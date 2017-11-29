Edge'in Android sürümüne parola senkronizasyonu ve koyu tema özelliği geldi

Haber Editörü
Microsoft hiç ortada yokken geçen ay Edge tarayıcısını Android ve iOS platformlarına getireceğini açıklamıştı. Android sürümü bir hafta sonra yayınlansa da ilk etapta sadece sınırlı işlevlere sahipti. Yazılım devi en son güncellemeye koyu renk tema ve parola senkronizasyonu ekleyerek eksik özellikleri tamamlamaya başladı.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S9'un parmak izi sensörü farklı tedarikçiden gelecek"
Microsoft'un Edge tarayıcısını mobil platforma getirmesinin başlıca nedeni mevcut Edge kullanıcılarına tüm cihazlarda kesintisiz bir iş akışı sunmaktı. Bu açıdan bakıldığında parolaları senkronize etme yeteneği büyük fayda sağlayacak. Uygulamayı kurduğunuzda, size bir Microsoft hesabı ile giriş yapma seçeneği sunuluyor. Ayarlar sayfasından da giriş yapabilirsiniz.
Koyu tema henüz otomatik olarak devreye girmiyor
Tarayıcıya eklenen diğer yeni özellik ise ayarlar bölümünden etkinleştirilebilen koyu tema seçeneği. Yeni sekme sayfasında hala beyaz arka plan gibi ufak tefek hatalar olsa da genel olarak iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Henüz otomatik koyu renk modu yok ancak sonraki sürümlere eklenmesi pek sürpriz olmayacak. Android cihazınız için Edge'i buraya tıklayarak Play Store'dan veya APKMirror üzerinden indirebilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kendi arayüzleri zaten berbat, bunu bir de Android'e taşımışlar.
En son bugün de bunu denkledim. caniuse.com/...
Opera mini bile, safari bile ve diğer tüm tarayıcılar uzun süredir destekliyor. Ama ie zaten hiç anlamıyor. 11'de bile anlayamıyor. Edge'de yarım yamalak anlıyor. Stackoverflow'da bakıyorum, boşverin yine de kullanın. Microsoft tarayıcısı kullananlar zaten siteleri bug lı görmeye alışkın, microsoft tarayıcılarını takmayın yazıyorlar.