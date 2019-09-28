Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi test ediyor

Facebook bir süre önce kendi bünyesinde bulunan Instagram platformunda beğeni sayılarını gizleme testlerine başlamıştı. Kullanıcılar üzerindeki sosyal baskının azaltılmasına yönelik uygulanması planlanan bu düzenleme, Facebook platformu için de geçerli olabilir.

Instagram platformunda da test ediliyor

Facebook bu beğeni gizleme testlerine ilk olarak Avusturalya'dan başlamış durumda. Şirketin Avusturalya yönetiminden olan Mia Garlick konuyla ilgili olarak: "İnsanları denklemlerden çıkarmak ve paylaşımların beğeni sayısına değil, kalitesine odaklanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullanarak, kullanıcıların sosyal medyada daha rahat paylaşımlar yapmalarını hedeflediklerini belirtti.

https://www.techspot.com/news/82099-facebook-testing-hiding-likes-users-australia.html

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Ayrıca kullanıcıların kendi beğeni sayılarınıdevam edeceklerini de belirtelim. Bir süre önce Instagram platformunda da test edilen bu düzenleme birçok kullanıcıdan tepki çekmiş durumda vehenüz beğeni sayılarını gizlemiş değil. Facebook'un konuyla ilgili vereceği kararıngeçerli olması bekleniyor.