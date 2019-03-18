Elon Musk'ın dev uzay gemisi 'Starship' bu hafta ilk kez havalanacak

SpaceX'in gezegenler arası uzay seyahatlari için tasarladığı dev uzay gemisi Starship, ilk deneme uçuşu için artık tamamıyla hazır durumda. Bugün Twitter üzerinden bazı soruları yanıtlayan şirket CEO'su Elon Musk, Starship'in ilk kısa uçuş testlerine bu hafta itibarıyla başlanacağını açıkladı.
Elon Musk,"Bu hafta içerisinde ilk testlerimize başlamayı umuyoruz. Kısa uçuş denemelerinde Starship havalanacak ancak fazla yüksekliğe çıkmayacak." ifadelerini kullandı. Musk ayrıca Starship'in şu anki test örneğinde yalnızca tek bir Raptor motorunun yer aldığını söyledi. Alt yörünge uçuşları başladığında bu sayı üçe çıkacak.
İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan Starship uzay gemisi gücünü SpaceX'in yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor. İlk kez geçtiğimiz şubat ayında test edilen Raptor, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijen alıyor.
Starship'in önümüzdeki birkaç gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen kısa test uçuşu roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe çıkıp geri dönmesinden oluşacak. SpaceX, daha önce bu tarz "kısa uçuş" testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti. Her şey yolunda gittiği takdirde 2020 yılında Starship'in ilk kez yörüngeye çıkması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "NASA'nın 12 milyar dolar harcadığı dev Mars roketi bekleneni veremiyor"
Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak. Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bakalım devasa roketin Mars'a ilk insanları taşıdığı günleri görebilecek miyiz.
Elon Musk,"Bu hafta içerisinde ilk testlerimize başlamayı umuyoruz. Kısa uçuş denemelerinde Starship havalanacak ancak fazla yüksekliğe çıkmayacak." ifadelerini kullandı. Musk ayrıca Starship'in şu anki test örneğinde yalnızca tek bir Raptor motorunun yer aldığını söyledi. Alt yörünge uçuşları başladığında bu sayı üçe çıkacak.
İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan Starship uzay gemisi gücünü SpaceX'in yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor. İlk kez geçtiğimiz şubat ayında test edilen Raptor, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijen alıyor.
Starship'in önümüzdeki birkaç gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen kısa test uçuşu roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe çıkıp geri dönmesinden oluşacak. SpaceX, daha önce bu tarz "kısa uçuş" testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti. Her şey yolunda gittiği takdirde 2020 yılında Starship'in ilk kez yörüngeye çıkması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "NASA'nın 12 milyar dolar harcadığı dev Mars roketi bekleneni veremiyor"
Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak. Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bakalım devasa roketin Mars'a ilk insanları taşıdığı günleri görebilecek miyiz.
https://arstechnica.com/science/2019/03/spacex-may-begin-testing-its-starship-spacecraft-this-week/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle