Facebook Messenger’ın yeni tasarımı yayınlandı

Geçtiğimiz senenin Mayıs ayından düzenlenen F8 geliştirici konferansında Facebook, Messenger uygulamasının yeni tasarımını tanıtmıştı. Aradan uzun bir süre geçti ama yeni tasarımı içeren güncelleme sonunda dağıtılmaya başlanıyor.

Hem Google Play hem de App Store’da hazır

Güncelleme App Store ve Google Play üzerinde bugün itibariyle yayına alındı. Yani Android ve iOS kullanıcıları yeni tasarıma aynı anda geçecekler. Messenger geliştirici takımı, güncellemeyi mağazalara ekleseler de herkese ulaşmasının biraz zaman alabileceğini hatırlatmış.

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Yeni tasarımın temel amacı kullanımı kolay ve mesajları daha çok öne çıkaran bir yapıya sahip olmak. Bu da Messenger’ı daha beyaz hale getirmiş. Ancak uygulama içerisinde karanlık mod desteği bulunacak. Bu sayede gözlerini dinlendirmek isteyecek veya OLED ekran sayesinde pil tasarrufu yapacak kullanıcılar da düşünülmüş.

Messenger uygulaması 1 milyarın üzerinde indirme sayısıyla en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri konumunda. Facebook yaptığı güncellemeler ile bu durumu korumaya devam etmek istiyor.

https://www.theverge.com/2019/1/18/18188319/facebook-messenger-redesign-release-date-features