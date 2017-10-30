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Qualcomm Türkiye genel müdürlüğüne Gökhan Güleç atandı

Qualcomm'un Türkiye ofisine Genel Müdür olarak Gökhan Güleç atandı. Güleç; Nokia ve Motorola gibi şirketlerde edindiği deneyim ile Qualcomm'un Türkiye operasyonlarını ileriye taşıyacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm Türkiye genel müdürlüğüne Gökhan Güleç atandı

Mobil yonga seti ve iletişim modemleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Qualcomm’un Türkiye genel müdürlüğüne önemli bir atama oldu. Firmanın Türkiye operasyonları Gökhan Güleç'e emanet.

Gökhan Güleç

Gökhan Güleç 1996 yılında University of Toulouse III Elektronik bölümünden mezun olduktan sonra University of Rennes I'de Bilgisayar Bilimleri ve Telekomünikasyon bölümlerinden çift yüksek lisans derecesi aldı.

Güleç profesyonel kariyerine 1999 yılında Motorola'nın Swindon'da bulunan ofisinde Araştırma Mühendisi olarak başladı. 2001 yılında Nokia’da Yazılım Tasarım Mühendisi olarak göreve başlayan Güleç, 2012 yılına kadar çeşitli departmanlarında üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Ayrıca Bkz. "iPhone X’in başarısı Google’a ek maliyet demek"

Symbian işletim sisteminin pazarlama stratejilerinden Nokia'nın yeni pazarlara girişindeki yol haritasına birçok konuda önemli görevler alan Güleç, Nokia'daki Symbian Teknoloji Pazarlama Direktörlüğü görevini 2012 yılına kadar sürdürdü.

2012-2017 arasında ise Turkcell'in akıllı cihazlar, IoT, SaaS ve dijital öğrenme çözümleri stratejilerine Kıdemli Direktör olarak yön verdi. Gökhan Güleç, Barış Ruacan’dan Qualcomm Türkiye Genel Müdürü görevini devraldı.

 

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sis651 2 yıl en beğenilen
Symbian mı, Nokia'yı batırmış adamı getirmişler başa.
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 yıl
Su sirketlerin ceo'lari filan birgün fakir bir aileden gelsin arkadas, isim geregi bir cok buyuk holdinglerin genel muduruleri ile muhattap oluyorum. Hepsi kolej mezunu yurt dsinda master, doktora mba yapmis
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DH Misafiri 2 yıl
pazarlama stratejileri kısmında dikkat ederseniz
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ceo-tr 2 yıl
Maşallah. Allah başarısını daim etsin. Güzel tahsil, güzel kariyer.
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sis651 2 yıl en beğenilen
Symbian mı, Nokia'yı batırmış adamı getirmişler başa.
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Bluflame 2 yıl sis651
sis651
Symbian mı, Nokia'yı batırmış adamı getirmişler başa.


vay be symbian bu adamın işiymiş, çok küfür ettiğim bir os’dir.
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun.
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mementopolis 2 yıl
Hint'li almaliyiz artik


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