Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı, EUROSAM işbirliğini görüşecek

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Geçtiğimiz hafta resmi olarak satın aldığımız S-400'lere ek olarak kendi hava savunma sistemini geliştirmek, üretmek ve kullanmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda EUROSAM konsorsiyumu ile görüşmeler sürüyor. Fransız ve İtalyan savunma güçlerinden oluşan konsorsiyum ile işbirliği yapmak istiyor.

EUROSAM işbirliği görüşmeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak 5 Ocak’ta Fransa’yı ziyaret edecek. Erdoğan’ın ziyaretinde EUROSAM ile işbirliğinin imzalanması öngörülüyor. İmzalar atıldığında Türkiye’nin ileriye dönük olarak milli füze savunma sistemlerinin geliştirilebilmesi için resmi adım atılmış olacak.

Kısa vadedeki ihtiyaçların tamamlanması için SAMP-T satın alınacak

Eurosam ile ülkemiz arasındaki anlaşmaya göre SAMP-T füzeleri satın alınacak ve Türkiye’nin kısa vadedeki ihtiyaçlarının bir kısmı bu şekilde karşılanacak.

SAMP-T hava savunma sisteminin NATO içindeki askeri adı Mamba olarak anılıyor. Aynı anda 100’den fazla hedefi tespit edebilen sistem, aynı anda 48 füze fırlatabiliyor. Her bataryada 8 füze başlığı bulunuyor. Etkili menzili 100 kilometre olan SAMP-T, 600 kilometrelik bir alan içerisinde savunma görevi üstlenebiliyor.

EUROSAM, halen kullanımda olan Aster-30 füzesinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. “Aster-30 Block 1 NT” adı verilen gelişmiş füze savunma sistemi, 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Türkiye’nin de söz konusu “geliştirme” çalışmasına katılması ve böylece 2030’lu yılların ihtiyaçlarını da karşılayacak sistemlere sahip olunması öngörülüyor.

http://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-fransayi-ziyaret-edecek-1780383/3