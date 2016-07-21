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Facebook Messenger kullanıcı rekoru kırdı

Günümüzün en popüler iletişim araçları arasında yer alan Facebook Messenger tam 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmayı başardı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook Messenger kullanıcı rekoru kırdı
 
Mobil iletişimde önemli bir güç haline gelen Facebook Messenger hızlı yükselişini perçinlemeye devam ediyor. Geride bıraktığımız ocak ayında 800 milyon kullanıcıya ulaşan sohbet servisi, her üç ayda 100 milyon kişinin dahil olmasıyla, nisanda toplam 900 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı.
Ayrıca Bkz. "Facebook "Durum Çok Ciddi" paylaşımlarına müdahale etti"
Facebook Messenger departmanından sorumlu David Marcus yaptığı açıklamayla uygulamanın dünya çapında 1 milyar kişiye ulaşmayı başararak önemli bir eşiği geride bıraktıklarını ve büyük heyecan duyduklarını dile getirdi. Bu rekorun şüphesiz en büyük mimarı olan kullanıcılara teşekkür eden Marcus kişileri diğer insanlara ve firmalara bağlamaya devam edeceklerini, sıradaki hedeflerinin ise rekoru ikiye katlamak olduğunu ifade etti.

Facebook Messenger’ın günlük trafiği dudak uçuklatıyor

Edinilen son bilgilere göre iOS'ta Facebook’tan sonraki en popüler ikinci uygulama olan Messenger, Android platformunda ise 1 milyardan fazla kez indirildi. Günde 1 milyar mesajın yazıldığı serviste her ay 17 milyardan fazla fotoğraf kişiler arasında gönderiliyor. Üstelik 24 saat içerisinde paylaşılan GIF’lerin 22 milyonu geçtiği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Mark Zuckerberg yayınladığı video ile Neymar’a meydan okudu"
Mark Zuckerberg ise tüm Messenger ekibiyle meksika dalgası yaptıkları aşağıdaki videoyu yayınlayarak şu mesajı paylaştı:
"Topluluk kilometre taşı: 1 milyar insan artık her ay Messenger'ı kullanıyor! Bunun parçası olan herkese teşekkürler ve aşağıdaki videoda bunu kutlayan Messenger ekibindeki herkese de teşekkür ederim. Yapacak çok şey var ve çok yakında daha fazlası hayata geçecek fakat bu dünyayı birbirine bağlama macerasının başka bir adımı!"

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Master_Evil 2 yıl en beğenilen
zorla kullandırıyor mesajlara falan da erişim istiyor
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fthyrr1976fy 2 yıl
Facebook Messenger yakında paralı olur bi ara söylenti vardı zaten

zırt pırt ötüyor zamanlı zamansız hadi acil durumlarda iyi oluyor da şarj gitmiyor artık neredeyse telefon şarjdan çıkmayacak hal aldı
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mrtdgci89 2 yıl
Ben bir whatsappı bilirim o kadar
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Red_devil33 2 yıl
Facem var emmaaaaaa uygulaması ve mesngeri telefonumda kurulu değil.
Farede fazla takılmam bazen girer çıkarım. Oda tarayıcıdan MSN lazım değil
Msajlasma yapmak istersem pc sayfasını açıyorum.
Facebook hoştur güzeldir amma bekara ve parasi bol olana ben nidem faceyi
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sis651 2 yıl
Zamanında kullanırdım, sürekli telefonu uyandrırdı ıvır zıvır; şarjını yerdi. Sildim, attım...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Zorla kullandırılmasa 50000 kişi anca
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Mianfei 2 yıl
Uygulama gayet tatlı insanlar bazen gereksiz abartıyor. Teşekkürler Zucky
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imperial crusader 2 yıl
zorla kullandırıyor
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Master_Evil 2 yıl
zorla kullandırıyor mesajlara falan da erişim istiyor
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LittleEinstein 2 yıl
Messenger uygulaması kullanıcılara dayatılırsa uygulamanın bu kadar kullanıcı sayısına ulaşması normaldir. Bunun yerine Facebook Lite uygulaması veya uygulamanın yerine geçen mbasic.facebook.com/... sitesi kullanılabilir. Böylece hem Facebook'a daha hızlı erişmiş olursunuz, hem de Messenger dayatmasından kurtulursunuz.
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