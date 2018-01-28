Elon Musk, Tesla Roadster'ını 6 Şubat'ta Mars'a gönderiyor

SpaceX kurucu ve CEO'su Elon Musk, devasa roketi Falcon Heavy'nin merakla beklenen ilk uçuş testi için nihayet tarih verdi. İlk deneme uçuşunda Musk'ın kırmızı renk birinci nesil Tesla Roadster aracını da Mars'a taşıyacak olan Falcon Heavy, 6 Şubat'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden uçuşa geçecek.



Kalkış tarihini resmi Twitter hesabı üzerinden açıklayan Musk,"Falcon Heavy'nin ilk uçuş denemesi için 6 Şubat tarihini hedefliyoruz. Kalkış; Kennedy Uzay Merkezi'nde, Apollo kalkış kompleksi 39A'dan olacak." sözlerini kullanıyor.





SpaceX, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamalarda Falcon Heavy'nin aslen Ocak ayını işaret etmişti. Ancak ABD hükümetinin kapanması ve bazı küçük aksaklıklar kalkışın Şubat ayının ilk günlerine kalmasına neden oldu. Şimdiyse bir aksilik olmadığı takdirde dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Musk'ın Roadster aracıyla beraber nihayet 6 Şubat'ta havalanmış olacak.

En yakın rakibinden iki kat daha güçlü

İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet önümüzdeki haftalar içerisinde ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti. Bakalım Musk'ın kızıl renkli Roadster'ı Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başarabilecek mi.

https://twitter.com/elonmusk

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Tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Önümüzdeki ay itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.