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Facebook Messenger Lite animasyonlı GIF desteği kazandı

Sosyal medya devi Facebook'un, normal versiyona göre daha az yer kaplayan anında mesajlaşma uygulaması Messenger Lite, sonunda animasyonlu GIF desteğine kavuştu.
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en çok kullanılan anında mesajlaşma uygulamalarından Facebook Messenger'ın hafif sürümüne yeni özellikler kazandırıldı. Şirket blogundan yapılan açıklamalara göre artık Facebook Lite ile animasyonlu GIF'ler kullanılabilecek.

Uygulama boyutu 10 MB'nin altında

Messenger Lite uygulamasında animasyonlı GIF'leri bir süredir alıyor olsanız bile bunlar animasyonlu değillerdi. Artık sohbetlerinizde bu GIF'leri animasyonlu olarak kullanabileceksiniz. Facebook ürün müdürü Emmanuel Gali, artık üçüncü parti klavye uygulamalarının (Google klavye gibi) kitaplıklarındaki GIF'lerin kullanılabileceğini belirtti.
Ayrıca kullanıcılar farklı insalar veya gruplarla olan konuşmalarını özelleştirebilecek ve daha kişisel bir hale getirmek için renkli emojileri kullanabilecekler. Yeni güncellemeler ile birlikte Facebook Messenger Lite'ın boyutunun hala 10 MB'ın altında olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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Alpha Centauri 5 ay
gayet güzel uygulama yer kaplamıyor pili sömürmüyor kullanıyorum
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OverClocK1ng 5 ay
Şu Messenger Lite versiyonunu sadece mesaj okuma ve cevaplama olarak tutsalar da şişirmeseler. Normal Messenger isterse 100MB olsun bu ise sadece mesaj okutup cevaplasın...
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yorumculuklar 5 ay
Lite'lar da yakında şişer ve Lightest'lar gelir onlar da şişer Extra Light'lar gelir bu böyle sürer gider...
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Bay Robot 5 ay
Uygulamaya güncelleme geldiğini görünce yüklü olduğunu farkedip sildim. Facebook zorla indirtmişti şu gereksizi...
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