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Model 3 sahipleri Supercharger kullanamayacak mı?

Model 3, diğer Tesla modellerine göre çok daha ucuz bir model olacak ve kitlelere satılacak. Maliyet odaklı üretilen otomobilin Supercharger istasyonlarından yararlanması tehlikede.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tesla Motors şirketinin 31 Mayıs tarihinde Mountain View, Kaliforniya’da gerçekleşen 2 yıllık toplantısının sonunda birçok karar alındı. Ancak gelecek Tesla kullanıcılarını en fazla ilgilendiren şey ise Tesla Model 3'ün Supercharger istasyonlarından ömür boyu bedava yararlanamayacakları kararı oldu. Hatırlamak gerekirse, Supercharger ismi verilen istasyonlar Tesla şirketinin kurulumunu yaptığı ve 30 dakika gibi kısa bir sürede otomobile 190 km veya daha fazla menzil sunabilen hızlı şarj platformları.
Halihazırda Tesla kullanıcısı olanların bu hızlı şarj istasyonlarından yararlanabileceğini iddia edenler de bulunmakta. Aslında piyasaya ilk çıktığında Supercharger istasyonlarının kullanım bedeli 2000 dolardı. Şimdi ise bu bedel araçların fiyatlarına eklenmiş olarak geliyor. Şarj istasyonları konusunda söylemini değiştiren Tesla, Supercharger istasyonlarının uzak mesafeler katedenler için olduğunu, günlük kullanım için gerekmediğini ifade ediyor. Şirket buna bağlı olarak destination charger isimli sıradan şarj istasyonlarının sayısını büyük bir hızla artırmakla meşgul.
Şirketin yönetim kurulu başkanı Elon Musk gerçekleşen yıllık toplantıda Supercharger istasyonları ve Model 3 sahipleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Supercharger istasyonlarının doğal olarak belli bir maliyeti olduğunu söyleyen Musk, bu istasyonların maliyetini Model 3’ün fiyatından çıkarmak gerektiğini çünkü ancak bu şekilde Model 3’ün ucuz kalabileceğini belirtti. Musk’ın açıklamalarına göre uzun mesafelerde hâlâ benzinli otomobillere göre daha ucuz bir seçenek olarak öne çıkacacak olan Model 3’ün gerekli paket satın alınmadığı sürece Supercharger istasyonlarından faydalanması ise mümkün olmayacak. Musk şirketin bu yöndeki tercihlerini ekonomik gerekliliklere bağlıyor.
Peki Supercharger kullanımı için Model 3 sahipleri nasıl bir ödeme yapacak? Bu konu da belirsizliğini korumakta ancak en yakın ihtimal kredi kartına bağlı bir uygulama gibi görünüyor. Ancak şirketin kullanıcılara nasıl bir fiyatlandırma sunacağı, kafalarda soru işareti yaratıyor. Her bir kullanım için sabit bir ücret mi alınacak yoksa çekilen elektriğe göre mi bir ücret alınacak bilinmiyor. Ancak Musk’ın söylediklerinden çıkarılabilecek bir başka ihtimalse “ya hep ya hiç” seçeneği. Bu seçenekte Model 3 kullanıcıları Supercharger paketi alırlarsa bu şarj istasyonlarını kullanabilecekler, almayanlar ise kullanamayacak.

http://cleantechnica.com/2016/06/02/tesla-supercharging-wont-free-tesla-model-3-options/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 3 yıl
Tesla
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canguler917 3 yıl
her yerde şarj istasyonu olmaması sıkıntı,şarj süresi sıkıntı,menzil sıkıntı.ikinci bir araba olarak düşünülebilir ama tek araba olarak bezdirir insanı
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teramit 3 yıl
belliydi zaten kullanamayacağı, halihazırda abd de bazı yerlerde bazı günler kuyruk oluyor superşarjırlarda bir de model 3 gelirse devasa kuyru olur bir araç 1 saat bekliyor bazen.
Bedava benzinli araç olmadığına göre elektrikli araçlarda enerji masrafı doğaldır.model s ve model x zaten vizyon aracı firma büyümek için onları kullanıyor.bir süre sonra tuzu kurursa tesla onlara da ücretsiz özelliğini kaldırabilir.
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St Batuhan 3 yıl
Bence sıkıntılı bir durum değil. Kabul edilebilir bir olay. Bu diğer araçları için adeta fırsatsal, katma değer sağlayan bir durumken bu araçta da elde edilebilir bir durum olarak yerini alacak. İhtiyacı olmayana da zorla sunulmamış olacak f/p odaklı bir üründe. Yeter ki çok uçuk bir ücret olmasın, eskisi gibi 2000 dolar kabul edilebilir.
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General. 3 yıl
Hiç bişey anlamadım.
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mehmedaltair 3 yıl
Yani arabanın parası duyurudaki gibi 35 bin değil 37 bin usd diyin siz demiş vatandaş
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