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Elon Musk, makineleri üreten makineler üretmek için kolları sıvadı

Yenilikçi, girişimci ve yönetici kimliğiyle bilinen Elon Musk, yeni bir alanda daha devrim yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Musk'ın hedefi bu sefer fabrikalar!
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tesla Motors’un 31 Mayıs’ta gerçekleşen yıllık toplantısında üç saat süren bir soru-cevap bölümü de yapıldı. Soru-cevap bölümünün yaklaşık iki saatinde tek başına sorulara cevap veren yönetim kurulu başkanı Elon Musk şirketin geçmişine ve kaç kere iflas aşamasından dönüldüğüne değindi.
Tesla’nın şu anda sahip olduğu yıllık 50.000 adetlik üretimin kapasitesinin sadece iki yıl sonra on katının da fazlasına çıkıp çıkamayacağını soranlara Musk, Roadster’ın üretim rakamlarından bu aşamaya gelmenin daha zor olduğunu ifade etti.
Model X’te ortaya çıkan yazılım sorunlarına da çözüm bulunduğunu söyleyen Musk, Model 3 sahiplerinin Supercharger ağını kullanımının ücretsiz olmayacağını, bunun bir opsiyon olarak sunulacağını da sözlerine ekledi.
Sonrasında üretimle ilgili daha fazla açıklama yapan Musk, fabrikalarını günümüzden 10, hatta 100 kat daha verimli hale getireceklerini ifade etti. Bunu başarmak içinse makineleri üreten makineleri üretme sürecinde değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.
Artık ofis yerine zamanının neredeyse tamamını üretim hatlarında harcadığını ifade eden Musk, bu alanlarda otomobilleri üreten makinelerin işleyişini takip ettiğini ve fiziğin temel ilkelerini kullanarak üretim kapasitelerinin nasıl katlanarak artırabileceğini düşündüğünü söyledi. Bu konuda asıl çözümün ise fabrikaları kurarken yapılacak geliştirmelerde yattığını ifade etti.
Günümüz fabrikalarını modası geçmiş ve verimsiz olarak niteleyen Musk, makineleri üreten makineler üzerinde yapılacak çok fazla iyileştirme olduğunu ancak çoğu insanın bu fikre katılmadığını, buna rağmen bu işin üstesinden geleceklerini ifade etti.
Musk’ın beklentilerini her zaman yüksek tutan bir insan olduğunu biliyoruz. 2025’te Mars’a yapılacak ilk insanlı yolculuğu hedef olarak belirleyen Musk’ın, Mars’a insanlı yolculuğu sağlayacak bir özel şirket kurma hayalinin yıllar öncesine dayandığını söylersek, beklentilerinin ne kadar yüksek olduğuna dair bir kanıt sağlamış oluruz. Peki Musk’ın hedeflediği üstün verimliliğe sahip fabrikalar sadece bir hayal mi yoksa Musk bu konuda yine devrim yaratacak bir girişimde mi bulunacak hep beraber göreceğiz. Kesin olan bir şey varsa, o da Musk’ın hiçbir zaman küçük düşünmediği gerçeği.

http://cleantechnica.com/2016/06/02/elons-aim-revolutionize-manufacturing-machines-build-machines-making-10-100x-efficient/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Biz Google sanıyorduk, Elon'muş Skynet..
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merm 3 yıl
Bi rahat dur, biz daha faiz mi enflasyondan çıkar yoksa meleklerin cinsiyeti mı daha önemli kısmını çözemedik.
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irish 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Paypal'ın ortaklarından biri de bu adam.

Satalı yıllar oldu.
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1 Avatar
Karaçay 3 yıl
Millet makineceptiona gecti, biz hala kaynimin elini tuttum orucum bozulur mu?
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Barni Moloztaş 3 yıl
O makineyi de makineyle yapıyorsa yaptığı makineyi hangi makine
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zamannnnn 3 yıl
Elon Musk in fikirleri güzel lakin bazi düsünceleri artik insanlara zarar veriyor, Makinalari yapan makinalar üretecek, peki o makinalari yapan insanlara ne olacak ? zaten makinalar yüzünden milyonlarca insan ekmeginden oldu ve olmaya devam ediyor. Bu durumda makinalari yapan makinalarda orada ekmek yiyen insanlarin sonunu hazirlamak demektir. Dünya 7 milyar oldu bu insanlar nasil ekmek yiyecek nasil gecimini saglayacak buna yönelik calismalar yapsa daha güzel olmazmi. Insanlarin hayati teknolojik olarak rahata kavustu fakat artik bu yetmiyor 7 milyar insani daha ileri seviyelere ve geleceklerine dair calismalari görmek isteriz Elon Musk`tan. Böylece insanlarin gönlünede hitap etmis olur.
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bionic1 3 yıl zamannnnn
Adaptasyon insanların önemli bir özelliğidir. Eğer bir insanın yaptığı işi bir robot fizibil şekilde yapabiliyorsa artık o insan da robotların yapamayacağı bir iş bulmak zorundadır. Mesela düşünmeyi gerektiren bir iş olabilir bu.
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silversmith 3 yıl
Çok film izlemiş! Bize de dizi olarak yaşatmaya niyetli gibi görünüyor! Unutmamız gereken bir şey; hayat zaten film gibiydi! Diziye çevirecekler! Hepsi bu! Korkacak bir durum yok! 40 katır mı 40 satır mı?! :D
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basartenk 3 yıl
Amd64x2
1-Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. 2-Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır. 3-Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla mükelleftir. Asimovun 3 robot yasasına uyulduğu sürece korkmanıza gerek yok.

Ya virüs girerse?
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kadirirdem 3 yıl
ve skynet ortaya çıkar..
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Amd64x2 3 yıl
1-Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz.
2-Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır.
3-Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla mükelleftir.
Asimov'un 3 robot yasasına uyulduğu sürece korkmanıza gerek yok.
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CaSsErDoDo 3 yıl
Nat Geo kanalında Tesla fabrikasının belgeselini izlemiştim. O belgeseli izleyip bu haberi okursanız ne demek istediğini çok iyi anlarsınız.
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General. 3 yıl
En sonunda adam dünyaya felaket getirecek. Deccal'mıdır nedir.
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001ATB 3 yıl
Elon Musk dediyse yapar.
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emir kustirika 3 yıl
OverClocK1ng
Biz Google sanıyorduk, Elonmuş Skynet..

yok bu adam bi gün ultron gibi bişi çıkaracak başımıza gerçek dünyadaki tony stark ya adam
sky net ayrı :D:D
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