Elektronik sigara kullanımı hırıltı gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir

Günümüzde elektronik sigara kullanımı gün geçtikçe popülerleşiyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri, ülkemizde yasak olmasına rağmen elektronik sigara içenlerin hızla arttığını belirtiyor. Bu kullanım çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Tobacco Control dergisinde yayımlanan araştırmaya göre yetişkinlerde elektronik sigara kullanımı ile hırıltı semptomları birbiriyle yakından ilişkili. Elektronik sigara kullanan bireylerin; düzenli olarak tütün ürünü kullanmayan bireylere oranla hırıltı şikayeti 2 kat fazla görülüyor. Hırıltı semptomu ise daralmış havayollarına havanın sürtünmesi sebebiyle oluşmakta ve amfizem, gastroözofageal reflü, kalp yetmezliği, akciğer kanseri, uyku apnesi gibi hastalıkların ön belirtisi olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmayı yapan isim Deborah J. Ossip, elektronik sigara likitinin içinde bulunan ve dokuya penetre olan aerosollerin aroma vericilerin akciğer hücrelerine hasar verdiğini bu bulguların yapılan araştırma ile örtüştüğünü belirtti. Hasarın mekanizması ise akciğer dokusunda oluşan serbest radikallerin dokuya zarar vermesi ve akciğer dokusunda enflamasyon oluşturması şeklinde işliyor.

Elektronik sigaralar sanıldığı kadar masum değil

Ossip'e göre eve götürülecek mesaj elektronik sigaraların akciğerlerin sağlığı için güvenli olmadığı yönünde. Araştırmaya göre elektronik sigara kullanan bireylerin deney sonuçları erken evre akciğer hasarının belirtileriyle örtüşme arz ediyor.

Amerikan Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumu'nun verilerine göre elektronik sigaralar Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça popüler, yetişkin nüfusunun yüzde 13'ü elektronik sigarayı hayatında bir defa denemiş ve yine aynı nüfusun yüzde 4'ü bu ürünü düzenli olarak kullanmakta. Elektronik sigaralar daha az zararlı olduğu yönünde olan özellikleriyle pazarlanmakta ve uzun süre bu maddelere maruziyet çeşitli endişeleri de beraberinde getiriyor.

Araştırmanın kanıtları henüz kesin değil

Araştırma 28.000 yetişkin denek üzerinde yapıldı. Deneklerin yaş, cinsiyet, ırk, beden kitle endeksi gibi değişkenleri de göz önünde bulundurularak içicilerin; elektronik sigara kullanmayan deneklere kıyasla 1.7 kat daha fazla hırıltı ve respiratuar (solunumsal, solunumla ilişkili) semptomlar gösterdiği bilgisine ulaşıldı.

Araştırmanın baş yazarı Dongmei Li, araştırmanın bazı kısıtlamaları olduğunu vurguladı. Dongmei Li'nin söylemlerine göre araştırma deneklerin bizzat kendilerinin raporlamalarıyla oluşturuldu ve toplanan bilginin çeşitli ön yargıları ve öznelliği içermesi de kuvvetle muhtemel. Araştırma elektronik sigara kullanımının hırıltıya sebebiyet verdiğini kesin olarak kanıtlar nitelikte değil; sadece bu kullanım ile hırıltı arasındaki ilişkiyi açıklamakta. Ayrıca araştırma verileri deneklerin diyetleri, fiziksel aktiviteleri gibi önemli değişkenleri de içeriyor.

Araştırmanın dar sınırlarına rağmen piyasaya yeni çıkan ve şık, ince ve yüzlerce farklı aroma seçeneği sunan elektronik sigaraların genç bireyleri hedef almasından korkuluyor. Bu ürünleri tüketmek çeşitli sağlıksorunlarına, alerjilere, immün sistemin zayıflamasına, ve çeşitli enfeksiyonlara sebebiyet verebiliyor.

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Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza her geçen gün onlarca farklı ürün giriyor. Bu ürünlerin yakın tarihteki etkileri hala net değil. Hal böyle olunca araştırmalar henüz kısıtlı kalmakta ve yeterince derine inememekte lakin ileri tarihlerde bu tarz ürünlerin etkilerini daha net anlayacağız gibi görünüyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-02-links-electronic-cigarettes-wheezing-adults.html