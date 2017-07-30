Facebook artık yarım trilyon dolarlık bir şirket

Amazon'u Geride Bıraktı
Facebook'un hisse değeri 173 doları zorlayıp şirket tarihinde görülen en yüksek noktaya ulaşırken aynı zamanda Amazon hisselerinde düşüş yaşanması Facebook'un piyasa değeri itibariyle Amazon'u geride bırakmasını sağladı. Böylelikle şirket, Apple(779 milyar dolar), Google'ın çatı şirketi Alphabet(652 milyar dolar) ve Microsoft'un(562 milyar dolar) ardından ABD'deki en büyük teknoloji şirketi haline geldi.
Tabi son zamanlarda kâr oranı giderek azalan ve kârlılığı sürdürmek adına yeni gelir modelleri oluşturmak isteyen Facebook'un yedi ay gibi kısa bir sürede hisse ve piyasa değerini yüzde 50 oranında arttırmasının arkasındaki nedeni kestirmek zor ancak sosyal medya devi bu hızlı çıkışını sürdürmeye devam ederse üstünde bulunan teknoloji devlerini geride bırakabilir.
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o parayı ölümsüzlük için harca !
zihin bilinç aktarımı ve robotik beden projeleri için projeler üret ki
o paralarını başkaları yemesin :D
yoksa yesen yesen 40 yıl yersin gerisi hikaye :)
artık genç olmayan insanlar,gençlerden daha fazla internette takılmaya başlayınca ve çoğunlukla facebook kullanınca böyle oldu.facebook reklamlarını gençlerin iplememesi ve genç olmayanların daha çok dikkatini çekmesi de cabası
Artık gençler az kullanıyor ama diğer yaş grupları kullanımını arttırdı. Pek çok orta yaşlı insan Twitter ve Instagram değil Facebook kullanıyor.
dünyanın yarısı facebook kullanıyor yani etrafınızdaki fb kullanmayı bırakan bir kitleye bakarak istatistik yapmak yanlış olur