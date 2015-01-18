Facebook Messenger sesli iletileri yazıya dökebilecek

Sesli mesaj günümüzde bir çok büyük anlık mesajlaşma uygulamasına eklenmiş durumda. Kullanıcılar yazışarak konuşmak istemedikleri zaman seslerini kaydederek karşı tarafa cevap gönderebiliyorlar. Ancak bu alıcı için her zaman ulaşılabilir bir içerik olmuyor, sessiz veya kulaklık kullanamayacağınız durumlarda bu mesajları dinlemek zorlaşıyor.





Kullanıcılardan gelen tepkilere göre yeniliğin zamanla geliştirilmesi bekleniyor.

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Facebook ise bu sorunu da ortadan kaldıracak yeni bir özellik ile geliyor. Test aşamasındaki bu yeni özellik gönderilen sesli mesajın içeriğini algılayıp yazılı olarak da karşı tarafa iletilmesini sağlıyor. Özelliği duyuran David Marcus test aşamasındaki özelliğin şimdilik küçük ölçüde çeviri yaptığını ve insanların bu yenilik hakkındaki görüşlerini merak ettiklerini söyledi.