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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı, EUROSAM işbirliğini görüşecek

Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini üretebilmesi, geliştirebilmesi ve ihraç edebilmesi adına çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda işbirliği sağlanması için EUROSAM ile görüşülüyor.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı, EUROSAM işbirliğini görüşecek
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Geçtiğimiz hafta resmi olarak satın aldığımız S-400'lere ek olarak kendi hava savunma sistemini geliştirmek, üretmek ve kullanmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda EUROSAM konsorsiyumu ile görüşmeler sürüyor. Fransız ve İtalyan savunma güçlerinden oluşan konsorsiyum ile işbirliği yapmak istiyor.

EUROSAM işbirliği görüşmeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak 5 Ocak’ta Fransa’yı ziyaret edecek. Erdoğan’ın ziyaretinde EUROSAM ile işbirliğinin imzalanması öngörülüyor. İmzalar atıldığında Türkiye’nin ileriye dönük olarak milli füze savunma sistemlerinin geliştirilebilmesi için resmi adım atılmış olacak.

Kısa vadedeki ihtiyaçların tamamlanması için SAMP-T satın alınacak

Eurosam ile ülkemiz arasındaki anlaşmaya göre SAMP-T füzeleri satın alınacak ve Türkiye’nin kısa vadedeki ihtiyaçlarının bir kısmı bu şekilde karşılanacak.

SAMP-T hava savunma sisteminin NATO içindeki askeri adı Mamba olarak anılıyor. Aynı anda 100’den fazla hedefi tespit edebilen sistem, aynı anda 48 füze fırlatabiliyor. Her bataryada 8 füze başlığı bulunuyor. Etkili menzili 100 kilometre olan SAMP-T, 600 kilometrelik bir alan içerisinde savunma görevi üstlenebiliyor.

EUROSAM, halen kullanımda olan Aster-30 füzesinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. “Aster-30 Block 1 NT” adı verilen gelişmiş füze savunma sistemi, 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Türkiye’nin de söz konusu “geliştirme” çalışmasına katılması ve böylece 2030’lu yılların ihtiyaçlarını da karşılayacak sistemlere sahip olunması öngörülüyor.


http://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-fransayi-ziyaret-edecek-1780383/3 Yorum Yaz
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YoldaşNapolyon 1 yıl en beğenilen strong mind strong body
Hürkuş doğası gereği sahip olacağı tasarım belli.
Full glass kokpit ve sahip olduğu aviyonikler itibariyle koreli benzerinden ilerde.
Bu konudaki ısrarı ben anlamıyorum bu uçağın özgün olması için illa delta kanatlı falan olması mı lazım?
Bu uçak bizim işte iyi kötü bu.
Tasarımını, testini, hesabını kitabını bizim çocuklar yapmış.
Yaparken elde avuctakine piyasaya bakmış olabilir doğaldır.
Mesela
Embraer Tucano
Kai Kt-1
Texan-1
Pilatus Pc-12 birbirine az çok benzer ama ben hep Kore benzetmesi görüyorum. Niye?
Çünkü bizim medyamız gibi vatandaşımızda araştırmadan yoksun
Savunma Sanayimizde İtalyan ve Kore'liler ile çalışmamızdan olsa gerek hemen etiketi basıveriyoruz.
Hürkuş doğası gereği sahip olacağı tasarım belli.Full glass kokpit ve sahip olduğu aviyonikler itibariyle koreli benzerinden ilerde.Bu konudaki ısra...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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strong mind strong body 1 yıl YoldaşNapolyon
YoldaşNapolyon
Bazı yanlışlar var.
Öncelikle
Hürkuş tasarımını gelistirmesini ve testlerini Tai'nin yaptığı bir uçak
Doğruyu yazmak lazım mühendisin çalışanın hakkına girmiş oluruz.
Fırtına lisanslı üretim.
Atak İtalyan temelli

Mesela bakıyorsun Atak'a İtalyan A129 Mangusta ile ufak tefek farkları var.Zaten İtalyan'larla ortak üretim olduğu kabul edildi.Sonra baktım Hürkuş'a youtube videolarına Kore'nin KT1-1T si ile neredeyse tamamen aynı çok ufak farklar gördüm.Bu da Kore temelli olabilir.
YoldaşNapolyonBazı yanlışlar var.ÖncelikleHürkuş tasarımını gelistirmesini ve testlerini Tai'nin yaptığı bir uçakDoğruyu yaz...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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YoldaşNapolyon 1 yıl interwap
Bazı yanlışlar var.
Öncelikle
Hürkuş tasarımını gelistirmesini ve testlerini Tai'nin yaptığı bir uçak
Doğruyu yazmak lazım mühendisin çalışanın hakkına girmiş oluruz.
Fırtına lisanslı üretim.
Atak İtalyan temelli
Bazı yanlışlar var.ÖncelikleHürkuş tasarımını gelistirmesini ve testlerini Tai'nin yaptığı bir uçakDoğruyu yazmak lazım mühendisin çalışanın ha...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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YoldaşNapolyon 1 yıl
İçeriğe Pilatus Pc-12 yazmışım doğrusu Pc-21 olacak.
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ONY86 1 yıl
şu konuya bi açıklık getirelim.biz kendi savunma sistemlerimizi tamamiyle yerli üretebilir muyuz?en azından yazılımlarımız tamamen yerli mi?çıkan haberlerde başka şirketlerle ortaklık vb söz ediliyor.nedir bu işin aslı?
2 Yanıt Yanıtla +1
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interwap 1 yıl ONY86
ONY86

şu konuya bi açıklık getirelim.biz kendi savunma sistemlerimizi tamamiyle yerli üretebilir muyuz?en azından yazılımlarımız tamamen yerli mi?çıkan haberlerde başka şirketlerle ortaklık vb söz ediliyor.nedir bu işin aslı?

Projenin asıl sahibi firmaya başta toplu bir ödeme yada her ürettiğimiz sistem için bir ödeme yapıyoruz. Sonra adına milli ve yerli koyuyoruz.
Atak helikopleri İtalyan asıllı, İtalyan şirketle kendi ihtiyaçlarımıza göre tasarımı gözden geçiriyoruz ve her üretilen helikopter için en büyük payı İtalyan şirket alıyor.
Hürkuş, Fırtına obüs, BMC kirpi/amazon/vb. benzer durum.
1 Yanıt Yanıtla +3
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YoldaşNapolyon 1 yıl ONY86
Şimdi bak dostum
Bizim HSS konusunda bir sürü dosyamız var.
1)
Hazır alım
2)
Ortaklık yoluyla bir şeyler kapma
3)
Milli çözüm
Hasır alımda S400 aldık bize bir iki şey öğretirler ise ne ala
Ortaklık konusunda Fransız/italyan Eurosam ve Fransız/ingiliz/alman Mbda ile görüşüyoruz
Tabii görüşmelerde örneğin yabancı füze Samp-t veya Aster-30 üstüne yerli suit(radar yazılım) gibi detaylar olabilir.
Milli çözüm Hisar A-0-U
Roketsan füze
Aselsan güdümleyici başlık, radar çözümleri, yazılım entegrasyon üzerinde çalışıyor
FNSS taşıyıcı araç
Şimdi geçenlerde Hisar füzeleri ile ilgili örneğin dikey atış testi başarılı geçti atılan yalancı hedefi başarıyla vurdu.
Hisarlar gelene kadar hızla eksikleri kapatmaya çalışıyoruz, benim anladığım tek bir sisteme bağlı olmak istemiyorlar.
Memleket için hayırlı olsun.
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