyla hazır durumda. Hatta oyunun hemen yarın, yani 4 Şubat 2019 günü yayınlanabileceği söyleniyor.
E-spor gazetecesi Rod Breslau'nun ilk kez ortaya çıkardığı detaylara göre yeni battle royale oyunu bir Titanfall spin-off'u olacak. Respawn tarafından geliştirilen oyunun isminin Apex Legends olacağı ve Titanfall ile aynı evrende geçeceği belirtiliyor. Apex Legends; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında aynı anda yayınlanacak.
Breslau'nun verdiği bilgileri Kotaku editörü Jason Schreier de onayladı. Schreier ayrıca,"Apex Legends; Titanfall, Overwatch ve Call of Duty battle royale karışımı bir oynanışa sahip olacak. Oyunda Titanfall serisinde alışık olduğumuz titanlar yer almıyor. Overwatch benzeri sınıf tabanlı bir yapıya sahip olacak." şeklinde konuştu.
Free-to-play bir oyun olacağı için Apex Legends'ın uygulama içi satın alma yöntemiyle maddi gelir elde etmeye çalışacağı kesin gibi. Bakalım Electronic Arts, battle royale türünde Fortnite'a rakip olmayı başarabilecek mi.
https://kotaku.com/a-free-to-play-titanfall-battle-royale-game-will-be-out-1832291956 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
E-spor gazetecesi Rod Breslau'nun ilk kez ortaya çıkardığı detaylara göre yeni battle royale oyunu bir Titanfall spin-off'u olacak. Respawn tarafından geliştirilen oyunun isminin Apex Legends olacağı ve Titanfall ile aynı evrende geçeceği belirtiliyor. Apex Legends; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında aynı anda yayınlanacak.
Breslau'nun verdiği bilgileri Kotaku editörü Jason Schreier de onayladı. Schreier ayrıca,"Apex Legends; Titanfall, Overwatch ve Call of Duty battle royale karışımı bir oynanışa sahip olacak. Oyunda Titanfall serisinde alışık olduğumuz titanlar yer almıyor. Overwatch benzeri sınıf tabanlı bir yapıya sahip olacak." şeklinde konuştu.
Free-to-play bir oyun olacağı için Apex Legends'ın uygulama içi satın alma yöntemiyle maddi gelir elde etmeye çalışacağı kesin gibi. Bakalım Electronic Arts, battle royale türünde Fortnite'a rakip olmayı başarabilecek mi.
https://kotaku.com/a-free-to-play-titanfall-battle-royale-game-will-be-out-1832291956 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En ideal GPU'lar ile stabil bir sekilde oynanmaz ise kotu olur.
Umalim ki GPU canavari olmasin.
Bu arada bu nalet battle royale modu oyun dunyasinin icine etti diyebiliriz.
Özellikleri : Free to Play - Battle Royale
Yapımcı : EA
Platform : Multi Platform
Hedef Kitle : Parası Olan Herkes
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