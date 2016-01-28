Facebook, Çin nüfusunu geride bıraktı









Amatör bir iletişim ağı olarak kurulduğunda, Facebook'un Çin nüfusunu geride bırakacak kadar büyüyeceğini şüphesiz kimse tahmin edemiyordu. İnternet kullanıcıları arasında yeni bir alışkanlığı da başlatan Facebook, bir gün gücünü kaybedeceğini söyleyenlere inat sürekli büyüyor.





Firmanın geçen yıl son çeyrek raporlarına göre; sosyal ağı aylık aktif olarak kullananların sayısı 1.59 milyar oldu ve yıl bazında yüzde 21 civarında bir artış yakalandı. Mobil tarafa yıllardır büyük önem veren Facebook, aylık mobil kullanıcı sayısını yüzde 14 artışla 1.44 milyara çekmeyi başardı. Bu rakamlarla, mobilden sosyal ağa girenlerin oranı yüzde 90 civarına yükseldi. Son dönemde bilgisayar pazarında yaşanan durgunluğun dolayı nedenleri aslında bu rakamlardan da belli oluyor.









Sosyal ağı günlük olarak aktif bir şekilde kullananların sayısı yüzde 17 artışla 1.04 milyar olurken, günlük mobil kullanıcı sayısı ise yüzde 25 artışla 934 milyon olarak gerçekleşti. Facebook'un günlük kullanıcı sayısını daha hızlı bir şekilde artırdığına şahit oluyoruz.





Geçen yılın son çeyreği itibariyle firmanın reklam gelirleri 5.6 milyar dolar, toplam geliri ise 5.8 milyar dolar oldu. Net gelir 1.56 milyar dolar olarak haneye yazıldı. Yıl genelinde firma 17.93 milyar dolar ile yıllık yüzde 44 artış yaşarken, net gelir de 6.5 milyar dolara yükseldi. Firmanın kasasına 2.14 milyar dolar nakit akışı daha girdi.





İnternete her yeni kullanıcı eklendiğinde, Facebook'un büyüme potansiyeli de artıyor. Bu bakımdan firma farklı projelerle, imkanı olmayan bölgelere de internet erişimi sunmak için çaba gösteriyor. Kısacası, internetin büyümesi demek Facebook'un da büyümesi demek.

http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=952040