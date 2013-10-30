Facebook Messenger uygulaması yakın zamanda yenileniyor

Kullanıcı sayısı ile dünyanın en kalabalık sosyal ağı konumunda bulunan Facebook'un anlık mesajlaşma yazılımı Facebook Messenger, gelen bilgilere göre yakın zaman içerisinde büyük bir değişim geçirecek.

Yapılması beklenen güncelleme ile öncelikle uygulamanın ara yüzü baştan aşağıya yenilerek iOS 7'nin çizgisinde çok daha sade ve kullanışlı bir tasarıma geçiş yapılacak. Ayrıca artık sadece "Messenger" ismini kullanacağı söylenen uygulama, beyaz ve mavi renklerin üzerine kurulacak.

Yeni yapısıyla eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması beklenen Facebook Messenger uygulaması, ortaya çıkan bu güncellemeyi iOS ve Android platformları için önümüzdeki haftalarda alması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2013/10/29/5041976/facebook-revamps-messenger-for-ios-and-android