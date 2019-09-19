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    Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı

    Bu yılın ve bir müddet gelecek yılın en dikkat çekici amiral gemileri arasında yer alan Huawei Mate 30 Pro resmiyet kazandı. 40MP çözünürlüğünde iki sensör dikkat çekiyor.
    1 sa.
    1,1b
    53
    13
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Her yeni amiral gemisi modeliyle mobil kamera sektöründe çıtayı sürekli yükselten Huawei, Mate 30 serisinde de bunu sürdürüyor. Huawei Mate 30 Pro modeli kamera paketiyle çok konuşulacak.

    Huawei Mate 30 Pro özellikleri ve fiyatı

    Huawei Mate 30 Pro modelinde 6.5 inçlik OLED panel 2400 x 1176 piksel çözünürlük sunuyor. İki kenardan kavis 88 derece ve bu nedenle kenarda fiziksel tuşlara yer verilmemiş. Sesi ayarlamak için kenarlara çift tıklamak yeterli oluyor.

    OLED ekran 60Hz tazeleme hızı ile daha canlı görüntüler sunarken ahize ise ekrana entegre edilmiş. Parmak izi okuyucu da yine ekrana entegre. Ekranın enerji verimliliğine katkı yaptığı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Facebook yeni Portal ürünlerini duyurdu"

    Kirin 990 yonga setinin güç verdiği telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi yer alıyor. Hafıza nano-SD kartlarla arttırılabiliyor. 4500mAh kapasiteli batarya 40W kablolu ve 27W kablosuz hızlı şarj sunuyor. Diğer uyumlu cihazları kablosuz olarak ters şarj edebilmeniz mümkün.

    Telefonun arka kısmında 40MP çözünürlüğünde f/1.6 ana kamera yer alıyor ve OIS ile destekleniyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör 3x optik, 5x melez ve 30x yazılım destekli yakınlaştırma yapabiliyor. İkinci 40MP çözünürlüğünde sensör ise ultra geniş açıya sahip. Son olarak 3D ToF derinlik sensörü paketi tamamlıyor.

    Arka kamera paketi 4K 60fps video kaydını desteklerken yazılım ile 960fps yavaş çekim modu 7680fps seviyesine kadar genişletilebiliyor. Ayrıca canlı bulanıklık ve gece sahne modu da mevcut. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde ve 2288 x 1080 piksel video kaydı yapabiliyor. Yanında yine 3D ToF derinlik sensörü ve heraket sensörü yer alıyor. Yüz tanıma özelliğinin ise oldukça hızlı olduğu ifade ediliyor. Huawei Mate 30 Pro modeli 1099 Avro iken 5G versiyonu da 1199 Avro olacak.



    https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-30-Pro-specs-features-apps-release-date_id119078 Yorum Yaz
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    eyreequel 1 sa. en beğenilen
    Apple tanıtınca "kamerada devrim" Huawei tanıtınca "kamerasıyla dikkat çeken". Cok ilginç. Gerçekten çok ilginç.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Mr. Jingles 1 sa.
    Google desteği olmadıktan sonra Android olsa ne olmasa ne. Android’i Android yapan şey Google hizmetleridir. Google Play yok, Gmail yok, YouTube yok, Google Drive yok ve daha niceleri yok. E ne var bu telefonda? Kol gibi fiyat var.

