EMC ve Microsoft bulut altyapısı konusunda işbirliği yapıyor





Dünyanın yazılım devi Microsoft ve şirketlerin bulut dönüşümü alanında lider firmalardan EMC, özel bulut ve uygulama ortamları alanında işbirliğine gitme kararı aldı.





İşbirliğinin temel amacı yedekleme işlem ve süreçlerinin karmaşıklığını gidererek esnek kurulum ve konuşlandırma seçenekleri sağlamak olarak tanımlanıyor.





Microsoft hali hazırda EMC Veri Koruma Çözümü'nü kullanıyor. Ancak Microsoft'un Özel Bulut için Yedekleme ve Kurtarma modelleri yedekleme işlem ve süreçlerinin karmaşıklığını artırıyor ve geleneksel yedekleme metotları artık yeterli gelmiyor. Bu bakımdan yedekleme metotlarının geliştirilmesi gerekiyordu.





İşbirliği kapsamında EMC ve Microsoft Bulut İşletim Sistemi Hızlandırma Programı adında bir teknoloji geliştiriyor. Bu teknoloji ile EMC altyapısı üzerinde Hyper-V sanallaştırma özellikli Windows Server 2012 R2 sürümü sistemlere daha hızlı kurulabilecek ve konuşlandırılabilecek.





Bu sayede işletmeler sanallaştırma, yönetim ve altyapı konusundaki en son yeniliklerin sunduğu avantajlardan yararlanarak, özel bulut içindeki performanslarını geliştirme, verimliliği artırma ve yönetimi basitleştirme olanağı bulacak. Yeni EMC çözümü karma iş yüklerinin ortak yerleşimini destekleyen etkin bir veri depolama tasarımına sahip sanal bir altyapıyı içeriyor.