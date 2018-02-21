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Facebook Messenger video görüşmelerine büyük bir yenilik geliyor

Facebook Messenger'a kullanıcıların uzun süredir bekledikleri özellik nihayet geliyor. Artık video görüşmelerine başkalarının eklenmesi daha kolay bir şekilde gerçekleşecek.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler sosyalleşme platformu Facebook, kullanıcılarının uzun süredir beklediği yeniliği nihayet getiriyor. Şirket aktif görüntülü görüşmelere artık yeni kişiler eklenebileceğini açıkladı. Aslında çoklu video görüşmesi Facebook Messenger'da var olan bir özellikti. Fakat bunun yapılabilmesi için aktif olan video görüşmesinin sonlandırılıp, grup sohbeti oluşturularak tekrar açılması gerekiyordu. Yeni güncelleme ile birlikte böylesine yorucu bir işleme gerek kalmayacak.

Video görüşmelerine kişi eklemek kolaylaştı

Şimdi tek ihtiyacınız olan şey, video görüşmesi esnasında ekrana dokunarak açılan menüden "Kişi Ekle" seçeneğine tıklamak. Daha sonra sohbete katılmasını istediğiniz kişiyi seçip video görüşmesine devam edebiliyorsunuz.
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Bu yeni özellik şu an iOS ve Android sürümlerinde aktif olarak kullanılabiliyor. Facebook yetkilileri, 2018 yılı boyunca Messenger'da kullanıcıları mutlu edecek iyileştirmelere devam edeceklerini de belirtiyorlar.

https://www.slashgear.com/facebook-messenger-video-calling-gets-a-big-new-feature-21520268/ Yorum Yaz
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