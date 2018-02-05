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Elon Musk, yarın arabasını Mars'a gönderiyor: İşte yayınladığı muhteşem video

Uzay araştırmalarını yakından takip eden herkesin büyük bir merakla beklediği ilk Falcon Heavy uçuşu için artık 24 saatten daha kısa bir süre kaldı. İşte Musk'ın paylaştığı muhteşem video:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,1b
1
31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yarın uzay araştırmaları tarihinin belki de en heyecanlı görevlerinden birisine çıkmaya hazırlanıyor. Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'yi ilk kez fırlatacak olan şirket, ayrıca Elon Musk'ın birinci nesil kırmızı Tesla Roadster aracını da Mars'a gönderecek. Musk, bu kalkışa artık 24 saatten az bir süre kalmışken Twitter hesabı üzerinden muhteşem bir video paylaştı.


İngiliz müzisyen David Bowie'nin ünlü şarkısı "Life on Mars" eşliğinde hazırlanan videoda roketin kalkışından inişine, sonrasında Tesla Roadster'ın Mars'a yolculuğuna kadar yarınki uçuşun birçok detayını temsili bir şekilde görme fırsatı elde ediyoruz.

Apollo görevlerinin kalkış kompleksi 39a'dan havalanan Falcon Heavy, yörüngeye ulaştıktan sonra üç parçaya ayrılıyor ve hemen ardından yan taraftaki iticeler Yeryüzü'ne iniş yapmaya doğru harekete geçiyor. Merkez itici ise Roadster'ı içeren yükü bir süre daha taşıdıktan sonra aynı şekilde geri dönüp okyanustaki drone gemiye inişini yapıyor. Videonun sonlarında ise kukla astronot 'Starman'in Roadster ile beraber Mars'a yolculuğunu görüyoruz.

Sektörün uzmanları tarafından "uzay araştırmalarının dönüm noktalarından birisi" olarak değerlendirilen yarınki Falcon Heavy uçuşu TSİ 21.30'da başlayacak. SpaceX, her zaman olduğu gibi yine kalkış ve iniş anlarını resmi YouTube adresi üzerinden canlı yayınlayacak. Canlı yayın linkleri ve bu tarihi uçuşun tüm detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz. 

https://twitter.com/elonmusk/status/960579820487954432 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen obsesoz
obsesoz
Şu adamın her yaptığı işte habere neden muhteşem yazılır..?

Çünkü adam yenilikçi işlere imza attığı için.
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cankal 1 yıl
Bu adamın yaptığını beğenmeyen zır cahiller evde lego oynuyordur kesin,Sizlerin ne gerek var denilen olay adamın şirket hisseleri milyar dolar bazında değerleniyor.
Bu adamın yaptığını beğenmeyen zır cahiller evde lego oynuyordur kesin,Sizlerin ne gerek var denilen olay adamın şirket hisseleri milyar dolar bazında değerleni...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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XPerience 1 yıl
Bilim-kurgu filmi izler gibi hayranlıkla izledim. Rüya gibi gerçekten başarılı olur umarım.
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1 Avatar
ozceli 1 yıl
Hocam el ele dolaşmak caizmidir?
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scooting2563 1 yıl
günden güne sıyırıyorlar yazık
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murat8361 1 yıl
Marsın yörüngesine ulaşması ne kadar zaman alıcakmış arkadaşlar bilen varmı .
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Opera Handler 1 yıl murat8361
6 ay surecekmis hocam yolculuk
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Gurney5 1 yıl
İnecek bir parça gösterilmedi :)
Birde neden araba?
Son olarak Dünya düzmüş.
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kızgınjapon 1 yıl
Its on the news right now. It ll trumble the world if his rocket works as he claimed
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Jack! 1 yıl
Don't panic
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mesuthaksoy 1 yıl
Canlı yayında şu anda
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ScR3Am05 1 yıl
Bu şey değil mi ya ? Bizim yeni yeni vergi aldığımız araç ?
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Whisper 1 yıl
artık bebekte değilde marsta üç beş tur atarız
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eric13 1 yıl
Biraz sacma olabilir ama bu arabanin Marsin yorungesine oturmasi diger yolculuklar icin risk yaratmaz mi inis vs acisindan ?
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