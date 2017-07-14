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Emisyon hilesi yaptığı iddia edilen Mercedes'te herhangi bir hile bulunmadı

Geçtiğimiz gün dizel emisyon hilesi soruşturması kapsamında Daimler yetkilileri Almanya Hükümeti tarafından çağırılmıştı. Bugünkü açıklamaya göre markanın araçlarından herhangi birşey tespit edilmedi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Daimler yetkililerinin Almanya Hükümeti tarafından çağrılması sonrası, gözler Stuttgart merkezli üreticiye çevrilmişti. Söz konusu çağrılmada firmanın Avrupa ve Amerika'da 1 milyondan fazla satışa ulaşan başta GLK 250 ve GL 350 SUV modellerinin geldiği OM642 ve OM651 kodlu dizel motorlarında emisyon yanıltıcı yazılım olduğu iddiası yer alıyordu.
 
Konuyla ilgili haberi yapan Alman Der Spiegel gazetesi herhangi bir kaynak vermeksizin, Alman araç sertifikalandırma kurumu KBA'nın Mercedes'in dizel araçlarında emisyon yanıltıcı yazılım kullandığına inandığını belirtmiş ve KBA'nın bu konuda kanıtlar bulacağı konusunda olumlu olduğunu iddia etmişti.
 
Bu haber üzerine açıklamada bulunan Daimler, araç üreticisinin illegal bir yazılım kullandığına ilişkin ortaya çıkan bu iddialarla yasal yollar üzerinden mücadele edeceklerini bildirdi.
 
Daimler'e ait olan otomobil üreticisi Mercedes-Benz'i soruşturan Alman yetkililer ise bugün yaptığı açıklamada, şimdiye kadar otomobil üreticisinin emisyon ölçümünü manipüle etmek için yasadışı yazılım kullandığı yönünde hiçbir işaret bulunmadığını söyledi. Konuya ilişkin bir KBA yetkilisi de açıklamada bulunurken, soruşturma sonuçlarının yayınlanmasını beklemek gerektiğini belirtiyor.
 

http://www.reuters.com/article/us-daimler-emissions-germany-mercedes-idUSKBN19Z1AV Yorum Yaz
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Led Zeppelin 2 yıl en beğenilen
Genç Wagcılar rahatsız.
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DoctorEconomy 2 yıl
İşte firma var firma var birisi hileci , kopyacı , yalancı diğeri marka, kalite, güvenilir.
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MHEC 2 yıl
VW casuslarının karalama kampanyası başarısız oldu

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iade 2 yıl
Das Auto.
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Master_Evil 2 yıl
güzel reklam
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aaguler 2 yıl
Otomobil dünyasında emisyon sahtekarlığının ağababası bellidir. Tok kapıların fosfagın. Kimse erişemez şanına
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kadirirdem 2 yıl
Alnının akıyla çıktı,olması gerekende buydu zaten!Yine farkını kalitesini ortaya koydun MERCEDES BENZ!
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JoeyBane 2 yıl
Yılın 3. çeyreğinde merso satışları arttı.
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canmania 2 yıl
Mercedes in hileye ihtacı olmaz ??
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Led Zeppelin 2 yıl en beğenilen
Genç Wagcılar rahatsız.
Yanıtla +18
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DoctorEconomy 2 yıl
İşte firma var firma var birisi hileci , kopyacı , yalancı diğeri marka, kalite, güvenilir.
Yanıtla +15
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12 Angry Men 2 yıl
Yıldızı yeter
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MHEC 2 yıl
VW casuslarının karalama kampanyası başarısız oldu

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