Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger’ın yeni tasarımı yayınlandı

Facebook Messenger’ın yeni tasarımı geçtiğimiz senenin Mayıs ayında düzenlenen geliştirici konferansında ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle yeni tasarımı içeren güncelleme dağıtılmaya başlandı.
4 ay
4,9b
1
20
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook Messenger’ın yeni tasarımı yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Geçtiğimiz senenin Mayıs ayından düzenlenen F8 geliştirici konferansında Facebook, Messenger uygulamasının yeni tasarımını tanıtmıştı. Aradan uzun bir süre geçti ama yeni tasarımı içeren güncelleme sonunda dağıtılmaya başlanıyor.

Hem Google Play hem de App Store’da hazır

Güncelleme App Store ve Google Play üzerinde bugün itibariyle yayına alındı. Yani Android ve iOS kullanıcıları yeni tasarıma aynı anda geçecekler. Messenger geliştirici takımı, güncellemeyi mağazalara ekleseler de herkese ulaşmasının biraz zaman alabileceğini hatırlatmış.

Ayrıca Bkz. "LG G8'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı"

Yeni tasarımın temel amacı kullanımı kolay ve mesajları daha çok öne çıkaran bir yapıya sahip olmak. Bu da Messenger’ı daha beyaz hale getirmiş. Ancak uygulama içerisinde karanlık mod desteği bulunacak. Bu sayede gözlerini dinlendirmek isteyecek veya OLED ekran sayesinde pil tasarrufu yapacak kullanıcılar da düşünülmüş.

Facebook Messenger’ın yeni tasarımı yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Messenger uygulaması 1 milyarın üzerinde indirme sayısıyla en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri konumunda. Facebook yaptığı güncellemeler ile bu durumu korumaya devam etmek istiyor.

Facebook Messenger: Google Play | App Store

https://www.theverge.com/2019/1/18/18188319/facebook-messenger-redesign-release-date-features Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnLyMoKoKo 3 ay
Telefonda boş boş duran, gereksiz yere telefon şarjını tüketen iki uyguluma Facebook ve Mesenger hesaplarımı geçen ay kalıcı olarak sildim ve telefondan kaldırdım.
1 aydır eksikliğini hissetmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Müştemilat Bey 3 ay
Devamlı gorusmediginiz ve yurt dısı arkadaslarınız icin hala Facebook ve messenger vazgecilemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mapuza 4 ay
ios için gece modu nasıl açılıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 4 ay
Yavaş yavaş gidici.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darkad 4 ay
Facebook-Messenger sürelerini ve amaçlarını doldurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DjarumBlack- 4 ay
2015 de kapatmıştım inşallah diğerlerinden de kısa sürede kurtulurum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 4 ay
Güzel uygulama ama eksikleri de var tabi. Mesaj saatleri yazmıyor tam olarak. Ayrıca biri ses kaydı atıyor mesela, dinlerken ileri geri saramıyoruz ve 1dk kayıt sınırı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 4 ay
facebook kullanan var mı?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 4 ay
Bu tasarım bana 1 ay önce kadar gelmişti. Ancak daha gün geçmeden eski tasarıma döndü. O günden beri de eskisi geçerli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay
Sade ve şık. WhatsApp bile gözünüze karmaşık geliyor yeni Messenger tasarımından.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4939 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, messenger ve
5 etiket daha facebook messenger tasarım Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay ActionDash uygulaması dijital denge özelliğini tüm Android telefonlara getiriyor 4 ay Çinli bir uygulama yakınınızdaki borçluları gösterecek 4 ay Exynos 9820'li Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi 4 ay Huawei Mate 20 Lite'ın Hızlı Şarj özelliği ne kadar hızlı? 4 ay NBA ve 2K Games arasında 1.1 milyar dolarlık linsans anlaşması imzalandı 4 ay Facebook, liseli gençleri hedef alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 4 ay Hubble Teleskobu'nun kamera arızası sorunu giderildi [Güncellendi] 4 ay Huawei, şimdi de Avrupa’yı klonluyor 4 ay Foxconn düşük iPhone satışları yüzünden sözleşmeli işçileri erken göndermeye başladı 4 ay Samsung S10 modellerinin arka yüzü detaylandı! 4 arka kamera A9'a has oluyor 4 ay Moto G7 serisinin basın görselleri ve Avrupa fiyatları ortaya çıktı 4 ay Hava fotoğrafçılığı, suyun Dünyamızı şekillendirmedeki hünerini gözler önüne serdi 4 ay Pocophone F1'in kamera yeteneklerini geliştiren güncelleme yayınladı 4 ay Yerli sanal gerçeklik oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı 4 ay 2si1 | Turkcell'e dev ceza 4 ay Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu 4 ay Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu 4 ay Fortnite V-bucks birimi kara para aklama için kullanılıyor 4 ay Google Chrome, web sayfalar arası geçişlerdeki beyazlık sorununu düzeltecek 4 ay Haftaya BİM marketlerde Vestel Venus V4, A101 marketlerde Alcatel cep telefonu var 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Facebook Messenger’ın yeni tasarımı yayınlandı Sonraki GLASS Film İncelemesi | Farklı Bir Süper Kahraman Filmi 4 ay Orijinal Mattel Uno mobil oyunu indirmeye sunuldu 4 ay IK Multimedia yeni gitar ara birimini duyurdu 4 ay Dünyanın ilk taktik oyuncu monitörü satışa çıkıyor 4 ay Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti 4 ay Asus'un en çılgın ekran kartı | RTX 2080 Ti Matrix 4 ay Samsung yeni 'rüzgarsız' klimalarını tanıttı 4 ay LG G8'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 4 ay Espor Oyuncularının Tercihi SteelSeries RIVAL 300S Oyuncu Faresi 4 ay Huawei Mate 20X kamera örneklerine Nikon DSLR örnekleri karıştı 4 ay Tesla hava yastığı sorunu gerekçesiyle 14 bin Model S otomobili geri çağırdı 4 ay MasterCard, otomatik yenileme korumasını yalnızca fiziksel ürünlere uygulayacak 4 ay Yeni iPhone'lar, telefonu görüntü çekmek için elinize aldığınızı algılayıp kamerayı açabilir 4 ay Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz? 4 ay Oppo RX17 Pro ve Oppo RX17 Neo çok tartışılacak fiyatları ile Türkiye’de satışta 4 ay Nintendo mobil oyun pazarında da var olmak istiyor 4 ay Chrome OS kayıtlı şifreleri göstermek için kimlik doğrulaması isteyecek 4 ay Google Files uygulaması 100 milyon indirme barajını aştı 4 ay 2018 yılında oyun ihracatı 1 milyar doları aştı 4 ay 2019 Ford Mondeo tanıtıldı: Station Wagon'da yeni hibrit seçeneği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim