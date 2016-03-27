En güçlü Xiaomi Mi 5 versiyonu nihayet piyasaya çıkıyor

Xiaomi’nin uzun bir bekleyişin ardından, MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında lanse ettiği yeni amiral gemi modeli Mi 5, standart versiyonu ile ay başından bu yana hızlı satışlarla tüketiciye ulaşıyor. Bununla birlikte, Xiaomi Mi 5’in beklenen asıl güçlü versiyonu henüz piyasada değil. Satışlara gelecek ay başlanması bekleniyor.

Xiaomi Mi 5 Pro olarak da bilinen bu yeni versiyonun, 6 Nisan 2016 tarihi itibariyle piyasaya çıkacağı açıklandı. Modelin 32GB kapasiteli başlangıç versiyonunda Snapdragon 820 yonga setinin hızı biraz düşürülmüştü. Hem başlangıç versiyonu hem de 64GB kapasiteli versiyonda da RAM miktarı 3GB seviyesindeydi.

Pro versiyonda ise Snapdragon 820 yonga seti, daha yüksek hızda çalışıyor ve 4GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Bu bakımdan, amiral gemisinin en hızlı versiyonu diyebiliriz. Ayrıca depolama kapasitesi 128GB ve gövde imalatında 3D seramik malzemeye yer veriliyor.

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Xiaomi Mi 5 Pro için, 31 Mart tarihinde model numarası arka kısma lazer ile işlenmiş 2000 adet özel Commemorative Edition versiyonunun satışı yapılacak. Bu versiyon için 160 bin kişi sıraya girmiş durumda. Bu bile, versiyona ne kadar büyük bir ilginin olduğunu gösteriyor.

Xiaomi Mi 5 modelinde bunun haricinde, 5.15 inçlik Full HD ekran, 4 eksenli OIS desteği olan 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Pro versiyonunun fiyatı 415$ olarak belirlenmiş.