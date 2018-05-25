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En çok kullanılan şifre kombinasyonları açıklandı

Virginia Tech Üniversitesi ve Dashlane'in yaptığı araştırmaya göre kullanıcıların çoğu kötü şifre seçimleri yapıyorlar. 61 milyon çalınmış hesap üzerinde yapılan araştırma haberimizde.
12 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Parola yöneticilerinin yayılması, iki faktörlü kimlik doğrulamaları, giderek artan hack olayları ve veri sızıntılarına rağmen kullanıcılar hâlâ tahmin edilmesi basit şifreler kullanmaya devam ediyorlar. Virginia Tech Üniversitesi ve ücretsiz bir parola yöneticisi yazılımı olan Dashlane'in araştırması bu korkunç gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Şifre oluşturmada yaygın yöntem "Parola Yürüyüşü"

Çalınan 61 milyon hesap üzerinde yapılan araştırma en fazla kullanılan şifrelerin "123456" ve "qwerty" olduğunu gösterse de, uzmanlar "parola yürüyüşü" (password walking) olarak adlandırılan bir yöntemin de revaçta olduğunu belirtiyorlar. Parola yürüyüşü yöntemi, şifre oluştururken klavyede birbirine bitişik sayı ve harflerin kullanılmasına dayanıyor. Örneğin "1q2w3e4r" ve "1qaz2wsx" gibi.
Yapılan araştırmada iloveyou, f**kyou, f**koff ve a**hole gibi enteresan şifre kombinasyonlarının da sıklıkla tercih edildiği belirtilirken, superman, pokemon, slipknot ve liverpool gibi parolaların da kullanımının yüksek olduğu ifade edildi. Şifre tercihlerinde marka isimleri de oldukça popüler. Zira bunların en yaygın olarak kullanılanları ise MySpace ve LinkedIn.

https://people.cs.vt.edu/gangwang/pass.pdf Yorum Yaz
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aspirin_00 12 ay
Şifreler demek şifrelenmeden sakşanıypr yoksa kim nerden bilecek bunları kullandığını... güvenlik zaafiyeti şifreyi yazanda değil saklayanda demek oyana buyana atmasunlar şimdi çamuru....
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21Temmuz 12 ay
Nedense hep sol el :)
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Whippoorwill 12 ay
Slipknot dağılmasa bari.

Resmen adamlara hakaret.
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` quaD. 12 ay
Ayca_22

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