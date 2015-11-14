Facebook Paris saldırısı için kontrol servisini hizmete soktu

Dün gece Fransa-Almanya dostluk maçı esnasında meydana gelen terör saldırılarında 140 civarında insan hayatını kaybetti 250 civarında da yaralı olduğu belirtiliyor. Paris'i savaş alanına çeviren terör felaketi ile ilgili Facebook da önemli bir servisini faaliyete sokuyor.





Geçen yıl başlayan Güvenlik Kontrolü diyebileceğimiz servis Paris'te yaşayan Facebook kullanıcılarına bir mesaj göndererek hayatta olup olmadıklarına dair teyit istiyor. Kullanıcı ilgili butona tıkladıktan sonra tüm arkadaşlarına hayatta olduğuna dair bildirim gidiyor. Kullanıcı ayrıca çevresindeki insanları da hayatta olarak işaretleyebiliyor.





Sosyal ağlar bazı konularda eleştirilse de bu tür büyük felaketlerde insanların birbiri ile iletişim kurabileceği yegane yöntemlerden birisi haline geldi. Facebook gibi Twitter da felaket dönemlerinde kullanıcıların hayatta olup olmadığını kontrol eden servisler hayata geçiriyor.

http://www.digitaltrends.com/social-media/paris-facebook-activates-safety-check-feature/