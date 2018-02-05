Elon Musk, yarın arabasını Mars'a gönderiyor: İşte yayınladığı muhteşem video

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yarın uzay araştırmaları tarihinin belki de en heyecanlı görevlerinden birisine çıkmaya hazırlanıyor. Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'yi ilk kez fırlatacak olan şirket, ayrıca Elon Musk'ın birinci nesil kırmızı Tesla Roadster aracını da Mars'a gönderecek. Musk, bu kalkışa artık 24 saatten az bir süre kalmışken Twitter hesabı üzerinden muhteşem bir video paylaştı.İngiliz müzisyen David Bowie'nin ünlü şarkısı "Life on Mars" eşliğinde hazırlanan videoda roketin kalkışından inişine, sonrasında Tesla Roadster'ın Mars'a yolculuğuna kadar yarınki uçuşun birçok detayını temsili bir şekilde görme fırsatı elde ediyoruz.Apollo görevlerinin kalkış kompleksi 39a'dan havalanan Falcon Heavy, yörüngeye ulaştıktan sonra üç parçaya ayrılıyor ve hemen ardından yan taraftaki iticeler Yeryüzü'ne iniş yapmaya doğru harekete geçiyor. Merkez itici ise Roadster'ı içeren yükü bir süre daha taşıdıktan sonra aynı şekilde geri dönüp okyanustaki drone gemiye inişini yapıyor. Videonun sonlarında ise kukla astronot 'Starman'in Roadster ile beraber Mars'a yolculuğunu görüyoruz.Sektörün uzmanları tarafından "uzay araştırmalarının dönüm noktalarından birisi" olarak değerlendirilen yarınki Falcon Heavy uçuşu TSİ 21.30'da başlayacak. SpaceX, her zaman olduğu gibi yine kalkış ve iniş anlarını resmi YouTube adresi üzerinden canlı yayınlayacak. Canlı yayın linkleri ve bu tarihi uçuşun tüm detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz.