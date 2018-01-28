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Elon Musk, Tesla Roadster'ını 6 Şubat'ta Mars'a gönderiyor

SpaceX'in yeni nesil roketi Falcon Heavy'nin kalkış tarihi nihayet belli oldu. Şirket CEO'su Elon Musk, roketin Roadster aracıyla beraber 6 Şubat'ta havalanacağını açıkladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,5b
1
14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX kurucu ve CEO'su Elon Musk, devasa roketi Falcon Heavy'nin merakla beklenen ilk uçuş testi için nihayet tarih verdi. İlk deneme uçuşunda Musk'ın kırmızı renk birinci nesil Tesla Roadster aracını da Mars'a taşıyacak olan Falcon Heavy, 6 Şubat'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden uçuşa geçecek.

Kalkış tarihini resmi Twitter hesabı üzerinden açıklayan Musk,"Falcon Heavy'nin ilk uçuş denemesi için 6 Şubat tarihini hedefliyoruz. Kalkış; Kennedy Uzay Merkezi'nde, Apollo kalkış kompleksi 39A'dan olacak." sözlerini kullanıyor.


SpaceX, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamalarda Falcon Heavy'nin aslen Ocak ayını işaret etmişti. Ancak ABD hükümetinin kapanması ve bazı küçük aksaklıklar kalkışın Şubat ayının ilk günlerine kalmasına neden oldu. Şimdiyse bir aksilik olmadığı takdirde dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Musk'ın Roadster aracıyla beraber nihayet 6 Şubat'ta havalanmış olacak. 

En yakın rakibinden iki kat daha güçlü


Tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Önümüzdeki ay itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.

SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.

İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet önümüzdeki haftalar içerisinde ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti. Bakalım Musk'ın kızıl renkli Roadster'ı Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başarabilecek mi.

https://twitter.com/elonmusk Yorum Yaz
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aycibin 1 yıl
uzayda bile yaşasanız aracınızı kapıya teslim ediyoruz

tesla'dan önce mars'a gidip bir gümrük ofisi açan köşe olur
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Public_Enemy 1 yıl
Adam işi biliyor, deneme/test uçuşu olacak belirli bir ağırlık göndermek lazım, adam ağırlık olarak Roadster'i kullanıp olayı medyatik hale getiriyor.
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Amon_Amarth 1 yıl
Nasıl olsa havaya uçacak bari en aptalca şeyi yapıp, mars’a tesla roadster göderelim demişti, elon. Yalnız eğer patlamazsa, aylar voyunca roketle ilgili bilgiler haber bültenlerinde kendine devamlı yer bulacak demektir.
Hayır nasa çoktan mars yüzeyinde araştırma yapacak sondaları oraya gönderdi, hatta ömürleri bile dolmak üzere. Ama bu adamın yaptığını herkes merakla izleyecek, çünkü popüler kültürü iyi yakalamış, pr işini de iyi yapıyor.
Gerçi bunu başarırsa gelecekte insanlı yolculukların kapısı ardına kadar açılmış olacak bu da insanoğlu için bonus kabilinden bir gelişme
1 Yanıt Yanıtla
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BekirARSLAN 1 yıl Amon_Amarth
ESNGL
Nasıl olsa havaya uçacak bari en aptalca şeyi yapıp, mars’a tesla roadster göderelim demişti, elon. Yalnız eğer patlamazsa, aylar voyunca roketle ilgili bilgiler haber bültenlerinde kendine devamlı yer bulacak demektir.
Hayır nasa çoktan mars yüzeyinde araştırma yapacak sondaları oraya gönderdi, hatta ömürleri bile dolmak üzere. Ama bu adamın yaptığını herkes merakla izleyecek, çünkü popüler kültürü iyi yakalamış, pr işini de iyi yapıyor.
Gerçi bunu başarırsa gelecekte insanlı yolculukların kapısı ardına kadar açılmış olacak bu da insanoğlu için bonus kabilinden bir gelişme

NASA Sadece bir kaç tonluk malzeme gönderdi bu adam 13 ton gibi yüksek bir yük kapasitesinden bahsediyor...
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AirSupport 1 yıl
Şu adam kadar zengin olsam yeterdi bizde daha ne çılgınlıklar var oysa ki
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