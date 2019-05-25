Facebook gelecek yıl kendi kripto para birimini başlatacak

Facebook'un uzun bir süredir kendi kripto para birimini geliştirdiği biliniyordu. Mark Zuckerberg, geçen ay kişisel olarak riskleri ve fırsatları tartışmak için İngiltere Merkez Bankası başkanı Mark Carney ile bir araya geldi. Facebook ayrıca ABD Hazine yetkilileriyle operasyonel ve düzenleyici konularda da görüşmelerde bulunuyor.

Para göndermeyi ucuz ve kolay hale getirecek

Facebook'un, GlobalCoin’in değerini sabit tutmak için devlet yetkilileri ve merkez bankaları ile birlikte çalışabilirse, kripto para birimlerinin kabul edilmesinin önündeki en büyük engellerden birini aşabilir ve tüketici güvenini kazanabileceği belirtiliyor. Blockchain teknolojisi, geleneksel bankacılığın önüne geçerek insanların sınır ötesi bile olsa daha hızlı ve daha düşük maliyetle para göndermesine olanak sağlayabilir. Bu nedenle, Facebook BBC raporuna göre banka hesabı olmayan insanlar için para göndermek ve almak için daha ucuz ve daha hızlı yollar bulmak için Western Union ile de görüşüyor.

https://www.bbc.com/news/business-48383460

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Ek olarak,bir haberinde, Facebook'un para birimini kabul etme karşılığında,sunma konusunda doğrudan şirketlerle görüştüğünü de yayınlamıştı. Gelen haberlere göre Facebook bu yıl kripto para birimininbaşlayacak veda resmi olarak kullanıma sunacak.