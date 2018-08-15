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Elektrikli bisikletlerin menzilini ölçmek için yeni bir standart geliştirildi

Geliştirilen yeni standart sayesinde, satın almayı düşündüğünüz elektrikli bisikletlerin menzil değerini gerçeğe daha yakın bir şekilde öğrenebileceksiniz. Detaylar için haberimize bir göz atın.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Alternatif Enerji
Mertcan Erice
Yazar
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Gün geçtikçe elektrikli bisiklet kullanımı da artmaya devam ediyor. Kullanıcılar ürünü satın alırken azami hız, menzil ve ağırlık gibi kriterlere özellikle dikkat ediyor. Fakat bazı üreticiler menzil bilgisini (örn: 70 km) muğlak veya yanlış verebiliyordu. Neyse ki menzil ölçümü için bir standart geliştirildi. Menzil, tek şarjla ortalama hızdayken gidilebilecek mesafeyi ifade ediyor.
Yeni ölçüm standardını Alman Araç Derneği (ZIV) geliştirdi. Büyük üreticiler olan Accell Group, Bosch E-Bike Systems, Shimano ve Velotech'in aralarında bulunduğu firmalar, standart geliştirilirken katkı ve önerilerde bulundular. R200 menzil testi olarak bilinen yeni standart sayesinde, üreticiler daha gerçekçi tahminler sunacak. Böylece e-bisikletlerin özelliklerini kıyaslayan tüketiciler, daha doğru sonuçlar elde edecek.
Geliştirme aşamasında yol yüzeyi, hava koşulları, bisikletin ağırlığı ve kullanılan lastik tipine kadar pek çok etken dikkate alındı. Yazar Micah Toll şöyle diyor: "Uzun süredir gerçekçi olmayan e-bisiklet menzillerine rastlıyorduk. Tüketicilerin bilgisizliğinden de yararlanan şirketler, kimsenin gerçek dünya şartlarında elde edemeyeceği iddialarda bulunuyordu. Bu da bende hayal kırıklığı yaratıyordu. Keza geliştirilen standardın gecikmiş bir adım olduğunu düşünüyorum."
Elbette her e-bisiklet üreticisi yeni standardı kullanmayabilir. Ancak piyasanın büyük oyuncularının elini taşın altına koyması, güvenilirliklerini arttıracaktır. Sonuçta oran aralığına yönelik geliştirilen bir endüstri standardını kullanmayı reddetmek, şüpheli bir şeyler olduğunun kesin bir delili olarak değerlendirilebilir.

https://electrek.co/2018/08/13/a-new-standard-electric-bicycle-range/ Yorum Yaz
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kayamtky 9 ay en beğenilen
Şunların ucuzlamasını dört gözle bekliyorum. Ama dolar böyleyken ne mümkün.
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kayamtky 9 ay en beğenilen
Şunların ucuzlamasını dört gözle bekliyorum. Ama dolar böyleyken ne mümkün.
1 Yanıt Yanıtla +8
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sniper23 9 ay kayamtky
Bataryaların ucuzlaması lazım. Yoksa bisiklet zaten ucuz.
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