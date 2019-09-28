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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi test ediyor

    Sosyal medya devi Facebook, Instagram'ın ardından beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başladı. Avusturalya'da başlayan ve sosyal baskıyı azaltması hedeflenen uygulama tüm ülkelere yayılabilir.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook bir süre önce kendi bünyesinde bulunan Instagram platformunda beğeni sayılarını gizleme testlerine başlamıştı. Kullanıcılar üzerindeki sosyal baskının azaltılmasına yönelik uygulanması planlanan bu düzenleme, Facebook platformu için de geçerli olabilir.

    Instagram platformunda da test ediliyor

    Facebook bu beğeni gizleme testlerine ilk olarak Avusturalya'dan başlamış durumda. Şirketin Avusturalya yönetiminden olan Mia Garlick konuyla ilgili olarak: "İnsanları denklemlerden çıkarmak ve paylaşımların beğeni sayısına değil, kalitesine odaklanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullanarak, kullanıcıların sosyal medyada daha rahat paylaşımlar yapmalarını hedeflediklerini belirtti.
    Ayrıca kullanıcıların kendi beğeni sayılarını görmeye devam edeceklerini de belirtelim. Bir süre önce Instagram platformunda da test edilen bu düzenleme birçok kullanıcıdan tepki çekmiş durumda ve Instagram henüz beğeni sayılarını gizlemiş değil. Facebook'un konuyla ilgili vereceği kararın iki platformda birden geçerli olması bekleniyor.


    https://www.techspot.com/news/82099-facebook-testing-hiding-likes-users-australia.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Virinom 1 sa.
    Çok güzel bir uygulama ve yakın dönemdeki sosyal medya devrimi olacak. İnsanlar 2 tane fazla beğeni alacağım diye insanlıktan çıkmıştı. Tebrikler Mark Zuckerberg
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