Elektronik sigara tütün kullanımı azaltmakla birlikte tütün kullanımına yeniden başlama oranlarını artırıyor

Fransa'daki bazı araştırma kurumlarına bağlı araştırmacılardan oluşan bir ekip; elektronik sigara kullanımının sigara veya tütün tüketimini azalttığını lakin bu azalışa rağmen tekrardan sigaraya başlama oranlarını da artırdığını belirtiyor . Journal of the American Medical Association dergisinde de yayımlanan araştırma, binlerce gönüllünün yaklaşık 2 yıllık tütün ve elektronik sigara kullanım raporlarından oluşuyor.

Elektronik sigara firmaları ürünlerini, nikotin içermediği; nikotin içerse bile tütün ürünlerinin içerisinde bulunan kanserojen maddeleri içermediği gerekçesiyle, tütün bazlı ürünlerden daha az zararlı olduğu fikriyle pazarlıyorlar.

Bu durumlara aydınlık getirmek isteyen araştırmacılar; elektronik sigara kullanımının, insanların tütün ürünlerini bırakmasına yardımcı olup olmadığını ve bu tüketimin, nüksetme üzerindeki etkisini inceledi.



Araştırma için yaklaşık 6.000 kişi incelendi

Araştırmacılar elektronik sigara kullanımı ile bu kullanım sonucunda tütün ürünleri tüketiminin azalışı arasında bilimsel olarak anlamlı bir korelasyon buldu. Ancak elektronik sigaraya geçerek tütün ürünlerini bırakan kişilerin, tütün ürünlerini tamamen bırakan kişilere oranla, daha yüksek oranlarda tütün ürünlerine geri döndüğü de belirtiliyor.



Araştırmacılar elektronik sigaranın niçin nüks riskini artırdığını bulamadı lakin bu nüksün, kişilerin elektronik sigarayı normal tütün ürünleri kadar tatmin edici olarak nitelendirmemesi sonucu oluştuğu düşünülüyor.



Ayrıca Bkz.

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nüksetmenin önlenmesi için kullanıcıların, başka araçlara ve yöntemlere ihtiyaç duyabileceklerini belirtiyor.



https://medicalxpress.com/news/2019-07-vaping-cigarette-higher-relapse.html

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Araştırmacılar özellikleilişkili potansiyel tehlikelerin gittikçe artması sebebiyle bu tehlikelerin üzerinde yoğunlaştı.Yukarıdaki sebepler dolayısıyla bazı çevreler elektronik sigaranın,için kullanılabileceğini öne sürüyor.Araştırma için'da bulunantütün ürünü tüketme alışkanlıkları takip edildi. İnceleneniçerisinde hemkullanıcılarının hem dekullanıcılarının mevcut olduğu bildirildi. Ayrıca gruptakikişinin şu anda elektronik sigara tüketen eskiolduğu da bildirildi.Bulgular sonucunda araştırmacılar; elektronik sigarayıbirolarak tanımlamakla birlikte,