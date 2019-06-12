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Elon Musk, 645 km menzilli Tesla modelinin çok yakında geleceğini açıkladı

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, hissedarlar toplantısında önemli açıklamalar yaptı ve 645 km menzilli Tesla modelinin yakında piyasaya sürüleceğini açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sürücülerin elektrikli otomobil kullanma konusundaki tereddütlerinden birinin de menzil kaygısı olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli şarj edilmesi gereken ve kısa menzil sunan elektrikli otomobiller, teknoloji geliştikçe yerini uzun menzilli modellerine bırakıyor ve bunlardan biri de Tesla.

Yeni bir model mi olacak?

Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün düzenlenen hissedarlar toplantısında bu konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Musk önümüzdeki dönemde 645 km (400 mil) menizili olan bir Tesla modelinin satışa sunulmasının çok uzakta olmadığını belirtti. Şu anda Tesla Model 3 tek bi şarjla 500 km gidebilirken, en uzun menzile sahip Model S 595 km'ye kadar sürüş imkanı sağlıyor.
Ayrıca yaklaşmakta olan ikinci nesil Roadster'ın ise yaklaşık 1.000 km'lik bir menzile sahip olacağı ifade ediliyor. Musk'ın açıklamalarında, 645 km menzile sahip yeni bir modelin mi geleceği yoksa mevcut modellere bir güncelleme mi yapılacağı ise net değil. Tesla'nın yıllar önce aldığı uzun menzilli elektrikli otomobiller için batarya patentinin, Musk'ın bu açıklamalarıyla birlikte hayata geçmesi de, elektikli otomobil teknolojisi açısından olumlu bir gelişme.

https://www.businessinsider.my/tesla-400-miles-range-coming-soon-elon-musk-2019-6/?r=US&IR=T Yorum Yaz
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kebimeva 1 hf. en beğenilen koyunsayar
Cümlenizi Tesla'ya ve severlerine ilettik. Çok üzüldüler. Tüm araçlarını satışa çıkarıp şirketi kapatıyorlar. 2000km yapabildiklerinde sizinle kontak kuracaklar.
Cümlenizi Tesla'ya ve severlerine ilettik. Çok üzüldüler. Tüm araçlarını satışa çıkarıp şirketi kapatıyorlar. 2000km yapabildiklerinde sizinle kontak kuracaklar...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Hellori Hazretleri 1 hf. koyunsayar
aman hocam ulu orta deme böyle tesla hisseleri düşer sonra
1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 1 hf.
Aman aman 1000 km 2000 km bunlar nasıl mesafeler. Hanginiz molasız 2000 km gidebiliyor? 1000 km yolda en az 2 saat durmanız dinlenmeniz lazım. Zaten benziniydi tuvaletiydi suyuydu 1 saat durursun. Birde yolda durup yemek yesen etti iki saat. O sırada şarj etseniz şuankiler yeter zaten.
2000 ya 2000 diyor. “İki bin kilometre”. Ulan günü birlik İstanbul’dan Şırnak’a giden var mı aranızda? Çin’e mi gidicen arabayla? Akılsızlıktır bu ya.
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Mesutzgvn 1 hf.
645 de neye göre 645. Mesela uzun yola çıktık diyelim son ses müzik açtın dinliyon o arada gece farlar açık bir de telefon şarj ettiğini varsayalım. Kaç km gider?
Matematik sorusu gibi oldu yeminlen. :))
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DoğanGörünümlüToros 1 hf. Mesutzgvn
Dediğiniz şeylerin harcadığı enerji bataryanın devasalığı yanında o kadar küçük ki, %1 i etmez. Benim telefonun bataryası 7 wh arabanın bataryası 94000wh.
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cnv_58 1 hf.
En kötü koşullarda dere tepe düz yağmur çamur kar 500/550 km menzil net versin 30 dakika %80 60 dakikada %100 dolsa elektrikli araçlar için hiç bir engel kalmaz yayıldıkçada fiyatlar düşer
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oly1786 1 hf.
Ben 500 km ye fitim.
Sıfır dizel araba almayın elinizde patlaycak.
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MaDMaxiBo 1 hf.
500 KM ÜZERİ MENZİLDE 30-60 DK ARASI ŞARJ gayet yeterli bence, elektrikli araçların şarj sorunu kalmaması anlamına gelir.
şehir içinde kullanan günlük bundan fazla yol yapamayacağı için akşam şarj eder, şehir dışı uzun yol yapacak adam da bi zahmet 500 km geçmeden mola versin yola öyle devam etsin. aksi suç zaten.
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sml_akyz 1 hf.
Yok 1000 km yok 2000 km yapmalıymış yok 15 dk da 1000km olmalıymış siz neyin kafasındasınız anlamış değilim. Akşam eve gidince otoparkında şarja tak sabah full depo oluyor, şuan da hangi aracı alırsan al tesla harici hepsi 150km altında menzil sunmuyor. Tesla zaten kafadan 300km menzil veriyor. Her akşam şarja bile takmana gerek kalmayacak menziller bunlar. Kapalı otoparkta şarj etme imkanın yoksa zaten bu teknoloji sana hitap etmiyor. Onun için caddelerde sağlı sollu şarj ünitelerinin olması lazım ona da daha çok var Türkiye’ye gelmesi için.
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xxxx1 1 hf.
Hizli şarj,bunun olayi bu.600km seviyesinde bir aku yu 10.15 dk.(yaklasik yakit depolamaya)denk duser.cok uzak degil...bir kac seneye Tesla bunu verir.
Hatta sirkette kasada yatar bu urun plani suan.zamanini bekliyor.
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labtek38 1 hf.
Sadece daha fazla batarya koyarak mı menzil artacak yoksa yeni bir batarya teknolojisi mi acaba?
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bulentcandan 1 hf. labtek38
Pil paketleme teknolojisindeki gelişmelerle pil hacimleri küçültülüyor. Bir başka değişle, aynı hacimde daha fazla enerji depolanabiliyor artık.
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dr20mouse 1 hf.
500 km olsun ama 15 dkda şarj olsun bu kadarı yeter.
650 km olsa da 4-5 saatte dolacaksa istanbul içi dışında iş görmez bu araçlar.
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bulentcandan 1 hf.
Tesla, piller için kuru elektrolit ve süper kapasitör üreten Maxwell firmasını satın aldı. Önümüzdeki zamanlarda menzil ve şarj süresi konusunda çok ciddi gelişmeler olabilir.
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tesla, elon musk ve
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