Edge'in Android sürümüne parola senkronizasyonu ve koyu tema özelliği geldi

Microsoft hiç ortada yokken geçen ay Edge tarayıcısını Android ve iOS platformlarına getireceğini açıklamıştı. Android sürümü bir hafta sonra yayınlansa da ilk etapta sadece sınırlı işlevlere sahipti. Yazılım devi en son güncellemeye koyu renk tema ve parola senkronizasyonu ekleyerek eksik özellikleri tamamlamaya başladı.

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Microsoft'un Edge tarayıcısını mobil platforma getirmesinin başlıca nedeni mevcut Edge kullanıcılarına tüm cihazlarda kesintisiz bir iş akışı sunmaktı. Bu açıdan bakıldığında parolaları senkronize etme yeteneği büyük fayda sağlayacak. Uygulamayı kurduğunuzda, size bir Microsoft hesabı ile giriş yapma seçeneği sunuluyor. Ayarlar sayfasından da giriş yapabilirsiniz.

Koyu tema henüz otomatik olarak devreye girmiyor

koyu tema seçeneği. Yeni sekme sayfasında hala beyaz arka plan gibi ufak tefek hatalar olsa da genel olarak iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Henüz otomatik koyu renk modu yok ancak sonraki sürümlere eklenmesi pek sürpriz olmayacak. Android cihazınız için Edge'i Tarayıcıya eklenen diğer yeni özellik ise ayarlar bölümünden etkinleştirilebilenseçeneği. Yeni sekme sayfasında halagibi ufak tefek hatalar olsa da genel olarak iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Henüz otomatik koyu renk modu yok ancakeklenmesi pek sürpriz olmayacak. Android cihazınız için Edge'i buraya tıklayarak Play Store'dan veya APKMirror üzerinden indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx