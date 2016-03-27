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En güçlü Xiaomi Mi 5 versiyonu nihayet piyasaya çıkıyor

Xiaomi’nin geçen ay sonunda lanse ettiği amiral gemi akıllı telefonu Mi 5’in donanım açısından en güçlü versiyonu, nihayet gelecek ay itibariyle tüketicilerle buluşuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,5b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin uzun bir bekleyişin ardından, MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında lanse ettiği yeni amiral gemi modeli Mi 5, standart versiyonu ile ay başından bu yana hızlı satışlarla tüketiciye ulaşıyor. Bununla birlikte, Xiaomi Mi 5’in beklenen asıl güçlü versiyonu henüz piyasada değil. Satışlara gelecek ay başlanması bekleniyor.

Xiaomi Mi 5 Pro olarak da bilinen bu yeni versiyonun, 6 Nisan 2016 tarihi itibariyle piyasaya çıkacağı açıklandı. Modelin 32GB kapasiteli başlangıç versiyonunda Snapdragon 820 yonga setinin hızı biraz düşürülmüştü. Hem başlangıç versiyonu hem de 64GB kapasiteli versiyonda da RAM miktarı 3GB seviyesindeydi. 

Pro versiyonda ise Snapdragon 820 yonga seti, daha yüksek hızda çalışıyor ve 4GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Bu bakımdan, amiral gemisinin en hızlı versiyonu diyebiliriz. Ayrıca depolama kapasitesi 128GB ve gövde imalatında 3D seramik malzemeye yer veriliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 65 inçlik kavisli yeni televizyonunu duyurdu"

Xiaomi Mi 5 Pro için, 31 Mart tarihinde model numarası arka kısma lazer ile işlenmiş 2000 adet özel Commemorative Edition versiyonunun satışı yapılacak. Bu versiyon için 160 bin kişi sıraya girmiş durumda. Bu bile, versiyona ne kadar büyük bir ilginin olduğunu gösteriyor.

Xiaomi Mi 5 modelinde bunun haricinde, 5.15 inçlik Full HD ekran, 4 eksenli OIS desteği olan 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Pro versiyonunun fiyatı 415$ olarak belirlenmiş. 

 

http://www.gizmochina.com/2016/03/25/xiaomi-mi-5-pro-4gb-ram-128gb-rom-edition-will-go-sale-april-6/ Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Bizim ülkemizde satılan YERLİ vestelin 1300 tl lik telefonuna bakıyorum. Birde Çin in YERLİ şirketinin 1200 tl lik telefonuna bakıyorum... SONRA ATIŞ SERBEST DİYORUM...
Bizim ülkemizde satılan YERLİ vestelin 1300 tl lik telefonuna bakıyorum. Birde Çin in YERLİ şirketinin 1200 tl lik telefonuna bakıyorum... SONRA ATIŞ SERBEST ...
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Guaire 3 yıl
Aramıza yeni katılan bilgisizler çerçeveletip duvara assınlar. Yorum yapmadan önce başvurabilirler:

1. Xiaomi parmak izi tarayıcısını Android gelişince kullanacağını söylemedi. Android resmi destek vermeye başlayınca kullanacağını duyurmuştu. Bu da Android 6.0 ile başladı. Diğer yandan Xiaomi daha önce Redmi Note 3 ile Android 6.0 olmadan kullanmaya piyasa şartları itibariyle mecbur kalmıştı.

* * *

2. Ekran çözünürlüğü bir çipseti daha güçlü ya da zayıf yapmaz. Çipsetin gücü sabittir. Sistemin performansı artar ya da azalır.

* * *

3. Ekran çözünürlüğü konusunda iki farklı düşünce ekolü vardır. Düşük çözünürlük daha yüksek performans, daha düşük güç tüketimi sunar. Yüksek çözünürlüğün getirdiği nimet herkesin gözünün kendi keskinliği ile doğru orantılıdır, yani özneldir. Artıları ve eksileri kullanım amacına göre de farklılık gösterir.

* * *

4. QHD, FHD'den 1,77 kat faha fazla çözünürlük anlamına gelirken; FHD, iPhone 6 ve 6s'in çözünürlüğünden 2,07 kat fazladır. (bkz. çözünürlük performans dengesi)

* * *

5. Mi5'in ekranı daha küçük olduğu için aynı çözünürlüğe sahip olsa da piksel yoğunluğu iPhone 6 Plus (ve 6s Plus'tan) daha fazladır.

* * *

6. Mi5'in ekranı 5.15 inç iken, iPhone 6 (ve 6s'in) ekranları 4.7 inçtir.

* * *

7. Mi5'in tasarımı Mi Note'un tasarımının devamıdır. Mi Note ise Samsung Note 5'ten önce çıkmıştır. Yani bu tasarımı birisi kopyaladı ise kopyalayan taraf Xiaomi olamaz.

* * *

8. iPhone'lar yumuşak ve kolay işlenebilir olmasıyla bilinen alüminyum alaşımlarından yapılmıştır. Özellikle yamulmasıyla meşhur olmuştur. 6s ile daha dayanıklı bir alüminyum alaşımı ve muhtemelen daha kalın bir gövde kullanarak yamulma sorununun üstesinden gelebilmişlerdir, ancak nihayetinde hala alüminyumdur, çelik değildir.

Çelik, sert ve işlenmesi zor bir materyal olduğu için genelde tercih edilmez. Xiaomi Mi4 çelik gövdeye sahiptir. Daha sonraki modellerde çelik kullanılıp kullanılmadığı konusu belirtilmemiştir.

* * *

9. iPhoneların alüminyum gövdeleri kaplamadır. Kolayca çizilebilir.

* * *

10. Sağlamlık neyin kastedildiğine göre değişir. Örneğin bilinen en sert materyal olan elmas kırılgandır. Çizilmeye karşı direnç, kırılmaya karşı direnç, bükülmeye karşı direnç, kopmaya karşı direnç hep farklı şeylerdir.

* * *

11. Mi5'in metal çerçevesi ile arkadan yanlara uzanan kavisli camın birleşme yerinde metale verilen şekle pahlama denir. Bu işlem keskin hatları yumuşatmak için yapılır. Yuvarlatılmış kenarlı telefonların keskin kenarlı telefonlara nazaran ele daha iyi oturduğu bilinen bir gerçektir.

* * *

12. Günümüzde arka kamera yerleşimi büyük oranda 2 gruba ayrılabilir. Birincisi orta üst taraf, ikincisi üst köşedir. Nasıl ki bütün iPhonelar üst köşede ise, bütün Samsung cihazlarında kamera orta üst taraftadır. Alışıdık kalıpların biraz dışına çıkanlar genellikle olumsuz tepkiler almaktadır. Kameranın şekli de büyük oranda yuvarlak ve kare olarak iki gruba ayrılır. Piyasadaki cihazların hemen hemen hepsi bu çerçevenin içinde kalan varyasyonlardır.

* * *

13. Kamera modüllerinin "z yüksekliği" (kalınlığı) nedeniyle kameranın üst orta tarafa yerleştirildiği durumlarda ekranın tam ekranın arkasına geldiğinden, kamera modülünün kalınlığı ekranın kalınlığına eklenecektir. Sonuçta ya S6'daki gibi ince gövde ve çıkıntılı bir kamera, ya da S7'deki gibi daha kalın bir gövde olacaktır. LCD ekranlardan daha ince bir profil sunan OLED ekranlar bu noktada kalınlığın veya çıkıntının biraz daha kontrol edilebilir bir seviyede tutulmasına yardım eder.

Ekranın ve/veya kameranın kalınlığını azaltmadan bunun aksi yapılamaz. Kameranın kalınlığını azaltmak mevcut teknolojiyle ya sensörün boyutunu azaltmak suretiyle daha kötü bir kamera deneyimi, ya da odak ozaklığı azaltılmak suretiyle deforme olmuş/geniş açılı fotoğraflar anlamına gelir.

* * *

14. Mi5'te LCD ekran vardır. Aynı kamera üst köşe yerine Mi4 gibi arkaya konumlandırılsa sonuç ya çıkıntılı bir kamera, ya da kalın bir gövde olacaktı. Mi5'in Mi4'ten daha büyük bir sensöre sahip olması üstelik OIS'e sahip olması daha kalın bir kamera modülü ve anlamına gelir. Böyle bir modülü Mi5'in LCD ekranının arkasına koyduğunuzda sonuç Mi4'ten daha kalın bir cihaz ya da abdürd bir kamera çıkıntısı olacaktır.

İnce olsun, kamera çıkıntısı olmasın gibi kriterler koyduğunuzda kamera konumunu teknik şartlar üst taraf olarak dikte eder.

* * *

15. Parmak izi tarayıcısının konumu konusunda da benzer bir durum vardır. Ya önde, ya arkada, ya da yana konulur. Kişisel tercih meselesi olmakla birlikte, masada dururken kullanılması mümkün olması sebebi ile öne yerleştirilmesi anketlerde daha çok tercih ediliyor. Kameranın köşede olması durumunda parmak izi tarayıcının arkaya yerleştirilmesi, asimetrik, alışılmadık bir görüntü sunuyor. Mi5'te olduğu gibi yuvarlatılmış bir kenara konulması ise daha da tuhaf olacaktır. Muhtemelen kullanılması güç olacaktır.

Şekil bakımından 3 farklı alternatif var. Birincisi yuvarlak: iPhone'un adeta bir ikonu haline geldiği için o yol zaten gayrı resmi olarak kapalı, sadece Ulefone gibi kopyacılıkla suçlanmak gibi dertleri olmayan küçük Çinli üreticiler cesaret edebiliyor. Diğeri de Samsung'un sembolü gibi olan oval diyebileceğimiz oblong. Mi5'te ve eski Samsung'lardaki gibi ince oblonglar çirkin bulunuyor. Sonuncusu ise MX4 Pro'da ve ZUK Z1'de görülen ince veya kalın dikdörtgenler. Dikdörtgen de pek beğenilmiyor diyebiliriz sanırım. Samsung'un bir önceki nesil amiral gemilerinde kullandığı ve Meizu'nun MX5'ten sonra kullandığı kalın oblonglar beğeniliyor, ancak bunun seçilmesi durumunda da kopyacılık yakıştırması yapılması kaçınılmaz.

Dikkat edilirse özellikle ön yüzde parmak izi tarayıcı sunan Android cihazlar ya çirkin denerek eleştirilir, ya da kopyacı denerek eleştirilir.

* * *

16. Mi5'in kamerası iPhone'a benziyorsa, Mi4'ün hem kamerası hem de tüm arka yüzü; kamera konumundan şekline ve flaşına hatta plastik kapağıyla Samsung'a benzetilebilir.

* * *

17. Snapdragon 820, 1 sene önce çıkmamıştır. 1 sene önce çıkan Snapdragon 810'dur.

* * *

18. Şu anda piyasada bulunan mobil çipler arasında CPU açısından Exynos 8890'dan kuvvetlisi yoktur.

* * *

19. Türkçe'de "bile" zarfı, en kuvvetliden dahi zayıf olduğu bildirilmek için kullanılamaz. Ancak zayıf olduğu bilinen bir unsurla kıyaslandığında ondan "bile" zayıf olduğu söylenebilir. Örneğin: Snapdragon 810'dan bile zayıf.

* * *

20. CPU açısından Samsung S6 ve Note 5'te kullanılan Exynos 7420, bir nesil eski olmasına rağmen Snapdragon 820'ye denk veya daha kuvvetlidir.

* * *

21. Piyasada üst seviye çipset arayanlar için Snapdragon 820'den başka bir çare yok demek yanlış olmaz. Helio X20 orta seviye ile üst seviye arasında konumlanmıştır. Üretim teknolojisi nedeniyle güç tüketimi bakımından geridedir. Yüksek hızlı dahili belleklere ve RAM'lere destek vermez. GPU'su üst seviye cihazlara göre zayıftır. Yanlış anlaşılma olmaması için kısaca açıklayayım. Bunlar maliyetini düşürmek için yapılmış bilinçli tercihlerdir. Snapdragon 820'den ziyade Snapdragon 652 ile maliyeti yakın olacaktır. Kıyaslama 652 ile yapıldığında daha üstün üretim teknolojisinin getirdiği tasarruftan, daha güçlü GPU'dan bahsedilebilir.

Samsung'un Exynos'u ne şartlarda sağladığı ise açık değil. Meizu'dan başka bilinen müşterisi yok. Meizu'nun Exynoslu cihazları da hiçbir zaman çok yüksek hacimde üretilen cihazlar değildi. Piyasada Snapdragon'un en üst modelini kullanan birçok farklı model varken sırf Xiaomi her bir amiral gemisi 1 seneden kısa sürede 10 milyonu geçiyordu. Meizu'nun bu sene Çin'deki tüm mobil internet altyapısını desteklemediği için Exynos kullanmayacağı konuşuluyor. Daha önce de Meizu için S7'de kullandığından daha düşük hızda bir model kullanılacağı yazılıyordu.

Kısacası kendi çipini üretemeyenler için üst seviyede Snapdragon 820 yegane tercih demek çok yanlış olmaz.

* * *

22. Youtube'da bulunan uygulamaları peşpeşe açıp ana sayfaya dönme temelli hız kıyaslaması testlerine etki eden birçok faktör vardır. CPU, dahili bellek, yazılım ve dahası...

* * *

23. Cihazlardaki en yavaş unsurlardan birisi dahili depolama birimidir. CPU > RAM > depolama şeklinde gider. Örneğin daha yavaş bir işlemci ve SSD ikilisi, daha hızlı bir işlemci ve harddisk ikilisinden programları daha hızlı açabilir.

* * *

24. Samsung S6'da UFS denilen hızlı bir depolama türünün 2.0 versiyonu ile avantaj elde etmişken, iPhone 6s ile NVME denilen daha da hızlı bir depolama türü ile hala en hızlı belleğe sahip. Bu da uygulama açma kapama temelli hız kıyaslamalarında kuşkusuz bir avantaj sağlıyor. Bu sistemin daha hızlı olduğu anlamına gelirken, A9 çipsetinin daha hızlı olması anlamına gelmez. Ayrıca burada yazılım konusu da devreye giriyor. iOS ile Android kıyaslamasından da öte, Samsung'un geleneksel olarak diğer Android arayüzlerinden daha ağır bir arayüze sahip olduğu bilinen bir gerçek.

* * *

25. Xiaomi'nin arayüzü MIUI da ağır kabul edilen arayüzlerden birisidir. Buna karşılık kullanışlı özellikler ve çok sayıda özelleştirme sunar.

* * *

26. Snapdragon UFS desteği verir, NVME desteği vermez.

* * *

27. Çin'de (64GB) Mi5, (64GB) iPhone 6s'ten 2.5 kat kadar, (64GB) 6s Plus'tan 2.7 kat daha ucuzdur. S7'den 2 kattan daha ucuz, S7 Edge'den ise neredeyse 2.5 kat ucuzdur.

* * *

28. Xiaomi'nin en gelişmiş telefonu yapmak gibi bir derdi yoktur, fiyatına göre en yüksek değeri önermek gibi bir derdi vardır. Bütçesi dar insanlar için üst seviye cihazlar üretmek gibi bir derdi vardır.
Aramıza yeni katılan bilgisizler çerçeveletip duvara assınlar. Yorum yapmadan önce başvurabilirler:1.Xiaomi parmak izi tarayıcısını Andr...
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Fenomenon 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
S7 yi falan geçtim note 5 ile ancak mücadele edebilen bir telefon.
youtu.be/...

450$'a satılan Samsung'u tokat manyağı yapacağı kesin ama.
mu5tafaS7 yi falan geçtim note 5 ile ancak mücadele edebilen bir telefon.youtu.be/...450$'a satılan Samsung'u...
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2 Avatar Avatar
tobepeople 3 yıl
Oyun açılışı 2 şeye bağlıdır;
1)Oyun daha öne açılmış mı açılmamış mı kurulumdan sonra ya da testten önce? (bu çok önemlidir ki gösterilmiyor)
2)Normal koşullarda yani ikiside daha önce hiç açılmamış ise ya da 1 er defa açılmış ise ikiside Cache bellek sayısı ve miktarı mesela L1 ve L2 cache bellekli toplamda 3mb bir cihaz ile eşit şekilde başlatılır ise L1,L2 4 mb cacheli bir cihazı geride bırakamaz. (ki bazı cihazlarda 3 cache vardır)
Özetle bu videolar anlamsız sakın bu videolara bakarak almayın arkadaşlarınızda vizaz var ise birkaç uygulama yükleyin ilk kez ve sizde yükleyin öyle karşılaştırın. içinde yüklüler ile bile karşılaştırmak saçma ne kadar çok açarsanız o kadar hızlı açar o oyunu öğrenme kabiliyetidir cache kısaca
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kadirirdem 3 yıl
Tr ye gelse çok güzel telefon...
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GetSomeRest 3 yıl
vay be ne telefonmuş arkadaş ilk 410$ olcak dendi şimdi karaborsaya düştü cihaz. 500$ önsipariş alan siteler var. adamlar yetişemiyorlar
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Seyesla 3 yıl
Güçlü bir telefon falan değil.Testlerde iPhone 6S e 12 ye 1 mi ne yenildi.Xiaomi amiral gemi değil orta seviye bir telefon duyurdu bence.Amiral gemiye yakışır bir performansa sahip değil.Kullanan arkadaşlar ancak Antutu daki şişirme notlarla kendini kandırsın :)
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TeknoBus 3 yıl Seyesla
Aslına bakarsan ortaya çıkan haberlerden sadece samsungun hız testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı, 2. Olarak bundan daha iyi işlemci ve ram yok daha ne istiyorsun intel İ7 koyarlarsa amiral model diyecek misiniz beyfendi ?
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Fenomenon 3 yıl Seyesla
Seyesla
Güçlü bir telefon falan değil.Testlerde iPhone 6S e 12 ye 1 mi ne yenildi.Xiaomi amiral gemi değil orta seviye bir telefon duyurdu bence.Amiral gemiye yakışır bir performansa sahip değil.Kullanan arkadaşlar ancak Antutu daki şişirme notlarla kendini kandırsın :)

Sen de 2 kat para verip 16gb artırılamayan hafızalı telefonun 0.2 saniye daha hızlı diye kendini kandırırsın ödeşmiş oluruz :)
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crazy585858 3 yıl
galaxy s7 nin snapdragon 820 li versiyonunu izlerseniz ondada bu tip sorunlar olduğunu görecekseniz daha mübarek cpu-z bile tanımıyor işlemciyi bu işlemci şu an için yazılım ile tam uyuşamıyor..yavaşlıklar ve hantallıklar söz konusu zamanla yazılımı düzelecek o zamanda s820nin gücü açığa çıkacaktır.
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FreeRun 3 yıl
Sd Kart slotu yok.
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OneMinuteTR 3 yıl
Kim ne derse desin Xiaomi Mi5 fakirin S7 si olacak ki bu da çok büyük bir şey ama bazı sorunları ve eksiklikleri yok değil. Mesela diğer özellikleri aynı olmak üzere S7 de 2K Mi5 te Full HD ekran olmasına rağmen pil performansı konusunda kafa kafayalar sonra Mi5 te 4 eksenli OIS olduğu halde 3 eksenli OIS e sahip S7 ile karşılaştırıldığında video çekiminde rezalet bir sabitleme sunuyor vb..
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TeknoBus 3 yıl OneMinuteTR
Sana sadece guldum inan

