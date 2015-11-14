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Facebook Paris saldırısı için kontrol servisini hizmete soktu

Terörün her türlüsü insanlık için felaketler getiriyor. Bu felaketlerde iletişim adına sosyal ağlar büyük rol oynamaya başladı. Dünkü Paris saldırısı ile ilgili Facebook harekete geçti.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook Paris saldırısı için kontrol servisini hizmete soktu

Dün gece Fransa-Almanya dostluk maçı esnasında meydana gelen terör saldırılarında 140 civarında insan hayatını kaybetti 250 civarında da yaralı olduğu belirtiliyor. Paris'i savaş alanına çeviren terör felaketi ile ilgili Facebook da önemli bir servisini faaliyete sokuyor. 

Geçen yıl başlayan Güvenlik Kontrolü diyebileceğimiz servis Paris'te yaşayan Facebook kullanıcılarına bir mesaj göndererek hayatta olup olmadıklarına dair teyit istiyor. Kullanıcı ilgili butona tıkladıktan sonra tüm arkadaşlarına hayatta olduğuna dair bildirim gidiyor. Kullanıcı ayrıca çevresindeki insanları da hayatta olarak işaretleyebiliyor. 

Sosyal ağlar bazı konularda eleştirilse de bu tür büyük felaketlerde insanların birbiri ile iletişim kurabileceği yegane yöntemlerden birisi haline geldi. Facebook gibi Twitter da felaket dönemlerinde kullanıcıların hayatta olup olmadığını kontrol eden servisler hayata geçiriyor.  

http://www.digitaltrends.com/social-media/paris-facebook-activates-safety-check-feature/ Yorum Yaz
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hidrojennn 3 yıl en beğenilen
terörmü var. bonjour. dün Türkiye'nin başına 1 milyon ödül koyduğu pkk lı terörist fransız kabinesine konuşma yapıyordu. fransızların müdahalelerinin insan hakları dahilinde olmasını diliyoruz.
terörmü var. bonjour. dün Türkiye'nin başına 1 milyon ödül koyduğu pkk lı terörist fransız kabinesine konuşma yapıyordu. fransızların müdahalelerinin insan hakl...
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DownClock01 3 yıl
Orta Doğu'da öldürülen yüz binlerce suçcsuz, savunmasız; kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve diğer masumlar için ne kadar üzüldüyse fransa halkı. İşte ben de o kadar üzüldüm fransa için!
Orta Doğu'da öldürülen yüz binlerce suçcsuz, savunmasız; kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve diğer masumlar için ne kadar üzüldüyse fransa halkı. İşte ben de o kada...
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saruman_me 3 yıl
Fransız larda diyormuydu acaba.. BU MEYDAN KANLİ MEYDAN DİYE.. Eğer öyle ise ölen belli öldüren belli sıkıntı yok..
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DH Misafiri 3 yıl
terore en cok fransiz yardim ediyor neden uzulecegim ben benim askerimi seyit edenleri kursude konusturuyorlar
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Umutcan 3 yıl
Facebook profil fotoğrafına Fransa'yı desteklemek için Fransız bayrağı koyma ve güvenli olduğunu işaretleme gibi seçenekler getirmiş.
Youtube logosu Fransa bayrağı olmuş vs. vs.. Peki Türkiye'de Ankara'da 102 kişi öldüğünde neden bu derece ilgi çıkmadı?
Demek ki sadece Avrupalı ve Amerikalının ölüsü değerli. Türkler ya da başkası ölürse ölsün umurlarında değil. Türkiye'de iç savaşa da bakış açıları aynen bu işte.
Onlar Türk ölmüş Kürt ölmüş demez, sadece Avrupalı "beyaz ırk" ölünce değerlidir. Yıllarca bize karşı da PKK'yı desteklediler, iç savaş olmasını sağladılar.
O yüzden bırakın bu bencil devletler tarafından kışkırtılmayı.
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hidrojennn 3 yıl
tayfn1907
hidrojennn terörmü var. bonjour. dün Türkiyenin başına 1 milyon ödül koyduğu pkk lı terörist fransız kabinesine konuşma yapıyordu. fransızların müdahalelerinin insan hakları dahilinde olmasını diliyoruz.
Peki tartışmak gibi bir düşüncem yok ama şu konu hakkında ne düşünüyorsun çok merak ettim şuan; Çözüm süreci adı altında davul zurna ile karşılanan ve meclise davet edilen teröristler vardı hatta onlarda konuşma yapmışlardı, Şuan meclisteki bir partide genel başkanlık yapan demirtaşın zamanında dağda terörist olduğunuda biliyoruz her gün konuşma yapıyor kim izin verdi peki bunlara sende bilirsinki istersek bunun gibi yüzlerce hatta binlerce örnek çıkabiliriz ülke olarak.

