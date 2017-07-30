Facebook artık yarım trilyon dolarlık bir şirket

İki milyarı aşkın aylık aktif üyesiyle birlikte sosyal medyanın en güçlü platformu olan Facebook, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde nisan-haziran döneminde 9.32 milyar dolar gelir elde ederek çeyrek geliri rekoruna ulaştığını duyuran şirket bu açıklamadan kısa bir süre sonra piyasa değeri açısından da özel bir konuma yerleşti. Şirket bu yılın başında 335 milyar dolar civarında olan piyasa değerini yüzde 50 arttırdı ve 500 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı. Şirket bu başarıyla birlikte yarım trilyonun üstünde piyasa değerine sahip olan ABD'li 4 teknoloji devrinden biri oldu.





Amazon'u Geride Bıraktı

Facebook'un hisse değeri 173 doları zorlayıp şirket tarihinde görülen en yüksek noktaya ulaşırken aynı zamanda Amazon hisselerinde düşüş yaşanması Facebook'un piyasa değeri itibariyle Amazon'u geride bırakmasını sağladı. Böylelikle şirket, Apple(779 milyar dolar), Google'ın çatı şirketi Alphabet(652 milyar dolar) ve Microsoft'un(562 milyar dolar) ardından ABD'deki en büyük teknoloji şirketi haline geldi.





Tabi son zamanlarda kâr oranı giderek azalan ve kârlılığı sürdürmek adına yeni gelir modelleri oluşturmak isteyen Facebook'un yedi ay gibi kısa bir sürede hisse ve piyasa değerini yüzde 50 oranında arttırmasının arkasındaki nedeni kestirmek zor ancak sosyal medya devi bu hızlı çıkışını sürdürmeye devam ederse üstünde bulunan teknoloji devlerini geride bırakabilir.