Facebook: "Soros da dahil bizi eleştirenlerle mücadele için şirket tuttuk"

Facebook'taki görevinden ayrılacak olan, kamu politikaları ve iletişiminden sorumlu yöneticisi Elliot Schrage, Facebook'u eleştirenlere karşı çalışmalar yürütmesi için ABD merkezli bir halkla ilişkiler şirketi tuttuğunu kabul etti. Washington merkezli Definers Halkla İlişkiler şirketinin hedef aldığı isimler arasında, Facebook'u eleştiren Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros da var.

İddia geçen hafta, Amerikan New York Times gazetesindeki bir makalede yer almıştı. Elliot Schrage iddiayı blog yazısında doğruladı. Definers adlı şirketin, 2017'deki ABD başkanlık seçimlerinden sonra Facebook aleyhinde haberlerin artış gösterdiği dönemde tutulduğu belirtildi.

"George Soros'a karşı da çalışmalarını istedik mi? Evet" dedi Schrage. Soros, Ocak 2018'de Davos'ta yaptığı konuşmada, "Facebook, toplum için bir tehdit oluşturuyor." demişti. Definers'a, bu sözlerin arkasında finansal bir amaç var mı yok mu diye araştırılması yönünde görev verilmiş. Ayrıca şirket, Facebook'un rakiplerine karşı da çalışma yapmış.

Facebook operasyon müdürü Sheryl Sandberg ise blog yazısındaki notta, "Soros'a karşı, Yahudi karşıtı bir kampanya oluşturmak gibi bir niyetimiz yoktu. Ben de bir Yahudi'yim ve Facebook, nefrete karşı durdu." dedi. NY Times haberi ilk duyurduğunda, hem Mark Zuckerberg hem de Sandberg, Definers adlı şirketten haberlerinin olmadığını ifade etmişti.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46302080