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Facebook Messenger uygulaması yakın zamanda yenileniyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook Messenger uygulaması yakın zamanda yenileniyor
Kullanıcı sayısı ile dünyanın en kalabalık sosyal ağı konumunda bulunan Facebook'un anlık mesajlaşma yazılımı Facebook Messenger, gelen bilgilere göre yakın zaman içerisinde büyük bir değişim geçirecek.
Yapılması beklenen güncelleme ile öncelikle uygulamanın ara yüzü baştan aşağıya yenilerek iOS 7'nin çizgisinde çok daha sade ve kullanışlı bir tasarıma geçiş yapılacak. Ayrıca artık sadece "Messenger" ismini kullanacağı söylenen uygulama, beyaz ve mavi renklerin üzerine kurulacak. 
Yeni yapısıyla eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması beklenen Facebook Messenger uygulaması, ortaya çıkan bu güncellemeyi iOS ve Android platformları için önümüzdeki haftalarda alması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2013/10/29/5041976/facebook-revamps-messenger-for-ios-and-android Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 6 yıl
Kurdum şimdi çok hoş olmuş
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Atif Zafrak 6 yıl
Whatsapp'da g.....ü kaşısın..
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