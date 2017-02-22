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Facebook, Messenger üzerinden para gönderme hizmeti sunacak

Facebook, İngiltere’nin başarılı finansal teknoloji girişimi TransferWise ile birlikte Messenger platformu üzerinden para gönderme ve döviz takibi yapma imkanı sunacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook, Messenger üzerinden para gönderme hizmeti sunacak
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Messenger platformu için yeni hizmetler sunma gayreti içinde olan Facebook, kısa bir süre sonra bir yeniliği daha kullanıcıların hizmetine sunmuş olacak. Şirket, İngiltere’nin en başarılı finansal teknoloji girişimlerinden biri olan para gönderme servisi TransferWise ile işbirliği yaparak Messenger üzerinden kullanıcıların birbirlerine kolayca para göndermesini ve döviz işlemleri gerçekleştirmesini sağlayacak.

Dün TransferWise tarafından yapılan duyuruda TransferWise’ın Facebook Messenger ile entegre edilerek ilk etapta ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Avrupa’daki kullanıcıların daha sonra ise çalışma alanının genişletilerek 50 farklı ülkedeki kullanıcıların birbirlerine Messenger üzerinden para gönderebileceğini ifade edildi. Duyuruda ayrıca bu yeni servisin sadece para transferiyle sınırlı kalmayıp kullanıcıların döviz kurlarındaki değişimleri takip etmesi için alarm kurmalarına olanak sağlayacağı ve kur, belirlenen seviyeye geldiğinde Messenger’ın kullanıcıyı uyaracağı da belirtildi.

Facebook, Messenger üzerinden para gönderme hizmeti sunacak
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2010 Yılında basit bir chatbot olarak kullanıma sunulan TransferWise, diğer uluslararası para transferi şirketlerine göre çok daha düşük komisyon ücreti alarak hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Her ne kadar şirketin geçen yıl yayınladığı reklamdaki ‘’Bankalara göre %90 tasarruf edebilirsiniz’’ ifadesi Reklam Standartları Otoritesi tarafından yanıltıcı olduğu gerekçesiyle kaldırılsa da transfer bank özellikle dövizle yapılan işlemlerde İngiltere’nin 4 büyük bankasına göre ortalama %83 daha ucuzdu.

İngiltere’deki para aktarımlarının %8’inden sorumlu şirket her ay 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştiriliyor ve son olarak şirket geçtiğimiz yıl yaptığı yatırım turuyla değerini 1.1 milyar dolara yükseltmeyi başarmıştı.


https://transferwise.com/gb/blog/transferwise-bot?utm_source=twitter&utm_medium=content&utm_campaign=wisebot Yorum Yaz
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Hunter_Soldier 2 yıl
iş bankası imessage üzerinden para gonderebiliyor gencler dikkat
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xmen121 2 yıl
TransferWise Türkiye dışına para göndermiyor şu an ama ileriki zamanlarda olacağını söylediler. Bence güzel bir çalışma olur. Zaten paypal da yok.
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gael 2 yıl
sonu paypall gibi olur
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DownClock01 2 yıl
Ülkemizdeki dolandırıcılara yeni bir yöntem doğuyor. Hayırlısı bakalım...
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