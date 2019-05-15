Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli geliyor

2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonucunda komaya giren Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli hazırlanıyor. Schumacher adlı belgeselde efsane ismin son görüntüleri de yer alabilir.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,6b
1
9
Sinema ve Dizi
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in hikayesini anlatacak belgeselin hazırlıklarına başlandı. Motorsport Magazine dergisinin haberine göre "Schumacher" olarak olarak adlandırılan belgesel önümüzdeki Aralık ayında Avrupa'da yayınlanacak. 2020'nin başlarında ise ABD'de gösterilecek.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm ve HMD Global arasında 5G patent lisans sözleşmesi imzalandı"
Belgeselde, Schumacher hayranları için, eski yarışçının ve ailesinin daha önce hiç görülmemiş görüntülerine yer verilecek. Ayrıca Schumacher'in bu yılki 50. doğum günü kutlamasından görüntüler de eklenebilir. Bu durumda 2013'teki talihsiz kazadan sonra Schumacher'i ilk kez görmüş olacağız.

Fragman, Cannes'da gösterilecek

2012 yılında emekli olan başarılı pilot, 2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonucunda ağır yaralanıp komaya girmişti. Schumacher'ın ailesi, arkadaşları ve meslektaşları, F1 efsanesinin geçirdiği kazanın ardından sağlık durumunu adeta bir sır gibi saklıyor. Belgeselin fragmanı 14-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Cannes Film Festivali'nde gösterilecek.

https://www.motorsportmagazine.com/news/f1/michael-schumacher-documentary-set-release-late-2019 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hypervelocity 3 hf.
Senna belgeseli çok güzeldi umarım bu da onun kadar güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dodge 3 hf.
Çocukluğumun kahramanlarından birisi.Bana Formula 1'i sevdiren adamdır kendisi.Belgeseli merakla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G1903K 3 hf.
Oooo süper haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 3 hf.
6 yıldır uyutuluyor sanırım. Adam uyansa ne düşünür acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Prezidente 3 hf.
bir de sürpriz yapıp filminin galasına katılırmış Schumi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhan2323 3 hf.
çok severdim schumacher'i. Yarışları olduğu zaman tv nin karşısında gömülüp izlerdim. Belgeselini merakla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 hf.
2013 bundan 6 yıl önce imiş vaay be. Haberini dün gibi hatırlıyorum Schumacher reyizin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
biz mika hakkinenciyiz gardaşşşşşşşşşşşşşşşş
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 3 hf. DH Misafiri
Ben de Hakkinenciydim hatta Schumi'den nefret ederdim o dönemler. Mika gitti daha sonra Montoya'yı tuttuk Schumacher'e karşı. Ama kabu edelim ki kendi kuşağının en iyi pilotu ve efsanesidir kendisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Black Mirror 5. sezon fragmanı ve yayın tarihi 3 hf. OnePlus 7 Pro sağlamlık testini geçti: Ateşe dayanıklı 90Hz AMOLED ekran 3 hf. Adobe'den, Creative Cloud kullanıcılarına eski sürümleri kullanmayın uyarısı 3 hf. Monster'da Bu Hafta - Battlefield 4 3 hf. Bir Tesla aracı daha park halindeyken yandı 3 hf. PlayStation 5, Kasım 2020'de 499 dolardan piyasaya sürülebilir 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk resmi görüntü geldi 3 hf. San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasakladı 3 hf. Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Coinbase, Türkiye’de hizmet vermeye başladı 3 hf. 2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı: Yeni motorlar ve hibrit desteği 3 hf. Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat 3 hf. Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor 3 hf. Türkiye’de ilk kez İstanbulkart ve Money kart entegrasyonu sağlandı 3 hf. Sony Xperia 2 görselleri karşınızda 3 hf. Google, kullanıcıları adeta reklama boğacak 3 hf. 22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak! 3 hf. OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu 3 hf. Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli geliyor Sonraki Hyundai ve Rimac, birlikte spor otomobil geliştirecek 3 hf. Lenovo'nun yatak odası için tasarladığı akıllı saat yakında piyasaya sürülecek 3 hf. Bağımlılık beyin implantları ile tedavi edilecek 3 hf. SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir 3 hf. Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi 3 hf. Grindr’ın Çinli sahibi, Amerika’nın isteği üzerine uygulamayı 1 yıl içinde satmak zorunda 3 hf. Xperia 1 İskandinavya’da ön siparişe açıldı: Sony WH-1000XM3 ile birlikte 1000 Euro 3 hf. Qualcomm ve HMD Global arasında 5G patent lisans sözleşmesi imzalandı 3 hf. Yapay zekâ kontrollü drone’lar, yakında AB sınırlarında devriye gezebilir 3 hf. Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu 3 hf. Milyarder Warren Buffett, elindeki IBM hisselerini satıp Apple’a daha fazla yatırım yaptığını açıkladı 3 hf. GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı 3 hf. Apple’dan App Store tekeli iddialarına cevap 3 hf. Alexa Guard ile Echo akıllı hoparlörler ev güvenlik sistemine dönüşüyor 3 hf. Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı 3 hf. TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu 3 hf. OnePlus 7 Pro kamerası DxOMark listesinde zirveye oynuyor 3 hf. Ferrari'nin yeni hibrit modeli yaklaşık 1000 beygir güçle gelecek 3 hf. Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada 3 hf. Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Taksi şöförlerinin yolu uzatması
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim