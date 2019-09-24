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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook düşünce gücü üzerinde çalışan CTRL-Labs girişimini satın aldı

    Kolunuzu hareket ettirdiğinizi düşündüğünüzde ekrana aynı hareketi yansıtabilen teknolojilere sahip CTRL-labs, sosyal ağ devi Facebook tarafından satın alındı.
    1 sa.
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    6
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bir sosyal ağ devi olarak biliniyor olsa da Facebook’un yatırım yaptığı farklı alanlar da mevcut. Sanal gerçeklik, akıllı hoparlör ve yapay zekâ algoritmaları bunlar arasında. Şimdi de düşünce gücüne yatırım yapıyor.

    CTRL-labs nedir?

    Yapılan açıklamaya göre düşünce ile bilgisayar sistemlerini kontrol edecek teknolojiler geliştiren CTRL-labs girişimi Facebook tarafından satın alındı. 4 yıldır faaliyette olan girişim için Facebook’un 500 milyon-1 milyar dolar arasında bir meblağ ödeyeceği belirtiliyor.

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    Satın alım aslında Oculus dönemini hatırlatıyor. Sanal gerçeklik akımını ateşleyen Oculus girişimi en parlak döneminde Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştı. Facebook’un o dönem sanal bir sosyal ağ kurma düşüncesi epey gündem olmuştu.

    CTRL-labs girişimi de düşünceler üzerinden bilgisayar sistemlerini kontrol edebilecek bir bileklik üzerinde çalışıyor. Bileklik beyinden kas liflerine gönderilen elektrik akımlarını toplamaya çalışıyor. Sonrasında bunları analiz ederek hareketi bilgisayar ekranına yansıtıyor. Yani kolunuzu hareket ettirdiğinizi düşündüğünüzde ekranda aynı hareket simüle ediliyor.

    Hali hazırda Facebook, 2017 yılından bu yana nöral bilişim ara yüzleri üzerinde çalışmalar yapıyor. CTRL-labs teknolojileri ile örneğin kolunuzu çevirdiğinizi düşünerek bir arkadaşınıza fotoğraf göndermek mümkün olacak.  Başkan yardımcısı Andrew Bosworth, bu tür bir teknolojiyi hızlı bir şekilde son kullanıcı ürünlerine aktarmak istediklerini belirtiyor.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/23/facebook-cntrl-labs-acquisition-emg-bracelet/ Yorum Yaz
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