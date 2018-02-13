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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En küçük retro oyun konsolu ile tanışın

Retro oyun konsollarına ilgi duyuyorsanız PocketSprite hem uygun fiyatlı hem de pek çok emülatörü içerisinde barındırıyor. Üstelik bir kibrit kutusu boyutlarında.
1 yıl
2,3b
1
9
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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En küçük retro oyun konsolu ile tanışın

Son dönemde büyük ilgi görmeye başlayan retro oyun konsolları ilginç fikirlere de sahne oluyor. PocketSprite kibrit kutusu kadar büyük bir el konsolunda pek çok oyunun tadını çıkarmanızı istiyor.

PocketSprite özellikleri ve fiyatı
 

55 x 32 x 14mm ölçülere sahip olan PocketSprite, neredeyse bir kibrit kutusu kadar. Anahtarlığa takıp gezdirebileceğiniz konsol kendisinden beklenmeyecek derecede önemli özellliklere sahip.

25mmx22mm boyutunda ve 80x64 piksel çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olan PocketSprite, 240MHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ESP32 işlemcisinden gücünü alıyor. Sistemde 16MB bellek ve 520KB RAM bulunuyor. Belleğin 2MB kadarı sistem için ayrılmış. 14MB kısmına ise ROM yükleyebiliyorsunuz.

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13mm mono hoparlör sürücüsü ile tatmin edici sese sahip olan konsol WiFi ve Bluetooth bağlantıları barındırıyor. Oyunlar 60fps üzerinde hıza sahipken dahili batarya uzun süreler eğlenceyi kesmiyor. Konsol microUSB üzerinden şarj oluyor.

Konsol emülatör mantığı üzerinde çalışıyor. GNUBoy for Game Boy & Game Boy Colour, SMS Plus for Sega Master System ve Game Gear emülatörleri mevcut. Kullanıcılar web sayfasını kullanarak WiFi üzerinden ROM aktarımı yapabiliyor.

Açık kaynak bir sisteme sahip olan konsol bu bakımdan geliştiricilere de açık. Yakın zamanda konsolun yeteneklerini arttırmak isteyenler için bir yazılım etkinliği de düzenlenecek. PocketSprite istediği bağış miktarını katlayarak geçmiş durumda. En düşük 45$ bağış gerektiren cihaz Mayıs ayında piyasaya çıkıyor.

 

https://www.crowdsupply.com/teampocket/pocketsprite Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OldGamers86 1 yıl en beğenilen
Yanında büyüteç veriyorlar mı? Yoksa ayrı mı satılıyor?
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aycibin 1 yıl
5dk baksan gözler kıpkırmızı olur be ne işe yarar bu?
bende hakiki nintendo gameboy varken bu ucubenin yüzüne bakmam.hem benim gameboy oynadığım yıllarda bu forumun yarısı daha doğmamıştı yahu
5dk baksan gözler kıpkırmızı olur be ne işe yarar bu?bende hakiki nintendo gameboy varken bu ucubenin yüzüne bakmam.hem benim gameboy oynadığım yıllarda bu...
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INumber1OneI 1 yıl
İnsanlar kolay taşınabilir consoleları seviyorlar ancak bu da fazla olmamışmı ya :D
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The Ace of Spades 1 yıl
Büyüteç kesmez mikroskop lazım ..
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esmerbuyucu 1 yıl
Gözlere yazık.
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tur1st 1 yıl
5 yaşındaki çocuk bile zor oynar bunu.
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Tall Man 1 yıl
Aliespressden 7 dolara aldığım çakma ipod da bile yılan tetris vardı . 5 dolardan fazla vermem .
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aycibin 1 yıl
5dk baksan gözler kıpkırmızı olur be ne işe yarar bu?
bende hakiki nintendo gameboy varken bu ucubenin yüzüne bakmam.hem benim gameboy oynadığım yıllarda bu forumun yarısı daha doğmamıştı yahu
Yanıtla +4
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OldGamers86 1 yıl en beğenilen
Yanında büyüteç veriyorlar mı? Yoksa ayrı mı satılıyor?
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pastadanadam 1 yıl
Ama bu da fazla küçük.
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hanımneder 1 yıl
Geymboy’un küçültülmüşü


Biz insansı robot’a geçtik bunlar saçmalığa
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