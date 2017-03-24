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Facebook GIF butonunu test ediyor

Facebook, kullanıcıların daha fazla GIF paylaşabilmesi amacıyla GIF butonunu sosyal paylaşım sitesine eklemeyi düşünüyor. Buton, Giphy gibi popüler sitelerden GIFlerin paylaşılmasını kolaylaştıracak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,2b
1
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook GIF butonunu test ediyor
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Geride bıraktığımız senelerde kullanıcıların daha fazla yorum yapabilmesi amacıyla birçok yeni özellik edinen Facebook, son dönemlerde oldukça popüler olan GIFlerin sosyal paylaşım sitesinde daha fazla kullanılmasını amaçlıyor. İlk olarak sosyal paylaşım sitesi üzerinden GIFlerin paylaşılabileceğini, ardından konuşmalarda GIFlerin kullanılabileceğini açıklayan Facebook, şimdi de GIF butonunu test ettiğini duyurdu.

İsminden de anlaşılabildiği gibi GIF butonu gönderilere ifade bırakmak adına kullanılan butonlar gibi ("like" ve "reaction" butonları gibi) işlev görecek. Bir süredir yorumlardan GIF paylaşılması özelliğine sahip olan Facebook, bu buton ile GIFlerin paylaşımını kolaylaştıracak ve böylece GIF ile yorum yapmak isteyen kişilerin site site gezerek uygun GIFlerin linkini aramasına gerek kalmayacak.

Facebook sözcüsünün TechCrunch’a yaptığı açıklamaya göre GIF butonu ile Giphy ve Tenor gibi popüler GIF sitelerindeki GIFlere ulaşılacak. Henüz test aşamasında olan bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir bilgi yok.


https://thenextweb.com/facebook/2017/03/24/facebook-test-gif-button-comments/ Yorum Yaz
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