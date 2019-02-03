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EA'nın ücretsiz battle royale oyunu hazır: Yarın yayınlanabilir

Oyun dünyasının dev ismi Electronic Arts, battle royale akımından pay almak için ilk adımını atıyor. EA'nın ücretsiz Titanfall battle royale oyunu yarın yayınlanabilir.
3 ay
15,6b
1
45
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Fortnite'ın başarısından etkilenen Electronic Arts'ın, bir süredir ücretsiz bir battle royale oyunu üzerinde çalıştığı biliniyordu. ABD'li gazeteciler tarafından bugün ortaya çıkarılan bilgilere göre EA'nın hakkında hiçbir detay vermediği bu oyun artık tamamıyla hazır durumda. Hatta oyunun hemen yarın, yani 4 Şubat 2019 günü yayınlanabileceği söyleniyor.

E-spor gazetecesi Rod Breslau'nun ilk kez ortaya çıkardığı detaylara göre yeni battle royale oyunu bir Titanfall spin-off'u olacak. Respawn tarafından geliştirilen oyunun isminin Apex Legends olacağı ve Titanfall ile aynı evrende geçeceği belirtiliyor. Apex Legends; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında aynı anda yayınlanacak.



Breslau'nun verdiği bilgileri Kotaku editörü Jason Schreier de onayladı. Schreier ayrıca,"Apex Legends; Titanfall, Overwatch ve Call of Duty battle royale karışımı bir oynanışa sahip olacak. Oyunda Titanfall serisinde alışık olduğumuz titanlar yer almıyor. Overwatch benzeri sınıf tabanlı bir yapıya sahip olacak." şeklinde konuştu.

Free-to-play bir oyun olacağı için Apex Legends'ın uygulama içi satın alma yöntemiyle maddi gelir elde etmeye çalışacağı kesin gibi. Bakalım Electronic Arts, battle royale türünde Fortnite'a rakip olmayı başarabilecek mi.

https://kotaku.com/a-free-to-play-titanfall-battle-royale-game-will-be-out-1832291956 Yorum Yaz
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10ff 3 ay en beğenilen
En saçma ve gereksiz oyun türü battle royale bence...
it gibi koşup birşeyler topluyorsun 1 saat. Sonra biri geliyor hepsini kaybediyorsun...
En saçma ve gereksiz oyun türü battle royale bence...it gibi koşup birşeyler topluyorsun 1 saat. Sonra biri geliyor hepsini kaybediyorsun......
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6 Yanıt Yanıtla +49
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Galatas4ray 3 ay 10ff
Hayatta böyle değilmi kardeş düşünsene 12 yıl okuyorsun 1 sınavla hayatın değişiyor yada hayatın ellerinden alınıyor.Eee oyunlarda farklı olucak değil ya 1 saat dolanırsın iri gelir sıkar kafana bütün zamanın boşa gider :)
Hayatta böyle değilmi kardeş düşünsene 12 yıl okuyorsun 1 sınavla hayatın değişiyor yada hayatın ellerinden alınıyor.Eee oyunlarda farklı olucak değil ya 1 saat...
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artvinli0852 3 ay
EA ve ücretsiz
1 Yanıt Yanıtla +9
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SKYFALL 3 ay
En onemlisi grafikler ve stabilite nasil olacak?
En ideal GPU'lar ile stabil bir sekilde oynanmaz ise kotu olur.
Umalim ki GPU canavari olmasin.
Bu arada bu nalet battle royale modu oyun dunyasinin icine etti diyebiliriz.
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TheNewAtilla 3 ay
İyi bari titanfall'un adı kirlenmiyor
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Mr.Qwerty 3 ay
Beyler twich'de playapex kanalı 19:00 da yayına başlıyor oyunu orda tanıtacaklar galiba.
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fnxcoder 3 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fnxcoder 3 ay
Oyunun Adı : Pay to Win
Özellikleri : Free to Play - Battle Royale
Yapımcı : EA
Platform : Multi Platform
Hedef Kitle : Parası Olan Herkes
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1cskndlgr 3 ay
ea acaba android mi sandı battle royale modu😏
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Paetzold 3 ay
H1Z1 senide unutmadık üstad.
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Gurney5 3 ay
Bir şirket olarak doğru hamle.
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Askaparta 3 ay
EA varsa vardır para. Biz single playercıyız.
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Hyperchondriac 3 ay
EA'nınsa kesin P2W dir.
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renega 3 ay Hyperchondriac
p2p olunca oyuncu bulunmuyor? bir karar verin sizde. herşey bedava olacaksa ea nasıl kazanacak?
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