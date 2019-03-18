Elon Musk'ın dev uzay gemisi 'Starship' bu hafta ilk kez havalanacak

SpaceX kurucusu Elon Musk, yeni nesil devasa uzay gemisi Starship'in ilk testleri için artık her şeyin hazır olduğunu açıkladı. Starship'in kısa uçuş testleri bu hafta resmen başlayacak.