    Bir kere Google’ın düzenli olarak her ay sunduğu aylık güvenlik güncellemelerini unutun. Özellikle bankacılık uygulamalarını kullananlar uzak dursun. İkincisi Android sürüm güncellemelerini alıp almayacağı da belli değil. Tüm bu eksilerin üzerine bir de 1099 avro başlangıç fiyatı çekmiş. 13.000 lira kim verir bu telefona? iPhone 11 bile 999 dolar insaf yahu.
    Bir de Porsche Design modeli tanıtıldı ve 2099 avro. Fiyatın açıklanması sonrası koca salondan çıt çıkmadı.
    25.000 liradan girer artık.
    Harbiden bunlar ne oldum delisi oldu. Apple’a rahmet okutur bu fiyatlar. Aklı olan kimse daha ucuza iPhone satılırken Google desteği ve güncelleme desteği olmayan telefona 13.000+ lira vermez.
    Google desteği olmadıktan sonra Android olsa ne olmasa ne. Android’i Android yapan şey Google hizmetleridir. Google Play yok, Gmail yok, YouTube yok, Google Dr...
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    Yanıtla +10
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    Galaxy. 34 dk. yeni yorumcu
    Çok pahalı
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    smart1978 43 dk.
    Android 11 12 13 alacak mi ?
    Ekrana ahize yapilmasina gerek yoktuki zaten centik var :) . Ekrandan parmak izi de gereksiz nede olsa 3D yuz tanima varken :)
    4K da 60 FPS var olmasi yillar sonra da olsa guzel. Ama ne kadar basarili gercek incelemeleri beklemek sart.
    Arka kamerasinda bir artis olmadigi icin dikkat dahi cekilemez lakin Apple da kamera sayisi artirilmasina ek olarak tum kameralardan ondeki de dahil 4K kayit yapabilmesi hem de bagimsiz gibi ozelliklerle gelseymis :) Kirin 990 anlasilan cok ta guclu degilmis :)
    Ek olarak ekran neden 60 Hz neden 120 Hz degil veya 90 filan ... Pixel 4 ler saglam geliyor baskin olacak ...
    Fiyatlandirmasi da tuhaf asiri yuksek! ....
    Nano SD kartlari hem asiri pahali hem de evrensel bir standartta degil! Ne de Micro SD ye veya SD ye filan donusturme adaptoru bile olmamasi da ayrica felaket! ZAten nano SD kartlarin okuma yazma performanslari da vasat! ...
    Turkiye ye resmi olarak en dusuk kapasitelisi olarak gelecektir digerleri gelmeyecektir onceki modellerde oldugu gibi P serisinde de keza ayni sekilde ...
    Ambargolar ile riske atmayin ...
    Gece cekimlerinde yazilimsal olarak ne kadar basarili ayrica merak ediyorum :) .
    Bakalim kamerasinda agresi detay kayiplari ile suluboya camur gibi etkilerle yazilimsal keskinlestirme rezaletleri ile detay kayiplarinin neredeyse cizgifilm efektli cekimlerden kurtulabilecek mi P30 PRO MAte 20 PRO larda ayni durum vardi ...
    RYYB ile sari tonlamali ama gece cekimleri ile isik yaklamadaki basarisini on plana atip gunduzleyin de sari ve sariya kacan tonlara kaymasi baskin olmasi sorunu tekrar olacak mi ? Sanirim yine olacak cunki gece cekimlerine ozel kamera sensoru RYYB olacak gibi teyid sart ama ...
    Turkiye fiyati artik 12bin TL den asagi olmaz :)
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    innformatics 47 dk.
    Fiyatlarinda cilkini cikardilar artik. Apple yukari cektikce bunlarda arkasindan geliyor. Bunlara para kazandirdikca duduklemeye devam edecekler bizi. Avrupada yasiyorum diye de 200-300 eyro ustunde hicbir cihaza para vermem arkadas. Yeter be. Araba parasina cep telefonu mu olur.
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    WmGMD 49 dk.
    Kenardan tutmak zor olmaz mı acaba o kadar kavis ile. S6 edge plus da bile arada elim dokunuyordu ki onun ki kavisli ekran ise bu başka bir şey zaten. Bu arada Google servislerinin alternatifleri hakkında bilgi verilmemiş ne yapılacak acaba.
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    Sliskelion 52 dk.
    Açık ara piyasada ki en dolu ve inovatif cihaz ama ne yazık ki Google servisleri olmadan uçsa da kaçsa da alınacak bir cihaz değil.
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    Glorfindel1907 52 dk.
    Telefon her anlamda güzel olsa bile fiyat olarak pahalı android olmayan bir model için kimse uğraşmaz bu kadar para verip.
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    Lumibrite 1 sa.
    Ekrem, işletim sisteminden bahsetmemiş.
    Androd'le geliyormuş ama Google servisleri bulunmuyormuş. Market olarak 'Appgallery' adında bir uygulama geliştirmişler.
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    Mr. Jingles 1 sa.
    Google desteği olmadıktan sonra Android olsa ne olmasa ne. Android’i Android yapan şey Google hizmetleridir. Google Play yok, Gmail yok, YouTube yok, Google Drive yok ve daha niceleri yok. E ne var bu telefonda? Kol gibi fiyat var.

    Bir kere Google’ın düzenli olarak her ay sunduğu aylık güvenlik güncellemelerini unutun. Özellikle bankacılık uygulamalarını kullananlar uzak dursun. İkincisi Android sürüm güncellemelerini alıp almayacağı da belli değil. Tüm bu eksilerin üzerine bir de 1099 avro başlangıç fiyatı çekmiş. 13.000 lira kim verir bu telefona? iPhone 11 bile 999 dolar insaf yahu.
    Bir de Porsche Design modeli tanıtıldı ve 2099 avro. Fiyatın açıklanması sonrası koca salondan çıt çıkmadı.
    25.000 liradan girer artık.
    Harbiden bunlar ne oldum delisi oldu. Apple’a rahmet okutur bu fiyatlar. Aklı olan kimse daha ucuza iPhone satılırken Google desteği ve güncelleme desteği olmayan telefona 13.000+ lira vermez.
    Yanıtla +10
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    zero fear 1 sa.
    4K 60 FPS
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    eyreequel 1 sa. en beğenilen
    Apple tanıtınca "kamerada devrim" Huawei tanıtınca "kamerasıyla dikkat çeken". Cok ilginç. Gerçekten çok ilginç.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    oguzhan diric 1 sa. eyreequel
    Parayı veren, reklamını yaptırır abi.
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    Mr. Jingles 56 dk. eyreequel
    Dört kameranın dördü de aynı anda 4K kayıt yapabiliyor. Şu an piyasada bunu yapabilen başka bir telefon daha yok. Daha Huawei tek kamerayla 4K 60 fps’ye yeni geçti. Apple’ın 2 yıl önce çıkardığı iPhone 8 4K 60 fps çekebiliyordu.
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