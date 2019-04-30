Facebook Messenger masaüstü bilgisayarlara geliyor

Facebook tarafından her sene düzenli olarak gerçekleştirilen F8 konferansı bu sene 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Konferans kapsamında an itibariyle firma sunumlarını yapmaya başladı. Bu sunumlar sayesinde firmanın ürünleri hakkında en yeni özellikleri görme şansı yakaladık. Bunlardan biri de Facebook Messenger’ın masaüstü bilgisayarlara gelmesi.

Hem Mac hem de Windows’da kullanılacak

Bu yıl içerisinde kullanıma açılacağı belirtilen Facebook Messenger’ı hem Mac hem de Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanabileceksiniz. Sesli ve görüntülü görüşme dahil tüm Messenger özellikleri masaüstü versiyonunda da yer alacak. Halihazırda etkin durumda olan Messenger.com’un masaüstü uygulamasını göreceğiz diyebiliriz.

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Uygulamanın arayüzü de Messenger’a alışık olanlar için oldukça tanıdık. İki kısma ayrılan arayüzün sol tarafında tüm konuşmalarınızı, sağ tarafında ise mesajlaşma penceresini görüyorsunuz. Bu arayüze firmanın mavi tonları hakim. Kullanıcılara her platformdan iletişim özgürlüğü tanımak isteyen Facebook'un bu yöndeki önemli adımlarından biri gerçekleşti.

Facebook Messenger’ın masaüstü uygulamasının tam olarak ne zaman kullanıma açılacağı şu an için bilinmiyor. Konferans sırasında “yılın ilerleyen zamanlarında” bilgisinden başka bir şey iletilmedi. Kullanıcılardan ayrı olarak bu değişim Facebook’a da yeni bir iş alanı oluşturacaktır. Firmalar Messenger uygulamasına reklam vermeye daha çok yaklaşabilirler.