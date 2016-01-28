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Facebook, Çin nüfusunu geride bıraktı

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, çizgisini hiç bozmadan büyümeye devam ediyor. Firmanın son çeyrek rakamları özellikle mobil tarafta kullanıcı sayısının arttığını gösteriyor.
3 yıl
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13
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Amatör bir iletişim ağı olarak kurulduğunda, Facebook'un Çin nüfusunu geride bırakacak kadar büyüyeceğini şüphesiz kimse tahmin edemiyordu. İnternet kullanıcıları arasında yeni bir alışkanlığı da başlatan Facebook, bir gün gücünü kaybedeceğini söyleyenlere inat sürekli büyüyor. 
Facebook, Çin nüfusunu geride bıraktı

Firmanın geçen yıl son çeyrek raporlarına göre; sosyal ağı aylık aktif olarak kullananların sayısı 1.59 milyar oldu ve yıl bazında yüzde 21 civarında bir artış yakalandı. Mobil tarafa yıllardır büyük önem veren Facebook, aylık mobil kullanıcı sayısını yüzde 14 artışla 1.44 milyara çekmeyi başardı. Bu rakamlarla, mobilden sosyal ağa girenlerin oranı yüzde 90 civarına yükseldi. Son dönemde bilgisayar pazarında yaşanan durgunluğun dolayı nedenleri aslında bu rakamlardan da belli oluyor. 


Sosyal ağı günlük olarak aktif bir şekilde kullananların sayısı yüzde 17 artışla 1.04 milyar olurken, günlük mobil kullanıcı sayısı ise yüzde 25 artışla 934 milyon olarak gerçekleşti. Facebook'un günlük kullanıcı sayısını daha hızlı bir şekilde artırdığına şahit oluyoruz. 

Geçen yılın son çeyreği itibariyle firmanın reklam gelirleri 5.6 milyar dolar, toplam geliri ise 5.8 milyar dolar oldu. Net gelir 1.56 milyar dolar olarak haneye yazıldı. Yıl genelinde firma 17.93 milyar dolar ile yıllık yüzde 44 artış yaşarken, net gelir de 6.5 milyar dolara yükseldi. Firmanın kasasına 2.14 milyar dolar nakit akışı daha girdi. 

İnternete her yeni kullanıcı eklendiğinde, Facebook'un büyüme potansiyeli de artıyor. Bu bakımdan firma farklı projelerle, imkanı olmayan bölgelere de internet erişimi sunmak için çaba gösteriyor. Kısacası, internetin büyümesi demek Facebook'un da büyümesi demek. 

http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=952040 Yorum Yaz
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TTK YGLort 3 yıl

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Ev Terliği 3 yıl
Hala kullananlar var mı bu facebooku
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kadirirdem 3 yıl
öyle ama eskisi gibi tadı tuzu kalmadı facebook'un...
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Ray Allen 20 3 yıl
vay bee
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Lotusx 3 yıl
Whatsapp ve Instagram'ı da mı dahil ediyorlar istatistiklere?

Tanıdığım kim varsa; Whatsapp, Instagram, Twitter falan kullanıyor. Ben kullanıcısı düşmüştür diye tahmin ediyordum. Şaşırdım.
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Mr. Jingles 3 yıl
Onun 500 milyonu çift hesaptır.
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Patren 3 yıl
adamlar para basıyor bir twiiter kazanamıyor
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arel.gr 3 yıl
yolgecen hani !
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arel.gr 3 yıl
yolgecen hani !
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FlyingUnderpants 3 yıl
Bu rakamlar yaniltir cunku artik her sirketin bir hesabi var. Bireysel + kurumsal bir mecra oldu facebook. Sadece bireysel ve aktif kullanici sayisi cok daha azdir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Fenomenon 3 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
Bu rakamlar yaniltir cunku artik her sirketin bir hesabi var. Bireysel + kurumsal bir mecra oldu facebook. Sadece bireysel ve aktif kullanici sayisi cok daha azdir.

Şirket hesapları "kişi" değil "sayfa" O yüzden sayıya dahil değildir.
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There goes your life 3 yıl
Reklam gelirlerinin %80'i mobilden.
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serafon 3 yıl
Dünyanın en gereksiz uygulaması neredeyse!
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