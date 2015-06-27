Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, ABD'de aynı cinsiyete sahip bireylerin evlenebilmesini kutluyor

3 yıl
4,3b
1
314
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook, ABD'de aynı cinsiyete sahip bireylerin evlenebilmesini kutluyor
 
Dün ABD federal yüksek mahkemesinin aldığı kararla ülke geneline aynı cinsiyete sahip bireylerin evlenmesinin önü açılmış oldu. Bu karara ABD başkanı obama dahil bir çok ünlüden destek gelirken çeşitli web siteleri de farklı yollarla desteklerini gösteriyor.
Bu tarz destekler genellikle gök kuşağı rengine boyalı simgeler ile gösterilirken Facebook'tan da benzer bir destek geldi. Facebook hesabına giriş yapmış kullanıcılar facebook.com/celebratepride adresine giderek profil fotoğraflarını gök kuşağı renkleri ile boyanmış hali ile değiştirebiliyorlar.
Gün içerisinde The Verge gibi bazı diğer web siteleri de sosyal medya hesaplarına ait logoları renkli olanlar ile değiştirmişlerdi. Bunun dışında Apple CEO'su Tim Cook, Microsoft CEO'su Satya Nadella gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de #LoveWins hashtagı kullanarak konu ile ilgili desteklerini paylaştılar.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Millet gaylere amma meraklıymış kutlamalar falan... Dünya nereye gidiyor böyle...
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i3e 3 yıl crazy585858
crazy585858
Tamda dünyadaki tüm dinleri kültürleri yozlaştırıp yok etmek isteyen tek tip insan modeli isteyen ki bu model ateist şehvet düşkünü insan oluyor oluşumun istediği gibi bir karar.. bunu gelip burda savunacak yok hoşgörü diyecek utanmazlarada diyecek laf yok Allah yardimcımız olsun ahlak diye birşey dünyada çoğu yerde yok artık..bu ve bunları destekleyipte ben müslümanım diyen ılımlı islam projesi ürünleride kuran-ı kerimdede bahsedilen ve eşcinsel ilişki..sokakta cinsel ilişki gibi iğrençlikleri olan lut kavminin nasıl helak edildiğine baksınlar ve akıllarını başlarına alsınlar..Ben müslümanım diyipte bunu hoş gören adam apaçık kuran-ı kerime karşı gelmiştir buda adamı dinden çıkarır..

ahlak denilince aklina cinsellikten baska bisey gelmeyen bir ulkenin vatandasi icin normal bir yorum. bu tipler batinin herturlu teknolojisini kullanir, bu sitede musluman olmayanlar tarafindan yapilan teknolojik&bilimsel gelismeleri takip eder sonra isin artistligine&showenligine gelince ben muslumanim. bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin onemli kismi ateistler tarafindan yapilir. bu tip sahislar tarafindan kullanilir sonra kahvehane seviyesinde yorumlarla ateistler tü kaka.
crazy585858Tamda dünyadaki tüm dinleri kültürleri yozlaştırıp yok etmek isteyen tek tip insan modeli isteyen ki bu model ateist şehvet düşkü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
Garip bir yaklaşım bulsam da sonuç olarak, her insanın kendi tercihi. Siz karşı cinsten hoşlanıyorsunuz diye sizleri dışlasalardı ne hissederdiniz?
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Evet öyleyse e-postaniz varsa, herhangi bir nedenle bir krediye ihtiyaciniz var mi ericfinancee@gmail.com veya ericfinancee@outlook.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Evet öyleyse e-postaniz varsa, herhangi bir nedenle bir krediye ihtiyaciniz var mi ericfinancee@gmail.com veya ericfinancee@outlook.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strato026 3 yıl
Ahir zamandayiz bunlara hic sasirmadim dogrusu bakalim daha neler gelicek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Alem ILIK olmuş, var mı ötesi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BabyLatte 3 yıl
Homofobiklere Allah akıl fikir versin karşı çıkıp oldurmek isteyenler mutlaka tedavi olmalı asıl hastalar Homofobikler...çok cahil okumamış kultursuz insan var bu ülkede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fox90 3 yıl
Kimin yatak odasında ne yaptığı kimle nasıl şeyler yaşadığı beni ilgilendirmez fakat sağımda solumda makyajlı gezen eşcinsel erkek veya kadın görmek beni rahatsız ediyor. Toplum ahlakı denen bir olay var ve bu modernleşme adı altında aslında toplumun anormal gördüğü şeyleri normal kılma çabasına girmiş insanlar var. Kimse çocuğunun eşcinsel olmasını istemez ve ben çocuğumla yolda yürürken bunları normal olarak görmesinden rahatsızlık duyarım. Bu arkadaşlar yinede aile ve çocukların bulunmadığı toplumlarda semt veya mekanlarda özgürce anormalliklerini normal birşekilde yaşamaları yine beni rahatsız etmez fakat örnek alınacak toplumlarda görmekten rahatsızlık duyarım.

Eşcinsellikle modernliğin , bilimin ne alakası var bu durum normal olduğunda marsa tarifeli uçak seferlerimi başlıyor ? Modernlik ileri görüşlülük bilim vs başka konularda aranmalı bunların önüne geçen başka şeylerle uğraşılmalıdır.

Eşcinsellik anormal bir davranıştır tüm doğa dişi erkek olarak yaratılmış ve bunun dışına çıkan her durum anormaldir. Bahsettiğiniz ülkenin başlatmış olduğu şehvete zevke dayalı maneviyatsız bir yaşam sitili akımı var sizlerde bu amaç uğruna atılmış her adımı cool görünmek modern görünmek adına sorgusuz sualaiz desteklemektesiniz.
Biraz gözünüzü açın derim.

İşin birde dini boyutu var ki burda herkes kendinden sorumlu bize sadece eğer müslümansan inandığın kitabın bunu haram kıldığını hatırlatmak düşer tercih sana ait.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirkadyen 3 yıl Fox90
Makyaj yapan erkek nedir ? Her eşcinsel erkek yüzünü gözünü boyayıp kadın kıyafetleri mi giyiyor ? 10 eşcinsel alsan biri senin dediğin gibi davranır anca. Şu kafanızdaki eşcinsel erkek=feminen erkek düşüncesini silin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OsmanlıHanedanı 3 yıl
Utanmamız Lazım...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ottoserdar 3 yıl
Eşcinsellik ne arkadaş kesinlikle bunlar kısıtlanmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Bunlar kıyamet alametleri işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 3 yıl
Saygı duyuyorum ama bir müslüman olarak kesinlikle desteklemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Degrees 3 yıl Source
Bu kadar iyimser olmayın. Sen bir Müslümansın ve insan doğasına aykırı olan bir şeye saygı duyamazsın. Ki dininde yasaksa, hiç bir şekilde saygı duyma zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4261 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, obama ve tim cook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Reeder P8C video inceleme 3 yıl 2si1 ''Sürpriz Sunuculu'' Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim