Epic Games, hesap güvenliğini iki aşamalı doğrulama ve e-posta onayıyla arttırıyor

Kullanıcı hesaplarını korumak adına ek güvenlik önlemleri alan Epic Games, bugünlerin en popüler oyunlarından Fortnite hesap sahiplerini güvenlik altına alıyor. Firma tarafından yayınlanan hesap güvenlik güncellemesine göre yakın zamanda metin tabanlı çok faktörlü doğrulama sistemi devreye girecek.

Buna ek olarak, yine yakın gelecekte her yeni hesap açılışında e-posta doğrulaması zorunlu tutulacak. Başlangıçtan beri bu güvenlik önleminin neden alınmadığı raporda belirtilmiyor fakat bu güncellemeler muhtemelen yakın zamanda gerçekleşen botnet saldırısıyla ilgili. Bu saldırıda milyonlarca e-posta hesabı açığa çıkmıştı ve bunlarla Epic hesapları açılmıştı. Firma bu hesapları silmekle uğraşırken diğer yandan da oyuncuların güvenliklerini kendileri sağlamaları için de destek veriyor.

Epic son olarak ise kullanıcı şifrelerini Have I Been Pwned veri bankasıyla kıyasladıktan sonra izin veriyor. Bu sayede kullanıcıların şifreleri defalarca kullanmaları engelleniyor ve kötü niyetli kişilerin internet üzerindeki sayfalardan bu şifreleri ele geçirmesi engelleniyor.

https://www.epicgames.com/store/en-US/news/epic-games-account-security