Elon Musk, makineleri üreten makineler üretmek için kolları sıvadı

Tesla Motors’un 31 Mayıs’ta gerçekleşen yıllık toplantısında üç saat süren bir soru-cevap bölümü de yapıldı. Soru-cevap bölümünün yaklaşık iki saatinde tek başına sorulara cevap veren yönetim kurulu başkanı Elon Musk şirketin geçmişine ve kaç kere iflas aşamasından dönüldüğüne değindi.

Tesla’nın şu anda sahip olduğu yıllık 50.000 adetlik üretimin kapasitesinin sadece iki yıl sonra on katının da fazlasına çıkıp çıkamayacağını soranlara Musk, Roadster’ın üretim rakamlarından bu aşamaya gelmenin daha zor olduğunu ifade etti.

Model X’te ortaya çıkan yazılım sorunlarına da çözüm bulunduğunu söyleyen Musk, Model 3 sahiplerinin Supercharger ağını kullanımının ücretsiz olmayacağını, bunun bir opsiyon olarak sunulacağını da sözlerine ekledi.

Sonrasında üretimle ilgili daha fazla açıklama yapan Musk, fabrikalarını günümüzden 10, hatta 100 kat daha verimli hale getireceklerini ifade etti. Bunu başarmak içinse makineleri üreten makineleri üretme sürecinde değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Artık ofis yerine zamanının neredeyse tamamını üretim hatlarında harcadığını ifade eden Musk, bu alanlarda otomobilleri üreten makinelerin işleyişini takip ettiğini ve fiziğin temel ilkelerini kullanarak üretim kapasitelerinin nasıl katlanarak artırabileceğini düşündüğünü söyledi. Bu konuda asıl çözümün ise fabrikaları kurarken yapılacak geliştirmelerde yattığını ifade etti.

Günümüz fabrikalarını modası geçmiş ve verimsiz olarak niteleyen Musk, makineleri üreten makineler üzerinde yapılacak çok fazla iyileştirme olduğunu ancak çoğu insanın bu fikre katılmadığını, buna rağmen bu işin üstesinden geleceklerini ifade etti.

Musk’ın beklentilerini her zaman yüksek tutan bir insan olduğunu biliyoruz. 2025’te Mars’a yapılacak ilk insanlı yolculuğu hedef olarak belirleyen Musk’ın, Mars’a insanlı yolculuğu sağlayacak bir özel şirket kurma hayalinin yıllar öncesine dayandığını söylersek, beklentilerinin ne kadar yüksek olduğuna dair bir kanıt sağlamış oluruz. Peki Musk’ın hedeflediği üstün verimliliğe sahip fabrikalar sadece bir hayal mi yoksa Musk bu konuda yine devrim yaratacak bir girişimde mi bulunacak hep beraber göreceğiz. Kesin olan bir şey varsa, o da Musk’ın hiçbir zaman küçük düşünmediği gerçeği.

http://cleantechnica.com/2016/06/02/elons-aim-revolutionize-manufacturing-machines-build-machines-making-10-100x-efficient/