Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı, EUROSAM işbirliğini görüşecek

EUROSAM işbirliği görüşmeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak 5 Ocak’ta Fransa’yı ziyaret edecek. Erdoğan’ın ziyaretinde EUROSAM ile işbirliğinin imzalanması öngörülüyor. İmzalar atıldığında Türkiye’nin ileriye dönük olarak milli füze savunma sistemlerinin geliştirilebilmesi için resmi adım atılmış olacak.
Kısa vadedeki ihtiyaçların tamamlanması için SAMP-T satın alınacak
Eurosam ile ülkemiz arasındaki anlaşmaya göre SAMP-T füzeleri satın alınacak ve Türkiye’nin kısa vadedeki ihtiyaçlarının bir kısmı bu şekilde karşılanacak.
SAMP-T hava savunma sisteminin NATO içindeki askeri adı Mamba olarak anılıyor. Aynı anda 100’den fazla hedefi tespit edebilen sistem, aynı anda 48 füze fırlatabiliyor. Her bataryada 8 füze başlığı bulunuyor. Etkili menzili 100 kilometre olan SAMP-T, 600 kilometrelik bir alan içerisinde savunma görevi üstlenebiliyor.
EUROSAM, halen kullanımda olan Aster-30 füzesinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. “Aster-30 Block 1 NT” adı verilen gelişmiş füze savunma sistemi, 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Türkiye’nin de söz konusu “geliştirme” çalışmasına katılması ve böylece 2030’lu yılların ihtiyaçlarını da karşılayacak sistemlere sahip olunması öngörülüyor.
http://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-fransayi-ziyaret-edecek-1780383/3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Full glass kokpit ve sahip olduğu aviyonikler itibariyle koreli benzerinden ilerde.
Bu konudaki ısrarı ben anlamıyorum bu uçağın özgün olması için illa delta kanatlı falan olması mı lazım?
Bu uçak bizim işte iyi kötü bu.
Tasarımını, testini, hesabını kitabını bizim çocuklar yapmış.
Yaparken elde avuctakine piyasaya bakmış olabilir doğaldır.
Mesela
Embraer Tucano
Kai Kt-1
Texan-1
Pilatus Pc-12 birbirine az çok benzer ama ben hep Kore benzetmesi görüyorum. Niye?
Çünkü bizim medyamız gibi vatandaşımızda araştırmadan yoksun
Savunma Sanayimizde İtalyan ve Kore'liler ile çalışmamızdan olsa gerek hemen etiketi basıveriyoruz.
Mesela bakıyorsun Atak'a İtalyan A129 Mangusta ile ufak tefek farkları var.Zaten İtalyan'larla ortak üretim olduğu kabul edildi.Sonra baktım Hürkuş'a youtube videolarına Kore'nin KT1-1T si ile neredeyse tamamen aynı çok ufak farklar gördüm.Bu da Kore temelli olabilir.
Öncelikle
Hürkuş tasarımını gelistirmesini ve testlerini Tai'nin yaptığı bir uçak
Doğruyu yazmak lazım mühendisin çalışanın hakkına girmiş oluruz.
Fırtına lisanslı üretim.
Atak İtalyan temelli