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Elektronik sigara kullanımı hırıltı gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir

Elektronik sigaraların etkileri henüz tam olarak aydınlatılmış değil ancak çalışmalar gösteriyor ki bu tüketim çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilmekte.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Günümüzde elektronik sigara kullanımı gün geçtikçe popülerleşiyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri, ülkemizde yasak olmasına rağmen elektronik sigara içenlerin hızla arttığını belirtiyor. Bu kullanım çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Tobacco Control dergisinde yayımlanan araştırmaya göre yetişkinlerde elektronik sigara kullanımı ile hırıltı semptomları birbiriyle yakından ilişkili. Elektronik sigara kullanan bireylerin; düzenli olarak tütün ürünü kullanmayan bireylere oranla hırıltı şikayeti 2 kat fazla görülüyor. Hırıltı semptomu ise daralmış havayollarına havanın sürtünmesi sebebiyle oluşmakta ve amfizem, gastroözofageal reflü, kalp yetmezliği, akciğer kanseri, uyku apnesi gibi hastalıkların ön belirtisi olarak karşımıza çıkıyor.
Araştırmayı yapan isim Deborah J. Ossip, elektronik sigara likitinin içinde bulunan ve dokuya penetre olan aerosollerin aroma vericilerin akciğer hücrelerine hasar verdiğini bu bulguların yapılan araştırma ile örtüştüğünü belirtti. Hasarın mekanizması ise akciğer dokusunda oluşan serbest radikallerin dokuya zarar vermesi ve akciğer dokusunda enflamasyon oluşturması şeklinde işliyor.

Elektronik sigaralar sanıldığı kadar masum değil

Ossip'e göre eve götürülecek mesaj elektronik sigaraların akciğerlerin sağlığı için güvenli olmadığı yönünde. Araştırmaya göre elektronik sigara kullanan bireylerin deney sonuçları erken evre akciğer hasarının belirtileriyle örtüşme arz ediyor.

Amerikan Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumu'nun verilerine göre elektronik sigaralar Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça popüler, yetişkin nüfusunun yüzde 13'ü elektronik sigarayı hayatında bir defa denemiş ve yine aynı nüfusun yüzde 4'ü bu ürünü düzenli olarak kullanmakta. Elektronik sigaralar daha az zararlı olduğu yönünde olan özellikleriyle pazarlanmakta ve uzun süre bu maddelere maruziyet çeşitli endişeleri de beraberinde getiriyor.

Araştırmanın kanıtları henüz kesin değil

Araştırma 28.000 yetişkin denek üzerinde yapıldı. Deneklerin yaş, cinsiyet, ırk, beden kitle endeksi gibi değişkenleri de göz önünde bulundurularak içicilerin; elektronik sigara kullanmayan deneklere kıyasla 1.7 kat daha fazla hırıltı ve respiratuar (solunumsal, solunumla ilişkili) semptomlar gösterdiği bilgisine ulaşıldı.

Araştırmanın baş yazarı Dongmei Li, araştırmanın bazı kısıtlamaları olduğunu vurguladı. Dongmei Li'nin söylemlerine göre araştırma deneklerin bizzat kendilerinin raporlamalarıyla oluşturuldu ve toplanan bilginin çeşitli ön yargıları ve öznelliği içermesi de kuvvetle muhtemel. Araştırma elektronik sigara kullanımının hırıltıya sebebiyet verdiğini kesin olarak kanıtlar nitelikte değil; sadece bu kullanım ile hırıltı arasındaki ilişkiyi açıklamakta. Ayrıca araştırma verileri deneklerin diyetleri, fiziksel aktiviteleri gibi önemli değişkenleri de içeriyor.

