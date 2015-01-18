Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger sesli iletileri yazıya dökebilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
548
1
3
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sesli mesaj günümüzde bir çok büyük anlık mesajlaşma uygulamasına eklenmiş durumda. Kullanıcılar yazışarak konuşmak istemedikleri zaman seslerini kaydederek karşı tarafa cevap gönderebiliyorlar. Ancak bu alıcı için her zaman ulaşılabilir bir içerik olmuyor, sessiz veya kulaklık kullanamayacağınız durumlarda bu mesajları dinlemek zorlaşıyor.

Facebook ise bu sorunu da ortadan kaldıracak yeni bir özellik ile geliyor. Test aşamasındaki bu yeni özellik gönderilen sesli mesajın içeriğini algılayıp yazılı olarak da karşı tarafa iletilmesini sağlıyor. Özelliği duyuran David Marcus test aşamasındaki özelliğin şimdilik küçük ölçüde çeviri yaptığını ve insanların bu yenilik hakkındaki görüşlerini merak ettiklerini söyledi. 

Kullanıcılardan gelen tepkilere göre yeniliğin zamanla geliştirilmesi bekleniyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 4 yıl
Düşünce harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihtiyarjedi 4 yıl
normal facebook uygulaması ile mesajlaşma uygulamasının birbirinden farklı olması kadar saçma birşey daha yok ya ,
sildim ikisinide browser kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 4 yıl
Güzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Panasonic'ten profesyoneller için yeni nesil 4K kamera: VariCam 35 4 yıl Mobilite: iPhone 6s 2GB DDR4 bellekle geliyor, LG G2'de Android 5.0.1, Xiaomi'de fiyatlar yükseldi ve dahası... 4 yıl 2si1 "Zamansız" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Bu uygulama ile Home tuşunu hiç bir zaman kullanmayacaksınız. "Swipe Home Button İnceleme” Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim