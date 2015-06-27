Facebook, ABD'de aynı cinsiyete sahip bireylerin evlenebilmesini kutluyor

Dün ABD federal yüksek mahkemesinin aldığı kararla ülke geneline aynı cinsiyete sahip bireylerin evlenmesinin önü açılmış oldu. Bu karara ABD başkanı obama dahil bir çok ünlüden destek gelirken çeşitli web siteleri de farklı yollarla desteklerini gösteriyor.

Bu tarz destekler genellikle gök kuşağı rengine boyalı simgeler ile gösterilirken Facebook'tan da benzer bir destek geldi. Facebook hesabına giriş yapmış kullanıcılar facebook.com/celebratepride adresine giderek profil fotoğraflarını gök kuşağı renkleri ile boyanmış hali ile değiştirebiliyorlar.

Gün içerisinde The Verge gibi bazı diğer web siteleri de sosyal medya hesaplarına ait logoları renkli olanlar ile değiştirmişlerdi. Bunun dışında Apple CEO'su Tim Cook, Microsoft CEO'su Satya Nadella gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de #LoveWins hashtagı kullanarak konu ile ilgili desteklerini paylaştılar.