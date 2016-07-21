Facebook Messenger kullanıcı rekoru kırdı

Mobil iletişimde önemli bir güç haline gelen Facebook Messenger hızlı yükselişini perçinlemeye devam ediyor. Geride bıraktığımız ocak ayında 800 milyon kullanıcıya ulaşan sohbet servisi, her üç ayda 100 milyon kişinin dahil olmasıyla, nisanda toplam 900 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca Bkz.

"Facebook "Durum Çok Ciddi" paylaşımlarına müdahale etti"

Facebook Messenger departmanından sorumlu David Marcus yaptığı açıklamayla uygulamanın dünya çapında 1 milyar kişiye ulaşmayı başararak önemli bir eşiği geride bıraktıklarını ve büyük heyecan duyduklarını dile getirdi. Bu rekorun şüphesiz en büyük mimarı olan kullanıcılara teşekkür eden Marcus kişileri diğer insanlara ve firmalara bağlamaya devam edeceklerini, sıradaki hedeflerinin ise rekoru ikiye katlamak olduğunu ifade etti.

Facebook Messenger’ın günlük trafiği dudak uçuklatıyor

Edinilen son bilgilere göre iOS'ta Facebook’tan sonraki en popüler ikinci uygulama olan Messenger, Android platformunda ise 1 milyardan fazla kez indirildi. Günde 1 milyar mesajın yazıldığı serviste her ay 17 milyardan fazla fotoğraf kişiler arasında gönderiliyor. Üstelik 24 saat içerisinde paylaşılan GIF’lerin 22 milyonu geçtiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Mark Zuckerberg yayınladığı video ile Neymar’a meydan okudu"

Mark Zuckerberg ise tüm Messenger ekibiyle meksika dalgası yaptıkları aşağıdaki videoyu yayınlayarak şu mesajı paylaştı:

"Topluluk kilometre taşı: 1 milyar insan artık her ay Messenger'ı kullanıyor! Bunun parçası olan herkese teşekkürler ve aşağıdaki videoda bunu kutlayan Messenger ekibindeki herkese de teşekkür ederim. Yapacak çok şey var ve çok yakında daha fazlası hayata geçecek fakat bu dünyayı birbirine bağlama macerasının başka bir adımı!"