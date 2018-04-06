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Facebook, Zuckerberg'in üyelere attığı özel mesajları kullanıcıların kayıtlarından sildi

Veri ihlalleri ile çalkalanan Facebook'ta sular durulmuyor. Mark Zuckerberg'in kullanıcılara Facebook Messenger üzerinden gönderdiği özel mesajların belli bir süre sonra silindiği açığa çıktı.
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Her gün adı yeni bir skandalla anılan Facebook son zamanların en sansasyonel günlerini yaşıyor. Milyonlarca kullanıcısının veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle hedef haline gelen dev sosyal platform bugünlerde başka bir konu ile anılıyor. Şimdi de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in, Facebook Messenger aracılığı ile gönderdiği özel mesajların belli bir süre sonra otomatik olarak silindiği ortaya çıktı.

Mark Zuckerberg'in özel mesajları sistemde saklanmıyor 

TechCrunch'ın haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen bir Facebook çalışanı, başta Mark Zuckerberg olmak üzere şirketin üst düzey yöneticilerinin Facebook Messenger üzerinden gönderdiği mesajların silindiğini açıkladı. Normalde kullanıcılar gönderdikleri mesajları silseler dahi, karşı tarafta bir kopyası bulunuyor. Fakat görünen o ki bu Facebook'un üst düzey yöneticileri için geçerli bir durum değil.
Konu ile ilgili olarak Facebook'tan yapılan açıklamada ise, 2014 yılında Sony Pictures'ın e-posta adreslerinin hacklenmesi sonucu böyle bir güvenlik önlemi aldıkları belirtilirken, bu güvenlik önlemlerinin arasında Mark Zuckerberg'in mesajlarının sistemde saklanmaması da yer alıyor denildi. Geçen süreç de gösteriyor ki Facebook uzun bir süre daha bu olaylarla anılacak.

https://www.engadget.com/2018/04/06/facebook-zuckerberg-message-wiping/ Yorum Yaz
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Rajeesh 1 yıl en beğenilen
bunda skandal nerede ya.
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interwap 1 yıl
İstediği gibi at koşturuyorlar.
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MustafaC53 1 yıl
lan bu adam Türk ve Müslüman olsaydı , çokta engisizyon mahkemesini kurup aforoz edip, diri diri yakarlardı. Tabii gavur olduğu için makbul sayılıyor.
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1BilimAdamı 1 yıl
Şimdi instagram whatsap facebook mesengerın sahibi iyi bir şirkette olsa o kadar güçle kötü bir şirkete dönüşmesi çok kolay. Ya bu satın almaları yaparken rekabet kurulu falan yok muydu anlamıyorum, şuan sosyal medyada twitter hariç tekel konumunda.
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interwap 1 yıl
İstediği gibi at koşturuyorlar.
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Rajeesh 1 yıl en beğenilen
bunda skandal nerede ya.
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Mianfei 1 yıl
fazla abarttılar yav , düşenede bir tekme sanki diğer amerikan şirketlerinin çok farkı var bizde yedik hehe
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