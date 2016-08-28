Facebook Live, Blizzard oyunlarının yayınına başladı

Canlı yayın sektörüne girerek Periscope gibi isimlerin karşısına çıkan Facebook Live, oyun pazarını da es geçmiyor. Platform önemli anlaşmalarla bu tarafta da Twitch ve YouTube Gaming hizmetlerinin karşısına çıktı.

Firmadan yapılan duyuruda, Facebook Live hizmetinin artık canlı oynanış videolarını da yayınlamaya başlayacağı bildirildi. Blizzard ile yapılan anlaşma gereğince ilk etapta tüm Blizzard oyunları Facebook Live üzerinden canlı olarak yayınlanabilecek.

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Blizzard, Facebook Live için oyun başlatıcısına Yayınla butonu ekledi. Kullanıcılar bu butona tıklayarak gerekli hesap girişini ve ayarları yapıyor. Ardından hızlı bir şekilde canlı yayına başlıyor. Overwatch, Diablo III ve Starcraft II gibi önemli yapımlar artık Facebook Live üzerinden de izlenebilecek. Son güncelleme ile birlikte başlatıcı üzerinde bu buton yer almaya başladı.

Bu alanda elbette Twitch lider ve büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Facebook ise 1.5 milyara ulaşan kullanıcı potansiyeli ile rekabette elini güçlendirmeyi planlıyor. Facebook Live için sürekli artan bir ilgi var ve bu ilginin yeni platformu hızlı bir şekilde yükseltmesi bekleniyor.