m.youtube.com/...
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Yosunluel 3 yıl
Yok mu çılgın bir distribütör, garantili kayıtlı aksesuarlı getirsin de satsın...Bilindik markaların amiral gemilerine dokunduran bir reklâm da yaptı mı yok satar bence...
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Marjinalyus 3 yıl
Karşılaştırma videosu atan arkadaşın attığı videodaki adam öncelikle taraflı bir sunum izlemiş olup, objektif bir karşılaştırma yapmamıştır.
hepsinden öte xiaomi'nin amiral gemisi xiaomi mi5 pro modelidir, 128 gb hafıza ve 4gb ram + 2.15 ghz işlemci hızı ile beraber gelecektir. samsung'un kafa modeli s7 ya da her ne ise mi5 pro ile kıyaslanmalıdır, prime ya da 32'lik değil.
mi5 şuan inanılmaz potansiyelli bir telefon, adam gidip üzerinden 1 sene geçmiş ve açıkları kapanmış telefon ile kıyaslıyor.
mi5 pro'nun potansiyeli antutu testlerinde ortaya çıkıyor, bu potansiyeli de düzenli güncellemeler ile xiaomi açığa çıkaracaktır.
video çekimi hususunda sallanma engellemede şuan mi5 pro modeli tüm telefon modellerinden bir tık ötede, ancak onun dışındaki fotoğraf çekme vs. s7'den bir tık geride diyebiliriz.
ayrıca bizim insanımızda nasıl hastalıklı bir kafa varsa mili saniye ile öbürü daha hızlı açtı diye kıyaslayıp fanı olduğu markayı övüyor. kardeşim devir f/p devri, şuana kadar ki en iyi f/p telefon da mi5. ha türkiye'ye geliş fiyatı yükselir vs. o ayrı, ama adam ülkesinde 400 dolara o telefonu satabiliyorken senin ülkende vestel çöpleri 1300'e iteliyorsa vay haline öyle işin.
elime fırsat geçtiğinde mi5 pro modelini alacağım, mevcut telefonum ''samsung'' s3.
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stalker(1979) 3 yıl
mu5tafa

S7 yi falan geçtim note 5 ile ancak mücadele edebilen bir telefon. youtu.be/...

Testte çoğu şey yanlış gösterilmiş.
Bir kere Cat 12 modem olan bir telefon cat 9 modem olan Note 5'den nasıl düşük puan alır?
Oyunu Note 5'te ilerlettikten sonra Xioami'yi 1 saniye sonra ilerletiyor. Tabi ki Note 5 daha önce açacak. Onu daha önce ilerletti çünkü.
Eleman utanmasa Antutu testinde de Xiaomi'yi geride bırakacakmış.
Şu testleri Allah rızası için birde oyunların açılışında değil de oyun içinde fps'leri yukarıda gösterir şekilde yapsalardı ne sevaba girerlerdi :)
Keşke Note 5 bu videoda gösterildiği gibi süper bir telefon olsaydı :( Şu anda elimde Note 5 tutuyor olurdum :(

Not: maverickfrt adlı üye söylemese anlamayacaktım.
Videodaki xiaomi mi5 prime değil
3 gb ram yazıyor dikkat edersen videoda.
Şimdi daha da kıllandım videodan
Yanlı olma ihtimali güçlendi.



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