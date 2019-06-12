Elon Musk, 645 km menzilli Tesla modelinin çok yakında geleceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Sürücülerin elektrikli otomobil kullanma konusundaki tereddütlerinden birinin de menzil kaygısı olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli şarj edilmesi gereken ve kısa menzil sunan elektrikli otomobiller, teknoloji geliştikçe yerini uzun menzilli modellerine bırakıyor ve bunlardan biri de Tesla.
Yeni bir model mi olacak?
Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün düzenlenen hissedarlar toplantısında bu konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Musk önümüzdeki dönemde 645 km (400 mil) menizili olan bir Tesla modelinin satışa sunulmasının çok uzakta olmadığını belirtti. Şu anda Tesla Model 3 tek bi şarjla 500 km gidebilirken, en uzun menzile sahip Model S 595 km'ye kadar sürüş imkanı sağlıyor.Ayrıca yaklaşmakta olan ikinci nesil Roadster'ın ise yaklaşık 1.000 km'lik bir menzile sahip olacağı ifade ediliyor. Musk'ın açıklamalarında, 645 km menzile sahip yeni bir modelin mi geleceği yoksa mevcut modellere bir güncelleme mi yapılacağı ise net değil. Tesla'nın yıllar önce aldığı uzun menzilli elektrikli otomobiller için batarya patentinin, Musk'ın bu açıklamalarıyla birlikte hayata geçmesi de, elektikli otomobil teknolojisi açısından olumlu bir gelişme.
https://www.businessinsider.my/tesla-400-miles-range-coming-soon-elon-musk-2019-6/?r=US&IR=T Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2000 ya 2000 diyor. “İki bin kilometre”. Ulan günü birlik İstanbul’dan Şırnak’a giden var mı aranızda? Çin’e mi gidicen arabayla? Akılsızlıktır bu ya.
Matematik sorusu gibi oldu yeminlen. :))
Sıfır dizel araba almayın elinizde patlaycak.
şehir içinde kullanan günlük bundan fazla yol yapamayacağı için akşam şarj eder, şehir dışı uzun yol yapacak adam da bi zahmet 500 km geçmeden mola versin yola öyle devam etsin. aksi suç zaten.
Hatta sirkette kasada yatar bu urun plani suan.zamanini bekliyor.
650 km olsa da 4-5 saatte dolacaksa istanbul içi dışında iş görmez bu araçlar.
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