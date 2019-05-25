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Facebook gelecek yıl kendi kripto para birimini başlatacak

Facebook önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, birçok ülkede geçerli olacak ve GlobalCoin olarak adlandırılan kendi şifreli para birimini başlatmayı hedefliyor. İşte konunun detayları.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook gelecek yıl kendi kripto para birimini başlatacak
Facebook'un uzun bir süredir kendi kripto para birimini geliştirdiği biliniyordu. Mark Zuckerberg, geçen ay kişisel olarak riskleri ve fırsatları tartışmak için İngiltere Merkez Bankası başkanı Mark Carney ile bir araya geldi. Facebook ayrıca ABD Hazine yetkilileriyle operasyonel ve düzenleyici konularda da görüşmelerde bulunuyor.

Para göndermeyi ucuz ve kolay hale getirecek

Facebook'un, GlobalCoin’in değerini sabit tutmak için devlet yetkilileri ve merkez bankaları ile birlikte çalışabilirse, kripto para birimlerinin kabul edilmesinin önündeki en büyük engellerden birini aşabilir ve tüketici güvenini kazanabileceği belirtiliyor. Blockchain teknolojisi, geleneksel bankacılığın önüne geçerek insanların sınır ötesi bile olsa daha hızlı ve daha düşük maliyetle para göndermesine olanak sağlayabilir. Bu nedenle, Facebook BBC raporuna göre banka hesabı olmayan insanlar için para göndermek ve almak için daha ucuz ve daha hızlı yollar bulmak için Western Union ile de görüşüyor.
Ek olarak, Wall Street Journal bir haberinde, Facebook'un para birimini kabul etme karşılığında, daha düşük işlem ücretleri sunma konusunda doğrudan şirketlerle görüştüğünü de yayınlamıştı. Gelen haberlere göre Facebook bu yıl kripto para biriminin testlerine başlayacak ve 2020 yılında da resmi olarak kullanıma sunacak.

https://www.bbc.com/news/business-48383460 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
Öncelikle internette biraz araştırma yapı birşey yazmadan bitcoin üretiminde zorluğu belirleyen algoritma var bitcoin için özel pahalı ve elektrik harcayan madencilik ekipmanları var. Toplam bitcoin miktarının bir sınırı var. İyi günler.
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Mesutzgvn 1 hf.
Fork airdrpları kaçırmayın bence. Bu aralar yalancı para birimleri de türemeye başladı projeleri iyi araştırın derim. Mesela btcswt scam çıktı.
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CoreXXX 1 hf.
Ucunda bu şirket varsa kesin çalınır. Açıklamada bizim haberimiz yoktu denilir 😄
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Kripto para geleceğin alış veriş parası olabilir belki ama şu hali ile hem güvensiz hem de riskli alıp satan için. Herkesin evinde de kripto para üretmeye uygun cihazlar kurduğu bu zamanda 1Bitcoin 10.000, 20.000 olamaz olmamalı da bence. 1 Bitcoin 5 veya 10 Dolar olur ise daha mantıklı. Herkesin ürettiği bir ürünün fiyatı artamaz azalır.
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sniper23 2 hf.
Blockchain'i hakkıyla kullanacak bir şey olabilir mi?
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