Facebook Paris saldırısı için kontrol servisini hizmete soktu

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Dün gece Fransa-Almanya dostluk maçı esnasında meydana gelen terör saldırılarında 140 civarında insan hayatını kaybetti 250 civarında da yaralı olduğu belirtiliyor. Paris'i savaş alanına çeviren terör felaketi ile ilgili Facebook da önemli bir servisini faaliyete sokuyor.
Geçen yıl başlayan Güvenlik Kontrolü diyebileceğimiz servis Paris'te yaşayan Facebook kullanıcılarına bir mesaj göndererek hayatta olup olmadıklarına dair teyit istiyor. Kullanıcı ilgili butona tıkladıktan sonra tüm arkadaşlarına hayatta olduğuna dair bildirim gidiyor. Kullanıcı ayrıca çevresindeki insanları da hayatta olarak işaretleyebiliyor.
Sosyal ağlar bazı konularda eleştirilse de bu tür büyük felaketlerde insanların birbiri ile iletişim kurabileceği yegane yöntemlerden birisi haline geldi. Facebook gibi Twitter da felaket dönemlerinde kullanıcıların hayatta olup olmadığını kontrol eden servisler hayata geçiriyor.
http://www.digitaltrends.com/social-media/paris-facebook-activates-safety-check-feature/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Youtube logosu Fransa bayrağı olmuş vs. vs.. Peki Türkiye'de Ankara'da 102 kişi öldüğünde neden bu derece ilgi çıkmadı?
Demek ki sadece Avrupalı ve Amerikalının ölüsü değerli. Türkler ya da başkası ölürse ölsün umurlarında değil. Türkiye'de iç savaşa da bakış açıları aynen bu işte.
Onlar Türk ölmüş Kürt ölmüş demez, sadece Avrupalı "beyaz ırk" ölünce değerlidir. Yıllarca bize karşı da PKK'yı desteklediler, iç savaş olmasını sağladılar.
O yüzden bırakın bu bencil devletler tarafından kışkırtılmayı.
zamanı gelecek o sınıra hakimler gönderip serbest bırakanlar,teröristlerin çözüm süreci altında şehirlerde yapılanması ve bombalar yerleştirmesini sağlayanlarda yargılanacak. en çok oyu alan iki parti var biri çözüm süreci yaptı, her tür imkanı bunlara verdi, ötekinin millet vekilleri her tür terörist cenazesinde, diyarbakırda operasyon yapan asker ve polis için gitti suç duyurusunda bulundu, teröristlere şehit dedi. ama bunların olması fransa, almanya, belçika ve finlandiya gibi ülkelerin Türkiye'deki teröristlere destek sağlamasını haklı göstermez. avrupa terörden rahatsız değil, terörün kendi ülkelerinde yapılmasından rahatsız. yoksa istedikleri gibi kullanıyor. bütün pkk, dhkp-c, mhkp v.s. siyasi mülteci olarak almalarından belli. ışid Türkiye'ye karşı savaşsa onlarıda mülteci alıp yardımcı olurlar merak etme.
-Please enter if you are in touch with life.
For Muslims message:
-You 're not dead yet?
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