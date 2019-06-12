Elon Musk, 645 km menzilli Tesla modelinin çok yakında geleceğini açıkladı

Sürücülerin elektrikli otomobil kullanma konusundaki tereddütlerinden birinin de menzil kaygısı olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli şarj edilmesi gereken ve kısa menzil sunan elektrikli otomobiller, teknoloji geliştikçe yerini uzun menzilli modellerine bırakıyor ve bunlardan biri de Tesla.

Yeni bir model mi olacak?

Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün düzenlenen hissedarlar toplantısında bu konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Musk önümüzdeki dönemde 645 km (400 mil) menizili olan bir Tesla modelinin satışa sunulmasının çok uzakta olmadığını belirtti. Şu anda Tesla Model 3 tek bi şarjla 500 km gidebilirken, en uzun menzile sahip Model S 595 km'ye kadar sürüş imkanı sağlıyor.

https://www.businessinsider.my/tesla-400-miles-range-coming-soon-elon-musk-2019-6/?r=US&IR=T

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Ayrıca yaklaşmakta olan ikinci nesil'ın ise yaklaşık'lik bir menzile sahip olacağı ifade ediliyor. Musk'ın açıklamalarında, 645 km menzile sahipmi geleceği yoksa mevcut modellere bir güncelleme mi yapılacağı ise net değil. Tesla'nın yıllar önce aldığı uzun menzilli elektrikli otomobiller içinpatentinin, Musk'ın bu açıklamalarıyla birlikte hayata geçmesi de,açısından olumlu bir gelişme.