Araştırmanın dar sınırlarına rağmen piyasaya yeni çıkan ve şık, ince ve yüzlerce farklı aroma seçeneği sunan elektronik sigaraların genç bireyleri hedef almasından korkuluyor. Bu ürünleri tüketmek çeşitli sağlıksorunlarına, alerjilere, immün sistemin zayıflamasına, ve çeşitli enfeksiyonlara sebebiyet verebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Elektronik sigara üreticisi Juul'e 1.2 milyar dolarlık yatırım"

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza her geçen gün onlarca farklı ürün giriyor. Bu ürünlerin yakın tarihteki etkileri hala net değil. Hal böyle olunca araştırmalar henüz kısıtlı kalmakta ve yeterince derine inememekte lakin ileri tarihlerde bu tarz ürünlerin etkilerini daha net anlayacağız gibi görünüyor.


https://medicalxpress.com/news/2019-02-links-electronic-cigarettes-wheezing-adults.html Yorum Yaz
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Stajyer Fizyoterapist 2 ay
1 seneye yakın elektronik sigara kullandım.Evet hem elektronik sigara hem normal tütün ürünleri(sigara,nargile..) sağlığa zararlı olduğu bu aşikar.Araştırılması gereken elektronik sigara mı daha zararlı yoksa normal tütün ürünleri mi?Sigarada 100 lerce çeşit zehir varken elektronik sigarada bitkisel gliserin,propilen gliserol,nikotin ve aroma var.Hangisi daha zararlı siz karar verin.Ama sigara baronları ve bizim ülkemiz elektronik sigarayı daha zararlı göstermeye çalışıyor.Normal sigarayı yasaklamazken elektronik sigarayı yasaklamaya çalışıyor.İsteyen açıp okusun İngiltere sağlık bakanlığının araştırmasını elektronik sigara normal sigaradan daha az zararlı olduğu bulunmuş.Evet sonuçta ikisi de zararlı ama elektronik sigara normal sigaradan daha kötü demesin kimse.
1 seneye yakın elektronik sigara kullandım.Evet hem elektronik sigara hem normal tütün ürünleri(sigara,nargile..) sağlığa zararlı olduğu bu aşikar.Araştırılması...
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intibak23 2 ay
Bu kadar elektronik sigara araştırmasını bulabiliyorsunuz , ama normal sigara için araştırma bulamıyor musunuz ?
Sigaranın içindeki 4000 e yakın zehirden bahseden haberlerde bekliyoruz sizden editörler !
Bu kadar elektronik sigara araştırmasını bulabiliyorsunuz , ama normal sigara için araştırma bulamıyor musunuz ?Sigaranın içindeki 4000 e yakın zehirden b...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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king56 2 ay
sigara lobisi çalışıyor
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Ufocu 2 ay
2 yıldır Elektronik sigara içiyorum Ne hırıltı kaldı ne nefes darlığı
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goldena 2 ay
Philip Morris bunu beğendi
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dere.beyi 2 ay
OĞLUM EMPATİ YAPSANIZA LAN
MARLBORO VB. GİBİ ŞİRKETİN VAR Bİ SIVI BİŞEY ÇIKIYOR BÜTÜN SERVETİNİ TEHDİT EDİYOR
TABİKİ BÖYLE REKLAMLAR YAPTIRCAKSIN
UTANMASALAR SİGARA DAHA YARARLI DİYECEKLER :D
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DjiNN 2 ay dere.beyi
bu şirketlerinde pazarda benzer ürünleri var epeyce de rabet görüyorlar. Onlara hava hoş her yerden geliyor paralar.
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MR.BERK 2 ay
Bu ayki e sigara haberi nerede kaldı diyordum, ücretler EFT herhalde geç düşüyor hesaba.
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the_dr 2 ay
bu daha az zararlı ne ya mantığa bak
normal sigara 30 yılda kanser yapıyor esigara 28 yılda. o zaman esigara içmeliyim.
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DH Misafiri 2 ay
British American Tobacco dan maaşlar yatmış
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king56 2 ay
sigara lobisi çalışıyor
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T Square 2 ay
Sıradan bir Elektronik sigara kötüleme haberi.
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sinanx 2 ay
Bu haberi beğense beğense British American Tobacco beğenir.
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okanclskn 2 ay
Elektronik sigarayla ilgili herkes deney yapabiliyor. Bir delikanlıyı da görelim sigara içen ve içmeyenle tepeden tırnağa bir deney yapsın neler çıkacak. Esigara asıl zehiri bırakmak için güzel bir aşama. Böyle şeyler sizi soğutmasın arkadaşlar.
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