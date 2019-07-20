Elektronik sigara tütün kullanımı azaltmakla birlikte tütün kullanımına yeniden başlama oranlarını artırıyor

Haber Editörü
Fransa'daki bazı araştırma kurumlarına bağlı araştırmacılardan oluşan bir ekip; elektronik sigara kullanımının sigara veya tütün tüketimini azalttığını lakin bu azalışa rağmen tekrardan sigaraya başlama oranlarını da artırdığını belirtiyor. Journal of the American Medical Association dergisinde de yayımlanan araştırma, binlerce gönüllünün yaklaşık 2 yıllık tütün ve elektronik sigara kullanım raporlarından oluşuyor.
Araştırmacılar özellikle genç bireyler arasında oldukça popüler olan elektronik sigara kullanımıyla ilişkili potansiyel tehlikelerin gittikçe artması sebebiyle bu tehlikelerin üzerinde yoğunlaştı. Elektronik sigara firmaları ürünlerini, nikotin içermediği; nikotin içerse bile tütün ürünlerinin içerisinde bulunan kanserojen maddeleri içermediği gerekçesiyle, tütün bazlı ürünlerden daha az zararlı olduğu fikriyle pazarlıyorlar.
Yukarıdaki sebepler dolayısıyla bazı çevreler elektronik sigaranın, tütün ürünlerini bırakmak için kullanılabileceğini öne sürüyor. Bu durumlara aydınlık getirmek isteyen araştırmacılar; elektronik sigara kullanımının, insanların tütün ürünlerini bırakmasına yardımcı olup olmadığını ve bu tüketimin, nüksetme üzerindeki etkisini inceledi.
Araştırma için yaklaşık 6.000 kişi incelendiAraştırma için Fransa'da bulunan 5.400 kişinin yaklaşık 2 yıl boyunca tütün ürünü tüketme alışkanlıkları takip edildi. İncelenen 5.400 kişi içerisinde hem tütün kullanıcılarının hem de elektronik sigara kullanıcılarının mevcut olduğu bildirildi. Ayrıca gruptaki 2.025 kişinin şu anda elektronik sigara tüketen eski sigara tiryakileri olduğu da bildirildi.
Araştırmacılar elektronik sigara kullanımı ile bu kullanım sonucunda tütün ürünleri tüketiminin azalışı arasında bilimsel olarak anlamlı bir korelasyon buldu. Ancak elektronik sigaraya geçerek tütün ürünlerini bırakan kişilerin, tütün ürünlerini tamamen bırakan kişilere oranla, daha yüksek oranlarda tütün ürünlerine geri döndüğü de belirtiliyor.
Araştırmacılar elektronik sigaranın niçin nüks riskini artırdığını bulamadı lakin bu nüksün, kişilerin elektronik sigarayı normal tütün ürünleri kadar tatmin edici olarak nitelendirmemesi sonucu oluştuğu düşünülüyor.
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Bulgular sonucunda araştırmacılar; elektronik sigarayı etkili bir sigara bırakma tekniği olarak tanımlamakla birlikte, nüksetmenin önlenmesi için kullanıcıların, başka araçlara ve yöntemlere ihtiyaç duyabileceklerini belirtiyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-07-vaping-cigarette-higher-relapse.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bırakanlar en büyük sıkıntısı aroma likit bulamaması ve zahmetli olması. Hiç içilmese daha iyi olur ama sigaradaki katranı içime çekeceğine su buharı ve aromayı içime çekmeyi tercih ederim.