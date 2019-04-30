Facebook Messenger masaüstü bilgisayarlara geliyor

Hem Mac hem de Windows’da kullanılacak
Bu yıl içerisinde kullanıma açılacağı belirtilen Facebook Messenger’ı hem Mac hem de Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanabileceksiniz. Sesli ve görüntülü görüşme dahil tüm Messenger özellikleri masaüstü versiyonunda da yer alacak. Halihazırda etkin durumda olan Messenger.com’un masaüstü uygulamasını göreceğiz diyebiliriz.Ayrıca Bkz. "Facebook'un kurucusu Zuckerberg, eşi için uyku kutusu icat etti"
Uygulamanın arayüzü de Messenger’a alışık olanlar için oldukça tanıdık. İki kısma ayrılan arayüzün sol tarafında tüm konuşmalarınızı, sağ tarafında ise mesajlaşma penceresini görüyorsunuz. Bu arayüze firmanın mavi tonları hakim. Kullanıcılara her platformdan iletişim özgürlüğü tanımak isteyen Facebook'un bu yöndeki önemli adımlarından biri gerçekleşti.
Facebook Messenger’ın masaüstü uygulamasının tam olarak ne zaman kullanıma açılacağı şu an için bilinmiyor. Konferans sırasında “yılın ilerleyen zamanlarında” bilgisinden başka bir şey iletilmedi. Kullanıcılardan ayrı olarak bu değişim Facebook’a da yeni bir iş alanı oluşturacaktır. Firmalar Messenger uygulamasına reklam vermeye daha çok yaklaşabilirler.
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