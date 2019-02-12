Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı

SpaceX CEO'su Elon Musk, yaklaşık 500 bin dolarlık bir maliyetle gelecekte insanların Mars'a taşınabileceğini söyledi. Dönüş biletinin de ücretsiz olacağını belirten Musk'ın açıklamaları aşağıda:
3 ay
24,6b
1
54
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Mars'a ilk insanları taşımak için çalışmalara hızla devam ediyor. Şirketin öncelikli hedefi 2025 gibi ilk seferlere başlamak ancak Elon Musk, gelecekte onlarca hatta yüzlerce insanın Starship isimli uzay gemisiyle aynı anda Kızıl Gezegen'e taşınabileceğini söylüyor. Konuyla ilgili dün Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan ünlü iş adamı, Mars'a gidiş-dönüş biletinin 500 bin dolar seviyesinde olabileceğini belirtti.

Elon Musk,"Görevlerin hacmine bağlı olarak değişebilir. Ancak isteyenlerin 500 bin doların altında bir maliyetle Mars'a taşınabileceğini (geri dönüş bileti ücretsiz) düşünüyorum. Zamanla bu rakam 100 bin doların da altına düşebilir. Yani gelişmiş ekonomiye sahip bir ülkede yaşayan birisinin evini satıp Mars'a gitmesi mümkün olacak." şeklinde konuştu.


"Mars'a gitmek isteyenler ölmeye hazır olmalı"


Kızıl Gezegen'e gitmek için uzay gemilerine binecek olan ilk astronotlar; uzay radyasyonlarının, güneş patlamalarının, düşük yer çekiminin ve dondurucu soğukların hedefleri haline gelecek. Tabi böylesine tehlikeli bir yolculukta bir ilk olmanın verdiği tecrübesizlik de hem SpaceX'in hem de astronotların aleyhlerine olacak; ancak Musk gezegenlerarası bir tür olma yolunda alınacak olan tüm bu risklere değeceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili konuşan Elon Musk,"Bir felaketin gerçekleşme olasılığı yüksek, bunu önlemenin bir yolu yok. Bu durum aslında 'ölmeye hazır mısınız?' sorusunu sormak gibi. Astronotlar ancak ölmeye hazır oldukları takdirde Mars'a gitmek için iyi bir aday olabilecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Musk ayrıca bu uzun Mars yolculuklarının inanılmaz bir macera olacağını söylerken,"Hayat, her gün problem çözmekten fazlası olmalı. Sabahları kalkmalı ve gelecek hakkında heyecanlı olmalısınız. Mars yolculukları bugüne kadarki en ilham verici şey olacak." şeklinde konuştu.
https://twitter.com/elonmusk/status/1094796246613516289 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-MoDeStUs- 3 ay en beğenilen
Fiyat bedava ciddi olarak söylüyorum.Eğer gerçekten bu fiyata gidilecekse zengin insanlar için para değil.Kıytırık bir araca bu parayı vereceğine böyle muazzam birşeyin içinde olmak paha biçilemez.
Fiyat bedava ciddi olarak söylüyorum.Eğer gerçekten bu fiyata gidilecekse zengin insanlar için para değil.Kıytırık bir araca bu parayı vereceğine böyle muazzam...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oly1786 3 ay
Dünyayı hallettik, Marsın anasını nasıl belleriz insanoğlu olarak bunun peşindeyiz.
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prozik 3 ay
Domates biber ile uğraşırız bizde
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
denizmir02 1 ay
Biraz kusup ... Sonra bir izmirlinin kanada macerası gibi tövbe edip geri dönecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
baktılar masraf çok, boş boş gitmeyelim bari dediler herhal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arekamint 2 ay
yüzde kaçı kar acaba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rohan32 2 ay
Emekliliğimi geçirebileceğim sesiz bir yer istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 3 ay
Parayı dönüşte ödesek olur mu? ??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
para dahi istemem alın beni çalişim uzayda sizin için ciddiyim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 3 ay
Türkiye’de yaşayabilmiş insanlara ölüm riskinden bahsetmiş. Biz mars yolculuğundan çok daha risk atlatıyoruz her gün Musk’cığım bize tatava yapma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 3 ay
Marsta kloni kurulamaz sadece gezi amaçlı giderler 3 4 gün dolaşır geri gelirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 3 ay
Elon artık hayel satmaya başladı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fox-03-34 3 ay
Hiç mars'da otel aradınız mı Trivago
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24616 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elon musk, spacex ve
9 etiket daha uzay araştırmaları bfr insanlı mars görevleri starship Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Google varsayılan arama motoru olmak için Apple’a 10 milyar dolar ödedi 3 ay Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 9’u 20 Şubat tarihinde tanıtacak 3 ay Samsung: 2022 yılına kadar 5 milyon 8K televizyon satacağız 3 ay PS Classic büyük hayal kırıklığı oldu: Fiyatı 40 dolara kadar indi 3 ay Curiosity'nin gönderdiği 360° videoyla Mars'ı keşfedin 3 ay AirPods kulaklıklar dönemine göre Apple’ın en çok satan ikinci ürünü oldu 3 ay İnternetten alışverişte haklarımız neler? | Tüketici Haklı 3 ay Hacker'lar macOS bilgisayarları EXE dosyası ile vuruyor 3 ay E-Spor gelirleri bu yıl 1 milyar dolar seviyesini geride bırakacak 3 ay He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler yakında başlıyor 3 ay Apple, otomobiller için biyometrik kilit sistemi geliştiriyor 3 ay Plague Inc yapımcısından yeni oyun: Rebel Inc 3 ay Google yonga seti geliştirme çalışmalarına hız verdi 3 ay Monster'da Bu Hafta - Mass Effect Andromeda 3 ay Casper Excalibur G670 satışa çıkıyor 3 ay Tencent’den yatırım alan Reddit kullanıcıları kızgın 3 ay Ethereum tekrar ikinci 3 ay Galaxy S10+ posteri 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C portunu doğruladı 3 ay Samsung’un katlanabilir telefonunun tanıtım tarihi açıklandı 3 ay Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı Sonraki Virgin Galactic SpaceShipTwo'nun roket motorunu Smithsonian Müzesine bağışladı 3 ay FDA, ilaç tedariklerini takip etmek için blok zinciri teknolojisinden faydalanacak 3 ay Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir 3 ay Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak 3 ay Apex Legends ilk haftada 25 milyon oyuncu sayısına ulaştı 3 ay Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş! 3 ay Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi 3 ay HQ Trivia ses tabanlı bir yarışma başlattı 3 ay The Division 2'nin açık betası ortaya çıktı 3 ay Bitcoin Cash geliştiricisi:"Ben Satoshi Nakomoto'yum" 3 ay TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi 3 ay Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır 3 ay "Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti 3 ay UXistanbul kullanıcı deneyimi konferansı haftaya başlıyor 3 ay Apple, Türk gencinin keşfettiği kritik açığın üstünü örttü 3 ay Sevgililer Günü hediye fikirleri Amazon.com.tr’de 3 ay Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip? 3 ay Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmaya başladı 3 ay Fortnite iOS sürümü günde 1,5 milyon dolar gelir elde ediyor 3 ay Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'ndan elektronik sigara devi Juul'a suçlama geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim