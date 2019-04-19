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Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor

SpaceX, uzaydan internet projesi Starlink'in ilk uydularını önümüzdeki ay yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor. Elon Musk'ın Starlink projesinden 30 milyar dolar gelir elde etme hedefi var.
1 ay
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35
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yörüngeden yüksek hızlı internet sağlama projesi Starlink'i resmen başlatmaya hazırlanıyor. Uzayda dev bir uydu ağı oluşturmayı hedefleyen şirket, ilk operasyonel internet uydularını önümüzdeki ay fırlatacak. Şu anki hedef 2020 yılı gibi sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmete başlamak.

SpaceX tarafından verilen bilgilere göre Starlink ağı 100 ila 500 kilogram aralığında ağırlıklara sahip olan küçük uydulardan (smallsat) oluşacak. 24 GHz'in üzerinde yüksek frekans bantlarında çalışacak olan uydular, Yeryüzü'ne görece yakın bir konuma yerleştirilecek ve yüksek hızda, düşük gecikmeli internet bağlantıları sağlayabilecek.



SpaceX'in önümüzdeki ay tam olarak kaç tane uyduyu yörüngeye göndereceği henüz açıklanmadı. Ancak şirketin 2024'e kadar en az 2200 uydu hedefine ulaşabilmesi için her ay onlarca Starlink uydusunu uzaya fırlatması gerekiyor. Bu anlamda ilk partinin de en az beş uydudan oluşması bekleniyor.

Hedef yörüngeye 12 bin uydu yerleştirmek


SpaceX'in uygun fiyatlı, düşük gecikme değerlerine sahip uzaydan internet projesi Starlink, tamamlandığında toplamda 12 bin uydudan oluşacak. Bu uydulardan 4425'i 1100-1300 kilometre yükseklikte bulunacak ve 2024 yılına kadar yörüngeye yerleştirilmiş olacak. Geriye kalan 7500 uzay aracı ise daha alçak yüksekliklere gönderilecek.

Ayrıca Bkz. "Amazon, SpaceX'e rakip oluyor: 3 bin uyduyla 'uzaydan internet'"
SpaceX, gönderilen uydu sayısının yaklaşık 800'e ulaşmasıyla beraber ticari amaçlı hizmetlere de resmi olarak başlamayı planlıyor. 2025 yılına kadar uydu ağını tamamlayıp tam kapasite hizmet vermeyi hedefleyen şirketin öncelikli amacı ise gelişmemiş bölgelerde yaşayan, daha önce hayatları boyunca hiç internete girememiş insanlara bağlantı sağlamak.

30 milyar dolarlık gelir bekleniyor


Starlink projesinde büyük potansiyel gören SpaceX CEO'su Elon Musk, bu projeden elde edeceği kazançları ise elbette nihai hedefi olan Mars projelerine yatıracak. 2025 yılına kadar tam 40 milyon Starlink abonesine ulaşmayı hedefleyen Musk, projeden yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi bekliyor. 

https://www.teslarati.com/spacex-starlink-first-launch-date/ Yorum Yaz
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IceRulez 1 ay en beğenilen
ÖUİV ( ÖZEL UZAY İLETİŞİM VERGİSİ ) gelir bize.
1 Yanıt Yanıtla +47
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jedi39 1 ay
Türkiye'deki interneti kurtarırsa bu adam kurtarır başka çaremiz yok. Ping düşük olursa ve 200 tl altı olursa direk geçerim.
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Galatas4ray 1 ay
Devletimiz sağolsun bunuda engeller kullanamayız biz ümitlenmeyin.
3 Yanıt Yanıtla +34
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DH Misafiri 4 hf.
bu gerçekleştiğinde kan emici operatörler gsm de dahil tarih olacak, aynı ev telefonu gibi. pislik sürüleri allah belanızı versin!!!
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DH Misafiri 4 hf.
şimdi bu space x e kullandığımız internet hizmetini gülücükle ödemeyeceğiz, dolarla ödücez, bizim fakir ülkemizdede dolar az olduğuna göre nasıl olacak bu iş ?
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DH Misafiri 4 hf.
Sakız çiğnemek orucu bozarmı
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apodur 1 ay
Proje "ÇÖP" özellikle ülkemizde TTNEt varken kimse bunun yüzüne bakmaz. (bunu ben mi söyledim)
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Ters Adam 1 ay
Bu interneti kullanmak için bizimde sinyali alacak bir istasyonumuz olması gerekiyor galiba uydudan tv yayınında olduğu gibi.
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Galatas4ray 1 ay Greylights
İşin ucunda vergi varsa bir yolu bulunur elbet.
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Seyrim 1 ay
Çöplük yapacak uzayı..
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Tommy Shelby 1 ay
Helal sana elon reis
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Ucuz olsa bile vergiler le kulak arkamıza kadar girerle
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Morphinz 1 ay
Allah uydularına zeval vermesin Elon reyiz.
Kurtar bizi TürkTelekomdan.
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elon musk, spacex ve
8 etiket daha uzay araştırmaları uzaydan internet starlink Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
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