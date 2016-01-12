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Elon Musk: Apple'ın otomobil ürettiği açıkça ortada

Tesla'nın ve aynı zamanda SpaceX firmasının Tony Stark olarak nitelendirilen CEO'su Elon Musk, Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen elektrikli otomobil modeli hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Elon Musk: Apple'ın otomobil ürettiği açıkça ortada

Son dönemde yayınlanan yazılım güncellemeleri ile gündemden düşmeyen Tesla CEO'su Elon Musk, Apple'ın dedikoduları gelen otomobil modeli hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
Otomobil teknolojileri üzerine çalışan yüzlerce mühendisi işe alarak hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini belirten Elon Musk, BBC'ye "Apple'ın otomobil ürettiği açıkça ortada" tarzında aslında teknolojiyi yakından takip eden herkesin bildiği bir açıklama yaptı. Apple'ın şimdilik Project Titan olarak bilinen tamamen elektrikli otomobili ile oluşacak rekabetten korkmayan Musk, bu atılımın "sektörü büyüteceğini" sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz dönemde de "Tesla'nın çıkardığı kişileri Apple alıyor" tarzında çok ilginç bir açıklama gerçekleştiren Elon Musk, otonom araç teknolojileri konusunda da şu cümleyi kurdu: "Uzun vadede kimse otonom teknolojisine sahip olmayan bir otomobil modeli satın almaz."
Kısa süre önce kendi geliştirdiği otomobil modeline yönelik olduğu düşünülen "apple.car, apple.cars ve apple.auto" alan adlarını kayıt altına aldığı ortaya çıkan Apple, gelen veriler doğru çıkarsa otomobilini 2019 ya da 2020 yıllarında trafiğe çıkartmak istiyor.

http://www.slashgear.com/elon-musk-its-obvious-apple-is-making-a-car-11422761/ Yorum Yaz
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golfçü_ 3 yıl en beğenilen
Bu adamı ne zaman görsem bu caps aklıma geliyor yaa

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2 Yanıt Yanıtla +40
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caneycaney 3 yıl
bu adamı çok takdir ediyorum
araçlarını satarken otonom diye satmadılar ortada böyle birşey de yoktu.Sonra pıt bir yazılım verdiler araçlar otonom oldu.Harika birşey
bu adamı çok takdir ediyorumaraçlarını satarken otonom diye satmadılar ortada böyle birşey de yoktu.Sonra pıt bir yazılım verdiler araçlar otonom oldu.Harik...
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hidrojennn 3 yıl
Elon Musk da telefon üretsin. Elon Musk'ın ürettiği telefonu gözüm kapalı alırım, tesla marka telefonu. araba üreteceğim hemde elektrikli dediğinde herkes ti ye almıştı. sonuç ortada.
Elon Musk da telefon üretsin. Elon Musk'ın ürettiği telefonu gözüm kapalı alırım, tesla marka telefonu. araba üreteceğim hemde elektrikli dediğinde herkes ti ye...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
kylevlana 3 yıl
valla apple yaparsa olur.. bu konuyla alakalı haber neredeyse tüm sitelerde mevcut. bir tane de apple elektrikli araba üretiyor başlığıyla bulduğum bir haberi paylaşayım oldukça detaylı anlatmışlar. valla açıkcası ben merak ediyorum bakalım nasıl olacak.
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tozluaraba.com 3 yıl
Apple araba yaparsa tam yapar valla bence Tesla korkmalı..
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ultraslan.1905 3 yıl
Hiç sevmiyorum şu apple markasını gitsin telefon yapsın kendine mahkum eden bi marka elektrikli araba yapsa ne olur yapsa bile gösteriş meraklılarından başka alan olmaz


Alacaksın bi v8 yada v12 adamın kanına işleyecek motor sesi
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kamil_3545 3 yıl
adını da Icar koysunlar
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fthkn 3 yıl
tüketici bilinçli olup mekanik bir teknolojinin işlemci yazılım ile üretilemeyeceğini önemli olanı mekanik güvenlik ve sağlamlık olduğunu anlatması gerek. Ya da Apple üretsin arabayı ama elinde kalsın tüketici en iyi cevabı satın almayarak versin. Bu işin ustaları var. Belki Apple bu ustalardan da yardım alıyor ama onlardan almak varken neden Apple gibi sağlam telefon üretmeyi bile bilmeyen bir firmadan araba alayım. Zaten bu ülkede yaşayan bir insan olarak öyle bir hayalim de olamaz. Kim bilir kaç paraya satacaklar o arabayı.
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bozak07 3 yıl
Bir arkadaşın düşüncesini ilginç buldum doğrusu... Elektrikli araca binince ne olacak A noktasında B noktasına götürecek yine seni demiş... Keşke sadece böyle olsa... Elektrikli araçlara geçtiğimiz Aman dünya değişecek haberimiz yok
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DigitalWorld 3 yıl
Aha aha aha.
Mesajlara bakmadım bodoslamadan dalıyorum. Söylemeden edemeyeceğim zira.
Adamlar saati bile 56000TL ye satıyor.
Bu herifler otomobil çıkarıtırsa fiyatı da 1 MİLYAR DOLAR olur ancak.
En pahallı elektrikli otomobil 1 Milyon dolar idi sanırım en son. Bu da 56 Milyon dolar olur.
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DolceVita. 3 yıl DigitalWorld
DigitalWorld
Aha aha aha.
Mesajlara bakmadım bodoslamadan dalıyorum. Söylemeden edemeyeceğim zira.
Adamlar saati bile 56000TL ye satıyor.
Bu herifler otomobil çıkarıtırsa fiyatı da 1 MİLYAR DOLAR olur ancak.
En pahallı elektrikli otomobil 1 Milyon dolar idi sanırım en son. Bu da 56 Milyon dolar olur.

Arkadaş abartmayı ne çok seviyorsunuz. Apple Watch'u gidiyorsun çok istersen 1400 lira verip alıyorsun.

Özel seri sınırlı bilmem ne versiyonunu baz alıp sanki saatlerin hepsi o paraya satılıyormuş gibi konuşmanın ne lüzumu var?

56 bin liraya saat, 56 milyon dolara araba falan, eleştirinin de yakışığı var.

Peşinen söyleyim de yaftacıların ağzı sulanmadan; telefonum android, tabletim Windows, bilgisayarım Windows, mp3 çalarım Sony. Kısacası hiç bir Apple ürünü kullanmıyorum. Sempati veya antipati de duymuyorum.
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dobrasam 3 yıl
Apple ne üretse yok satar arkadaş bende üretmezse hata eder bu kadar Apple aşığı varken milyon satarlar
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Godolphin 3 yıl
iletim mesajini koysunlar ben bi tane alirim.
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BekirTemel 3 yıl
1.2 turbo dizel TR fiyatı 60 bin dolar
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