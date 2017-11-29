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Edge'in Android sürümüne parola senkronizasyonu ve koyu tema özelliği geldi

Microsoft geçtiğimiz ay mobil platforma taşıdığı Edge tarayıcısının eksik özelliklerini tamamlamaya başladı. Uygulamanın Android sürümüne parola senkronizasyonu ve koyu tema özelliği eklendi.
1 yıl
1,8b
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6
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft hiç ortada yokken geçen ay Edge tarayıcısını Android ve iOS platformlarına getireceğini açıklamıştı. Android sürümü bir hafta sonra yayınlansa da ilk etapta sadece sınırlı işlevlere sahipti. Yazılım devi en son güncellemeye koyu renk tema ve parola senkronizasyonu ekleyerek eksik özellikleri tamamlamaya başladı.
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Microsoft'un Edge tarayıcısını mobil platforma getirmesinin başlıca nedeni mevcut Edge kullanıcılarına tüm cihazlarda kesintisiz bir iş akışı sunmaktı. Bu açıdan bakıldığında parolaları senkronize etme yeteneği büyük fayda sağlayacak. Uygulamayı kurduğunuzda, size bir Microsoft hesabı ile giriş yapma seçeneği sunuluyor. Ayarlar sayfasından da giriş yapabilirsiniz.

Koyu tema henüz otomatik olarak devreye girmiyor

Tarayıcıya eklenen diğer yeni özellik ise ayarlar bölümünden etkinleştirilebilen koyu tema seçeneği. Yeni sekme sayfasında hala beyaz arka plan gibi ufak tefek hatalar olsa da genel olarak iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Henüz otomatik koyu renk modu yok ancak sonraki sürümlere eklenmesi pek sürpriz olmayacak. Android cihazınız için Edge'i buraya tıklayarak Play Store'dan veya APKMirror üzerinden indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx Yorum Yaz
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Eeltorm 1 yıl en beğenilen
Koyu tema seçeneği artık her uygulama ve sistem arayüzünde olmalı bence.
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System32Deleted 1 yıl
OO Süper Olmuş
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ALKaraca 1 yıl
Edge in Chrome tabanlı olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradım.Ben orjinalini bekliyordum.
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drjacob 1 yıl
edge'ye geliyor amam Chrome'da yok ilginç
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Infinitum 1 yıl
Tarayıcıyı ilk tanıttıklarında hoşuma gitmişti ama Netscape'i nasıl yerin dibine gömdüklerini öğrendikten sonra kesinlikle kullanmayı düşünmüyorum. Sürünmeye devam etsinler.
Kendi arayüzleri zaten berbat, bunu bir de Android'e taşımışlar.
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Spider_hip 1 yıl
Bence microsoft'un tarayıcı işinden çekilmesi için imza kampanyası falan düzenlemeliyiz. Ya bu işi yapamadıkları bariz belli. Ie'yi bırakmadan önce kendileri ençoknefretettiğiniztarayıcı.com diye site açmışlardı. Artık daha az nefret edebilirsiniz demişlerdi. Yani kendileri de farkındalar. Bu işi uzatmanın anlamı yok ki. Çoğu insan tarayıcı nedir bilmiyor, default windows sayesinde yüklü olduğu için kullanıyor. Bu kesim ortadan kalksa, gönüllü kullanım ile pazar payları %4-5 aralarında dolaşır.
En son bugün de bunu denkledim. caniuse.com/...
Opera mini bile, safari bile ve diğer tüm tarayıcılar uzun süredir destekliyor. Ama ie zaten hiç anlamıyor. 11'de bile anlayamıyor. Edge'de yarım yamalak anlıyor. Stackoverflow'da bakıyorum, boşverin yine de kullanın. Microsoft tarayıcısı kullananlar zaten siteleri bug lı görmeye alışkın, microsoft tarayıcılarını takmayın yazıyorlar.
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Eeltorm 1 yıl en beğenilen
Koyu tema seçeneği artık her uygulama ve sistem arayüzünde olmalı bence.
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