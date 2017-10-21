Facebook geliştiricilere Messenger'daki anlık oyunlardan para kazanma yolu açtı

Facebook, 2016 yılının Kasım ayında Messenger uygulamasında HTML5 anlık oyunları kullanıma sundu. Bugün ise şirket geliştiricilere uygulama içi satın alma ve video reklamlar yoluyla bu oyunlardan para kazanma seçeneği sunuyor. Geliştiriciler artık oyunlarına uygulama içi satın alma, tam sayfa reklam ve video reklam ekleyebilecek.

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Oyuncular, video reklamları izleme karşılığında bonus hak veya sanal eşyalar alabilecek. Facebook bu reklamları Android ve iOS cihazlardaki Messenger oyunları üzerinden paylaştığı için gelir kesintiye uğrayacak. Google Play'in bu uygulama içi satın almalardan %30 oranında bir kesinti yapacağı belirtiliyor.

%70'lik kısmın geliştiricilerin alacağı düşünülüyor ancak muhtemelen Facebook gelir paylaşımı politikasını belirledikten sonra bunun bir kısmını alacak. Bu yolla kazanç sağlamak isteyen geliştiriciler Şu an için kalangeliştiricilerin alacağı düşünülüyor ancak muhtemelen Facebookbelirledikten sonra bunun bir kısmını alacak. Bu yollaisteyen geliştiriciler buraya tıklayarak beta programa kaydolabilirler. Bu programın bir parçası olmak istemeyen reklamverenlerin ise Facebook Kitle Ağı'ndan çıkmaları gerekiyor.