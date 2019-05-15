Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli geliyor

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in hikayesini anlatacak belgeselin hazırlıklarına başlandı. Motorsport Magazine dergisinin haberine göre "Schumacher" olarak olarak adlandırılan belgesel önümüzdeki Aralık ayında Avrupa'da yayınlanacak. 2020'nin başlarında ise ABD'de gösterilecek.

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Belgeselde, Schumacher hayranları için, eski yarışçının ve ailesinin daha önce hiç görülmemiş görüntülerine yer verilecek. Ayrıca Schumacher'in bu yılki 50. doğum günü kutlamasından görüntüler de eklenebilir. Bu durumda 2013'teki talihsiz kazadan sonra Schumacher'i ilk kez görmüş olacağız.

Fragman, Cannes'da gösterilecek

2012 yılında emekli olan başarılı pilot, 2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonucunda ağır yaralanıp komaya girmişti. Schumacher'ın ailesi, arkadaşları ve meslektaşları, F1 efsanesinin geçirdiği kazanın ardından sağlık durumunu adeta bir sır gibi saklıyor. Belgeselin fragmanı 14-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Cannes Film Festivali'nde gösterilecek.

https://www.motorsportmagazine.com/news/f1/michael-schumacher-documentary-set-release-late-2019