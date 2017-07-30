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Facebook artık yarım trilyon dolarlık bir şirket

Sosyal medya devi Facebook'un hisseleri yıl başından beri yükselişteydi. Geçtiğimiz günlerde rekor çeyrek geliri açıklayan şirket, piyasa değeriyle de yeni bir rekora imza attı.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook artık yarım trilyon dolarlık bir şirket
 

İki milyarı aşkın aylık aktif üyesiyle birlikte sosyal medyanın en güçlü platformu olan Facebook, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde nisan-haziran döneminde 9.32 milyar dolar gelir elde ederek çeyrek geliri rekoruna ulaştığını duyuran şirket bu açıklamadan kısa bir süre sonra piyasa değeri açısından da özel bir konuma yerleşti. Şirket bu yılın başında 335 milyar dolar civarında olan piyasa değerini yüzde 50 arttırdı ve 500 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. Şirket bu başarıyla birlikte yarım trilyonun üstünde piyasa değerine sahip olan ABD'li 4 teknoloji devrinden biri oldu. 


Amazon'u Geride Bıraktı 

Facebook'un hisse değeri 173 doları zorlayıp şirket tarihinde görülen en yüksek noktaya ulaşırken aynı zamanda Amazon hisselerinde düşüş yaşanması Facebook'un piyasa değeri itibariyle Amazon'u geride bırakmasını sağladı. Böylelikle şirket, Apple(779 milyar dolar), Google'ın çatı şirketi Alphabet(652 milyar dolar) ve Microsoft'un(562 milyar dolar) ardından ABD'deki en büyük teknoloji şirketi haline geldi. 


Tabi son zamanlarda kâr oranı giderek azalan ve kârlılığı sürdürmek adına yeni gelir modelleri oluşturmak isteyen Facebook'un yedi ay gibi kısa bir sürede hisse ve piyasa değerini yüzde 50 oranında arttırmasının arkasındaki nedeni kestirmek zor ancak sosyal medya devi bu hızlı çıkışını sürdürmeye devam ederse üstünde bulunan teknoloji devlerini geride bırakabilir.


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SONEKTRA 1 yıl en beğenilen
Birçok genç fb kullanmayı bırakırken bu yükseliş nasıl oluyor?
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Teufel 1 yıl
Dolardan hızlı yükseliyor
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1 Avatar
mavizaman 1 yıl
sat sat hemen sat.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
o kadar paran var ve malesef ölümlü bir fanisin :)
o parayı ölümsüzlük için harca !
zihin bilinç aktarımı ve robotik beden projeleri için projeler üret ki
o paralarını başkaları yemesin :D
yoksa yesen yesen 40 yıl yersin gerisi hikaye :)

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kadirirdem 1 yıl
Mark hadi yine iyisin.
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SONEKTRA 1 yıl en beğenilen
Birçok genç fb kullanmayı bırakırken bu yükseliş nasıl oluyor?
3 Yanıt Yanıtla +7
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canguler917 1 yıl SONEKTRA
SONEKTRA

Birçok genç fb kullanmayı bırakırken bu yükseliş nasıl oluyor?

artık genç olmayan insanlar,gençlerden daha fazla internette takılmaya başlayınca ve çoğunlukla facebook kullanınca böyle oldu.facebook reklamlarını gençlerin iplememesi ve genç olmayanların daha çok dikkatini çekmesi de cabası
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McLaren64 1 yıl SONEKTRA
SONEKTRA
Birçok genç fb kullanmayı bırakırken bu yükseliş nasıl oluyor?

Artık gençler az kullanıyor ama diğer yaş grupları kullanımını arttırdı. Pek çok orta yaşlı insan Twitter ve Instagram değil Facebook kullanıyor.
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gurkanse 1 yıl SONEKTRA
SONEKTRA

Birçok genç fb kullanmayı bırakırken bu yükseliş nasıl oluyor?

dünyanın yarısı facebook kullanıyor yani etrafınızdaki fb kullanmayı bırakan bir kitleye bakarak istatistik yapmak yanlış olur
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Teufel 1 yıl
Dolardan hızlı yükseliyor
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