zamanı gelecek o sınıra hakimler gönderip serbest bırakanlar,teröristlerin çözüm süreci altında şehirlerde yapılanması ve bombalar yerleştirmesini sağlayanlarda yargılanacak. en çok oyu alan iki parti var biri çözüm süreci yaptı, her tür imkanı bunlara verdi, ötekinin millet vekilleri her tür terörist cenazesinde, diyarbakırda operasyon yapan asker ve polis için gitti suç duyurusunda bulundu, teröristlere şehit dedi. ama bunların olması fransa, almanya, belçika ve finlandiya gibi ülkelerin Türkiye'deki teröristlere destek sağlamasını haklı göstermez. avrupa terörden rahatsız değil, terörün kendi ülkelerinde yapılmasından rahatsız. yoksa istedikleri gibi kullanıyor. bütün pkk, dhkp-c, mhkp v.s. siyasi mülteci olarak almalarından belli. ışid Türkiye'ye karşı savaşsa onlarıda mülteci alıp yardımcı olurlar merak etme.
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Facebook standard message:
-Please enter if you are in touch with life.
For Muslims message:
-You 're not dead yet?
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BekirTemel 3 yıl
Avrupanın iki yüzlülüğü fransa olayında ortaya çok güzel çıktı dilerim kafası çalışan insanlar bu gerçeği görmüştür,yok yere hayatlarından olan insanlar için olan üzgünüm o ayrı bir konu.
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USDUL 3 yıl
Bu olay 11 Eylül Saldırıları gibi Ortadoğuya girişin yeni anahtarı. İyi düşünüp analiz etmek lazım. Kime ne fayda veya zarar sağladı. Ortadoğudaki petrol bitmeden bitmez bu komplolar.
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kadirirdem 3 yıl
Sistem güzel fakat bu neden diger ulkerde ve bizde uygulanmıyor bozumdrn dustun samsung...
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bloodTime 3 yıl
zorluyorum kendımı ama üzülemıyorum .Samimiyim duygusalım fakat fransız istihbaratçılarının ortadoguda annesının gözü önünde çocukları öldürdüğü gerçeği aklıma gelince ,zevki sefa içinde yaşayıp yüzbinlerin öldüğü ortadoguyu aklına bile getiremeyenlere bi türlü üzülemiyorum.Kimse bana üzülmemi istemesin.Üzülmek isterdim ama üzülemiyorum.Yapanlar hata etmiştir cezalarnı bulmadırırlar o ayrı mesele...
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ø 3 yıl
Ulan kedi ölse üzülen adamın ama zorladığım halde zerre üzülemedim be.
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2K 3 yıl
Bazı yorumlar gerçekten insanlığa olan umudumu yitirmeme neden oluyor. Devletin yaptığı politikalara katılmasanızda o ölen insanların ne suçu vardı? Millet diyor yok şöyle yaparken iyiydi Fransa diye ee yani suçsuz sokakta gezerken ölen insanların ne suçu var. Bir diğer yorumda başka yerde ölen insanları hiç umursamadılar diye. Bu saatlerce tartışılabilir evet doğu da olan olayları pek basın da başta olmak üzere çok takmıyor ama 160 kişinin öldüğü bir olayda bunu demenin ne anlamı var hiç bir şeyi umursamayalım tamam diyelim o zaman.
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clopin 3 yıl
avrupa yıllarca ortadogunun kaymagını yedin birazda cefasını çek bakalım.
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