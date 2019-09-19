Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı

Her yeni amiral gemisi modeliyle mobil kamera sektöründe çıtayı sürekli yükselten Huawei, Mate 30 serisinde de bunu sürdürüyor. Huawei Mate 30 Pro modeli kamera paketiyle çok konuşulacak.

Huawei Mate 30 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 30 Pro modelinde 6.5 inçlik OLED panel 2400 x 1176 piksel çözünürlük sunuyor. İki kenardan kavis 88 derece ve bu nedenle kenarda fiziksel tuşlara yer verilmemiş. Sesi ayarlamak için kenarlara çift tıklamak yeterli oluyor.

OLED ekran 60Hz tazeleme hızı ile daha canlı görüntüler sunarken ahize ise ekrana entegre edilmiş. Parmak izi okuyucu da yine ekrana entegre. Ekranın enerji verimliliğine katkı yaptığı ifade ediliyor.

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Kirin 990 yonga setinin güç verdiği telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi yer alıyor. Hafıza nano-SD kartlarla arttırılabiliyor. 4500mAh kapasiteli batarya 40W kablolu ve 27W kablosuz hızlı şarj sunuyor. Diğer uyumlu cihazları kablosuz olarak ters şarj edebilmeniz mümkün.

Telefonun arka kısmında 40MP çözünürlüğünde f/1.6 ana kamera yer alıyor ve OIS ile destekleniyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör 3x optik, 5x melez ve 30x yazılım destekli yakınlaştırma yapabiliyor. İkinci 40MP çözünürlüğünde sensör ise ultra geniş açıya sahip. Son olarak 3D ToF derinlik sensörü paketi tamamlıyor.

Arka kamera paketi 4K 60fps video kaydını desteklerken yazılım ile 960fps yavaş çekim modu 7680fps seviyesine kadar genişletilebiliyor. Ayrıca canlı bulanıklık ve gece sahne modu da mevcut. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde ve 2288 x 1080 piksel video kaydı yapabiliyor. Yanında yine 3D ToF derinlik sensörü ve heraket sensörü yer alıyor. Yüz tanıma özelliğinin ise oldukça hızlı olduğu ifade ediliyor. Huawei Mate 30 Pro modeli 1099 Avro iken 5G versiyonu da 1199 Avro olacak.