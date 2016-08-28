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Facebook Live, Blizzard oyunlarının yayınına başladı

Facebook ve Blizzard arasında yapılan yeni anlaşma gereğince, tüm Blizzard oyunlarının Facebook Live üzerinden canlı olarak yayınlanabilmesine imkan tanınıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook Live, Blizzard oyunlarının yayınına başladı

Canlı yayın sektörüne girerek Periscope gibi isimlerin karşısına çıkan Facebook Live, oyun pazarını da es geçmiyor. Platform önemli anlaşmalarla bu tarafta da Twitch ve YouTube Gaming hizmetlerinin karşısına çıktı.

Firmadan yapılan duyuruda, Facebook Live hizmetinin artık canlı oynanış videolarını da yayınlamaya başlayacağı bildirildi. Blizzard ile yapılan anlaşma gereğince ilk etapta tüm Blizzard oyunları Facebook Live üzerinden canlı olarak yayınlanabilecek.

Ayrıca Bkz. "Riptide heyecanı devam ediyor"

Blizzard, Facebook Live için oyun başlatıcısına Yayınla butonu ekledi. Kullanıcılar bu butona tıklayarak gerekli hesap girişini ve ayarları yapıyor. Ardından hızlı bir şekilde canlı yayına başlıyor. Overwatch, Diablo III ve Starcraft II gibi önemli yapımlar artık Facebook Live üzerinden de izlenebilecek. Son güncelleme ile birlikte başlatıcı üzerinde bu buton yer almaya başladı.

Bu alanda elbette Twitch lider ve büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Facebook ise 1.5 milyara ulaşan kullanıcı potansiyeli ile rekabette elini güçlendirmeyi planlıyor. Facebook Live için sürekli artan bir ilgi var ve bu ilginin yeni platformu hızlı bir şekilde yükseltmesi bekleniyor. 

 

http://www.tomshardware.com/news/blizzard-facebook-live-game-streaming,32573.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
Nasıl yani Diablo 3 bedava mı şimdi?
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津波 3 yıl
Facebook artık "Facebook ile bağlan" politikasından "Facebook'ta bağlan" politikasına geçmiş.
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qrolica 3 yıl
facebook kapitalist düzenin sosyal medya ayağıdır
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AasFresSeR 3 yıl
Facebook herşeye el atıyor maşallah.
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