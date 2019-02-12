Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Mars'a ilk insanları taşımak için çalışmalara hızla devam ediyor. Şirketin öncelikli hedefi 2025 gibi ilk seferlere başlamak ancak Elon Musk, gelecekte onlarca hatta yüzlerce insanın Starship isimli uzay gemisiyle aynı anda Kızıl Gezegen'e taşınabileceğini söylüyor. Konuyla ilgili dün Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan ünlü iş adamı, Mars'a gidiş-dönüş biletinin 500 bin dolar seviyesinde olabileceğini belirtti.

"Mars'a gitmek isteyenler ölmeye hazır olmalı"

https://twitter.com/elonmusk/status/1094796246613516289

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Elon Musk,"Görevlerin hacmine bağlı olarak değişebilir. Ancak isteyenlerinMars'a taşınabileceğini (geri dönüş bileti ücretsiz) düşünüyorum. Zamanla bu rakam. Yani gelişmiş ekonomiye sahip bir ülkede yaşayan birisininmümkün olacak." şeklinde konuştu.Kızıl Gezegen'e gitmek için uzay gemilerine binecek olan ilk astronotlar; uzay radyasyonlarının, güneş patlamalarının, düşük yer çekiminin ve dondurucu soğukların hedefleri haline gelecek. Tabi böylesine tehlikeli bir yolculukta bir ilk olmanın verdiği tecrübesizlik de hem SpaceX'in hem de astronotların aleyhlerine olacak; ancak Musk gezegenlerarası bir tür olma yolunda alınacak olan tüm bu risklere değeceğini düşünüyor.Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili konuşan Elon Musk,"Bir felaketin gerçekleşme olasılığı yüksek, bunu önlemenin bir yolu yok. Bu durum aslında 'ölmeye hazır mısınız?' sorusunu sormak gibi. Astronotlar ancak ölmeye hazır oldukları takdirde Mars'a gitmek için iyi bir aday olabilecekler." ifadelerini kullanmıştı.Musk ayrıca bu uzun Mars yolculuklarının inanılmaz bir macera olacağını söylerken,"Hayat, her gün problem çözmekten fazlası olmalı. Sabahları kalkmalı ve gelecek hakkında heyecanlı olmalısınız. Mars yolculukları bugüne kadarki en ilham verici şey olacak." şeklinde konuştu.