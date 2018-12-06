Facebook Messenger Lite animasyonlı GIF desteği kazandı

Dünyanın en çok kullanılan anında mesajlaşma uygulamalarından Facebook Messenger'ın hafif sürümüne yeni özellikler kazandırıldı. Şirket blogundan yapılan açıklamalara göre artık Facebook Lite ile animasyonlu GIF'ler kullanılabilecek.

Uygulama boyutu 10 MB'nin altında

Messenger Lite uygulamasında animasyonlı GIF'leri bir süredir alıyor olsanız bile bunlar animasyonlu değillerdi. Artık sohbetlerinizde bu GIF'leri animasyonlu olarak kullanabileceksiniz. Facebook ürün müdürü Emmanuel Gali, artık üçüncü parti klavye uygulamalarının (Google klavye gibi) kitaplıklarındaki GIF'lerin kullanılabileceğini belirtti.

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Ayrıca kullanıcılar farklı insalar veya gruplarla olan konuşmalarını özelleştirebilecek vebir hale getirmek için renkli emojileri kullanabilecekler. Yeni güncellemeler ile birlikte Facebook Messenger Lite'ın boyutunun halaolduğunu da belirtmeden geçmeyelim.