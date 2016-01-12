Elon Musk: Apple'ın otomobil ürettiği açıkça ortada

Son dönemde yayınlanan yazılım güncellemeleri ile gündemden düşmeyen Tesla CEO'su Elon Musk, Apple'ın dedikoduları gelen otomobil modeli hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Otomobil teknolojileri üzerine çalışan yüzlerce mühendisi işe alarak hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini belirten Elon Musk, BBC'ye "Apple'ın otomobil ürettiği açıkça ortada" tarzında aslında teknolojiyi yakından takip eden herkesin bildiği bir açıklama yaptı. Apple'ın şimdilik Project Titan olarak bilinen tamamen elektrikli otomobili ile oluşacak rekabetten korkmayan Musk, bu atılımın "sektörü büyüteceğini" sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz dönemde de " Tesla'nın çıkardığı kişileri Apple alıyor " tarzında çok ilginç bir açıklama gerçekleştiren Elon Musk, otonom araç teknolojileri konusunda da şu cümleyi kurdu: "Uzun vadede kimse otonom teknolojisine sahip olmayan bir otomobil modeli satın almaz."

kayıt altına aldığı ortaya çıkan Apple, gelen veriler doğru çıkarsa otomobilini 2019 ya da 2020 yıllarında trafiğe çıkartmak istiyor. Kısa süre önce kendi geliştirdiği otomobil modeline yönelik olduğu düşünülen "apple.car, apple.cars ve apple.auto" alan adlarınıApple, gelen veriler doğru çıkarsa otomobilini 2019 ya da 2020 yıllarında trafiğe çıkartmak istiyor.

http://www.slashgear.com/elon-musk-its-obvious-apple-is-making-a-car-11422761/