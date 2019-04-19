Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor

Hedef yörüngeye 12 bin uydu yerleştirmek

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30 milyar dolarlık gelir bekleniyor

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yörüngeden yüksek hızlı internet sağlama projesi Starlink'i resmen başlatmaya hazırlanıyor. Uzayda dev bir uydu ağı oluşturmayı hedefleyen şirket,önümüzdeki ay fırlatacak. Şu anki hedef 2020 yılı gibi sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmete başlamak.SpaceX tarafından verilen bilgilere göre Starlink ağı 100 ila 500 kilogram aralığında ağırlıklara sahip olan küçük uydulardan (smallsat) oluşacak. 24 GHz'in üzerinde yüksek frekans bantlarında çalışacak olan uydular, Yeryüzü'ne görece yakın bir konuma yerleştirilecek veinternet bağlantıları sağlayabilecek.SpaceX'in önümüzdeki ay tam olarak kaç tane uyduyu yörüngeye göndereceği henüz açıklanmadı. Ancak şirketinhedefine ulaşabilmesi için her ay onlarca Starlink uydusunu uzaya fırlatması gerekiyor. Bu anlamda ilk partinin de en az beş uydudan oluşması bekleniyor.SpaceX'in uygun fiyatlı, düşük gecikme değerlerine sahip uzaydan internet projesi Starlink, tamamlandığında toplamda 12 bin uydudan oluşacak. Bu uydulardan 4425'i 1100-1300 kilometre yükseklikte bulunacak ve 2024 yılına kadar yörüngeye yerleştirilmiş olacak. Geriye kalan 7500 uzay aracı ise daha alçak yüksekliklere gönderilecek.SpaceX, gönderilen uydu sayısının yaklaşık 800'e ulaşmasıyla beraber ticari amaçlı hizmetlere de resmi olarak başlamayı planlıyor. 2025 yılına kadar uydu ağını tamamlayıp tam kapasite hizmet vermeyi hedefleyen şirketin öncelikli amacı ise gelişmemiş bölgelerde yaşayan, daha önce hayatları boyunca hiç internete girememiş insanlara bağlantı sağlamak.Starlink projesinde büyük potansiyel gören SpaceX CEO'su Elon Musk, bu projeden elde edeceği kazançları ise elbette nihai hedefi olan Mars projelerine yatıracak. 2025 yılına kadar tam 40 milyon Starlink abonesine ulaşmayı hedefleyen Musk, projeden yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi bekliyor.